ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА: Самодиагностика

Специалисты в области эндокринологии предлагают несколько простых тестов, которые может провести любой желающий в домашних условиях и определить, нет ли у него признаков нарушения состояния щитовидной железы.
О щитовидной железе и ее важнейшей роли для организма знают многие. Но, к сожалению, часто диагностика заболеваний данного органа происходит на поздних стадиях, когда симптомы ярко выражены, а непоправимый ущерб для здоровья уже нанесен. Очень важно выявить патологию щитовидной железы вначале ее развития. В таком случае можно добиться полной нормализации функции органа, а также избежать тяжелых последствий гормонального дисбаланса.
Как известно, основным элементов, который использует щитовидная железа для построения своих гормонов, является йод. А дефицит этого микроэлемента – главный виновник сбоев в функционировании тиреоидной системы.
Чтобы проверить, достаточно ли йода в вашем организме, можно провести довольно простой тест.
Для этого на запястье нанесите йодную сетку ватными палочками, смоченными в спиртовом растворе йода.
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Определить самостоятельно, что щитовидная железа увеличена, достаточно сложно, но для этого существует простой домашний способ.
Если при этом в зеркале вы заметили, что на том месте, где расположена ЩЗ, образуется припухлость – значит орган увеличен.
Но, чтобы окончательно в этом убедиться, нужно сделать УЗИ щитовидной железы.
При заболеваниях щитовидной железы у многих людей начинают выпадать волосы. Причем начинается этот процесс не с головы, а с бровей. Таким образом, вначале можно даже не заметить, что что-то не так.
Если внешняя линия бровей выходит за пределы условной линии, то все в порядке, а если нет, то стоит заподозрить неладное.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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