Первая помощь при стрессе: Советы кинезиолога

Во время стресса наше дыхание становится поверхностным, а, следовательно, тот необходимый объем циркулирующей крови в головном мозге снижен. Возникает вегето-сосудистая дистония. Другими словами, вы в состоянии стресса. Существует несколько кинезилогических способов для снятия такого стрессового состояния.

Бывают такие моменты в жизни, когда мы испытываем острые негативные эмоции, чувства и ощущения. Например: конфликт на работе с начальством или коллегами; нестандартная неприятная ситуация на дороге, в транспорте или в общественном месте; все, что выводит вас из равновесия и заставляет испытывать стресс. Обратиться к подружке? Есть вещи, о которых не хочется говорить друзьям. Записаться на прием к психологу? Прекрасно! Хорошо, если вы знаете к кому можно обратиться. Но, что делать, если вам плохо, а вокруг никого нет? В первую очередь помогите себе сами!

Несколько кинезиологических способов снятия стрессового состояния

Восстанавливаем поверхностное дыхание. Во время стресса наше дыхание становится поверхностным, а, следовательно, тот необходимый объем циркулирующей крови в головном мозге снижен. Возникает вегето-сосудистая дистония (головокружение, тремор конечностей, изменяется артериальное давление, надпочечники вырабатывают большое количество адреналина, почки работают в усиленном режиме, учащается частота сердечных сокращений, изменяется работа желудочно-кишечного тракта до спазма и боли и т.д.). Другими словами, вы в состоянии стресса.

1. Возьмите любой кусок бумаги и сверните ее в виде пакета (кулька). Подышите в него.

Уровень CO2 резко повысится в крови, тем самым в мозг поступит сигнал о дефиците кислорода и соответственно импульс к рецепторам легких. Легкие расширяются, и вдох становится глубоким. Появляется потребность в кислороде. Таким образом, уровень СО2 и О2 в крови нормализуется, восстанавливается дыхание и кровообращение в мозге. Выйдите на свежий воздух.

2. Используйте дыхание «Роза – Свеча».

Представьте, что перед вами прекрасная ароматная роза. Вдохните всей грудью ее аромат через нос. А теперь представьте, что перед вами горящая свеча. Выдохните через рот так, чтобы задуть пламя свечи. Если трудно представить свечу, возьмите лист бумаги, отрежьте полоску, поднесите ко рту на расстоянии 15 -20 см и выдыхайте на нее так, чтобы она согнулась. Так делайте до тех пор, пока не почувствуете зевоту.

3. Метод "Лоб-Затылок".

Садитесь или ложитесь по удобнее. Одну руку положите на лоб, другую на затылок в области зрительных бугров. Сделайте глубокий вдох, выдох. Дайте себе успокоиться и ничего не предпринимайте. Вспомните знаменитую фразу героини романа Митчелл «Унесенные ветром» Скарлетт О’Хара «Я подумаю об этом завтра!». Если плохо – надо подумать об этом потом. Держите лоб/затылок до тех пор, пока ситуация не перестанет всплывать в вашем сознании так ярко и резко. Дождитесь пульсации.

4. Перекрестное дыхание.

Прикройте двумя пальцами одну ноздрю, а второй вдохните воздух. Затем, закройте ту ноздрю, которой вдохнули воздух, а через открытую ноздрю – выдохните воздух. Повторите это упражнение три раза. Затем, поменяйте направление вдоха и выдоха. Теперь закройте ту ноздрю, через которую вы вдыхали. Сделайте вдох открытой ноздрей. Повторите упражнение три раза. Если все еще ощущаете стресс – повторите перекрестное дыхание. Это дыхание нормализует обмен Са и Р в крови.

5. Пейте свежую чистую воду.

Вода – это самое простое, известное с незапамятных времен и чудодейственное лекарство от всех болезней! Сила воды безгранична. Ее возможности описаны во множестве информационных источниках. Всем знакомо выражение «Мертвая и Живая Вода».

Вот рецепт. Выпивайте первый стакан воды и мысленно представляйте, что вода втекает в ваше тело, забирает весь негатив и с мочой, потом и выдохом выводит все негативное из вас – мысли, чувства, ощущения. Затем, выпиваете, второй стакан воды и теперь представляете, как вода живительной силой заполняет каждую клеточку вашего тела, как позитивная энергия входит в ваши мысли и чувства.опубликовано econet

Автор Наталья Походилова

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