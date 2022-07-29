Опущенные веки: 5 средств для повышения упругости кожи

Неадекватный уход и чрезмерное воздействие вредных веществ может привести к ухудшению состояния кожи. Появятся преждевременные признаки старения, лицо будет выглядеть вялым и дряблым.

Опущенные веки — это результат плохого ухода за кожей лица: если долго за ней не следить, она просто потеряет свою эластичность. И несмотря на то, что потеря упругости кожи с возрастом — это норма, иногда преждевременные морщины появляются по нашей вине. Например, из-за агрессивного воздействия следующих внешних факторов:

Прямое воздействие солнечных лучей

Токсины

Неадекватный уход

Это лишь минимум того, что может состарить нас раньше времени и сделать кожу век дряблой и обвисшей.

Природные средства, которые смогут вернуть упругость дряблой коже

Кроме того, данная эстетическая проблема может быть связана с генетической предрасположенностью или же чрезмерным курением и злоупотреблением алкоголем.

Те, кто знает, что такое «опущенные веки» не понаслышке, как правило, стесняются этого и всячески стараются замаскировать. Кто-то решается на пластическую операцию. И, надо сказать, что такие хирургические процедуры оправданы, особенно если есть угроза ухудшения зрения.

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Однако далеко не у всех есть возможность оплатить данную процедуру, ведь это удовольствие стоит по-прежнему достаточно дорого. Тем более, всегда есть риск получить результат, отличный от желаемого.

Что еще нужно знать?

Итак, опущенные веки заставляют людей выглядеть значительно старше и могут привести к ухудшению зрения, о чем мы уже упоминали выше.

По статистике 2016 года, это был один из 5 наиболее распространенных вопросов, с которым люди обращались за помощью к пластическим хирургам.

Но важно понимать, что любая операция — это шок для организма. Кто-то в принципе плохо переносит анестезию. Так что прежде чем «ложиться под нож», лучше сто раз подумать и попробовать в действии некоторые натуральные альтернативы. При регулярном использовании они дают невероятные результаты!

И сегодня мы расскажем вам о нескольких таких природных средствах, которые смогут вернуть упругость дряблой коже. Они дадут ей все необходимые питательные вещества и предотвратят преждевременное старение.

Натуральные средства для повышения упругости кожи век

Когда речь заходит об уходе за лицом и телом, всегда следует отдавать предпочтение натуральным средствам. Ведь в них максимум пользы, и они не вызывают побочных эффектов.

1. Яблоко и мед

Благодаря большому количеству антиоксидантов, воды и натуральных пищевых волокон, маска на основе яблока и меда станет хорошим средством для ухода за чувствительной кожей век.

Ее регулярное использование сделает кожу более упругой и подтянутой, а еще она сможет предотвратить появление преждевременных морщин.

Ингредиенты:

1 яблоко

2 столовые ложки меда (50 г)

Что нужно делать?

Во-первых, разрежьте яблоко на несколько частей, положите в блендер, а потом смешайте до консистенции густого пюре.

Во-вторых, получив нужную плотность смеси, добавьте в нее мед.

Нанесите эту «маску» на кожу век и оставьте для воздействия на 20-30 минут.

По истечении указанного времени просто смойте водой. Повторяйте данную процедуру не реже 3 раз в неделю.

2. Опущенные веки и ромашка

Ромашка обладает противовоспалительным действием, а потому чайные пакетики с ромашкой станут отличным натуральным средством для решения данной проблемы.

Ингредиенты:

2 пакетика с ромашкой

Что нужно делать?

Для начала положите пакетики с ромашкой в морозилку и оставьте там на ночь.

Утром достаньте их и положите на веки минут на 20.

3. Овсянка, мед и куриное яйцо

Ингредиенты, которые мы сочетаем в этом домашнем средстве, содержат большое количество витаминов, минералов и незаменимых аминокислот. А эти вещества, как известно, помогают восстановить упругость кожи. Кожа век перестает терять эластин, в результате чего достигается укрепляющий и омолаживающий эффект.

Ингредиенты:

1 столовая ложка овсяной муки (15 г)

2 столовые ложки меда (50 г)

1 яичный желток

Способ приготовления:

Во-первых, возьмите подходящую чашку и смешайте в ней все ингредиенты.

Во-вторых, нанесите получившуюся пасту на кожу век, а при желании, можно на все лицо.

Оставьте для воздействия на 30 минут, а потом просто смойте холодной водой.

Повторяйте процедуру 2 или 3 раза в неделю.

4. Ромашка и огурец

Объединив противовоспалительные и укрепляющие свойства ромашки и огурца, можно получить натуральный тоник. Он не только отлично подойдет для укрепления кожи век, но и поможет справиться с мешками и темными кругами под глазами.

Ингредиенты:

2 столовые ложки цветков ромашки (30 г)

1 стакан воды (250 мл)

1/2 огурца

Способ приготовления:

Для начала приготовьте настой ромашки. Для этого просто положите цветы ромашки в кипяток и дайте жидкости остыть.

Затем процедите и смешайте с огурцом получившуюся жидкость в блендере.

Поставьте смесь в холодильник на 2-3 часа.

По истечении указанного времени ваше домашнее средство для ухода за кожей будет готово к применению. Просто нанесите его на веки и вокруг глаз и оставьте на 30 минут для воздействия.

Потом умойтесь холодной водой.

Повторяйте данную процедуру дважды в день: с утра и перед сном.

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5. Домашний крем на основе алоэ вера

Алоэ вера — необыкновенно полезное для кожи растение. Оно творит настоящие чудеса! А в сочетании с другими ингредиентами алоэ станет вашим верным союзником в борьбе за естественную красоту и упругость кожи. Опущенные веки перестанут быть для вас проблемой!

Ингредиенты:

2 столовые ложки овсянки (30 г)

4 столовые ложки натурального йогурта (80 г)

4 столовые ложки геля алоэ вера (60 г)

5 ломтиков огурца без кожуры

Способ приготовления:

Во-первых, положите все ингредиенты в блендер и смешайте.

Далее нанесите получившийся крем на веки и оставьте на 20 минут.

По истечении указанного времени просто смойте холодной водой.

И помните, что для достижения желаемого результата вы должны быть постоянными и последовательными в своих действиях. Вероятно, это лучший вариант. А потому наберитесь терпения и получите нужный вам эффект чуточку позже, но обезопасьте себя от нежелательных последствий кардинальных мер и поспешных решений.опубликовано econet.ru.

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