Простое упражнение, которое защитит ваши почки от воздействия стресса

Это упражнение ничего плохого вам и вашему организму сделать не может, так как вы используете только тепло и энергию своих рук.

Почки – это наши фильтры, которые очищают кровь от вредных и токсичных веществ, отравляющий наш организм. Эти вещества поступают к нам с пищей, лекарствами, водой, даже воздухом. А также почки выводят продукты нашей жизнедеятельности: гормоны, которые продуцируют внутренние органы, глюкозу, лишнюю воду и другие микроэлементы - все, что находится в избытке в организме. Во время стресса наш организм переходит на режим боевой готовности, и вся кровь и кислород ограничиваются для организма и перенаправляются в мышцы – реакция «Дерись-Беги». При этом очистительная функция затормаживается, в результате чего в организме идёт накопление токсинов, гормонов и других веществ, которые в обычном состоянии утилизируются.

Происходят спазмы и в разной степени неконтролируемость работы больших и малых сфинктеров различных органов. Другими словами, организм в стрессе.

Почки и синдром хронической усталости

Во время стресса в почках, вернее в надпочечниках, вырабатывается такое вещество как кортизол, которое поступает в кровь в огромных количествах и даёт много энергии и сил – переносимость боли увеличивается, мышцы становятся как пружины, для того, чтобы помочь организму в буквальном слове – Выжить! Кортизол ещё называют «Гормоном стресса».

Это хороший гормон, но! Если его слишком много, то это приводит к: высокому АД, слабости мышц, снижению прочности костей, гипергликемии, нарушению работы щитовидной железы, появлению жира на животе, снижению иммунитета, а также к повышенному уровню холестерина, диабету, инфарктам и инсультам и т.д.

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Что же делать, чтобы наш организм не страдал и как помочь нашим почкам?

Повысить стрессоустойчивость помогает спорт!

Планируйте свою деятельность!

Массаж и дыхательные упражнения!

Медитация и прослушивание хорошей музыки!

Учитесь управлять своим воображением!

Правильно питайтесь!

Следите за своим самочувствием!

Старайтесь осознанно пребывать в хорошем настроении!

Следите за тем, чтобы ваш ночной сон был качественным и полноценным!

В течение дня, старайтесь делать перерывы на отдых!

Ежегодно пользуйтесь отпуском и отдыхайте на природе – лес, море, горы!

Гуляйте на свежем воздухе!

Общайтесь с детьми, друзьями и животными – они генераторы позитивной энергии!

Посещайте мануального терапевта и психолога, психотерапевта.

Делайте ежедневно, особенно после стресса упражнение «Сэндвич» и др.!

Просто, делайте это упражнение каждый день и все у вас будет замечательно!

Итак, теперь само упражнение «Сэндвич»:

Выпейте стакан тёплой чистой воды медленными глотками.

Разотрите ладошки. Руки должны быть тёплыми. Если этого нет – погрейте их под струёй горячей воды.

Вы знаете, где у вас находятся почки? Правильно!

Расположены почки по бокам позвоночного столба на уровне последнего грудного и двух верхних поясничных позвонков. Правая почка лежит немного ниже левой, в среднем на 1-1,5 см (в зависимости от давления правой доли печени). Верхним концом почки доходят до уровня XI ребра, нижний конец отстоит от подвздошного гребня на 3-5 см. Указанные границы положения почек подвержены индивидуальным вариациям; нередко верхняя граница поднимается до уровня верхнего края XI грудного позвонка, нижняя граница может опускаться на 1-1/2 позвонка.

Сложите пальцы на обеих руках так, чтобы все они были плотно прижаты друг к другу.

Положите одну руку, например, левую, на область левой почки сзади на спине, а правую - на проекцию почки спереди. Получится позиция «Сэндвич». Держим так руки в течение 2 -3 минут. Затем повторяем тоже самое действие с другой почкой.

Во время выполнения этого упражнения, мысленно представляйте, как тепло и ваша энергия проходят через ваше тело от одной руки к другой и обратно. Проникая в каждую клеточку вашей почки.

Выпейте стакан тёплой чистой воды медленными глотками.

Если после выполнения этого упражнения, вам захочется в туалет – не терпите и не откладывайте свой визит. Почечные лоханки и протоки раскрываются и вместе с водой вымываются в мочевой пузырь все ненужные и вредные вещества из вашего организма.

Следите за своими почками, старайтесь не переохлаждаться и держать ноги в тепле.

Выполняйте это упражнение всегда, когда чувствуете лёгкую тяжесть в области почек, когда вы находитесь в стрессе (любая ярко выраженная и бурно протекающая эмоциональная реакция – для организма стресс, даже если эмоции положительные) и после него.

Вы можете включить это упражнение в свою ежедневную утреннюю гимнастику или делать отдельно.

Это упражнение ничего плохого вам и вашему организму сделать не может, так как вы используете только тепло и энергию своих рук.

Внимание! Предупреждение! Это упражнение, как и любое другое, не является панацеей и заменой визита к врачу. Если вас что-то беспокоит в вашем здоровье, прежде чем заниматься самолечением, сначала посетите своего лечащего врача и пройдите обследование, чтобы знать, что ничего опасного вашему организму в данный момент не угрожает.опубликовано econet

Автор Наталья Походилова

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