Гормональный фон и время приема лекарств: когда и как

Знание времени активности каждого органа очень важно для сохранения естественного гормонального фона. Если у вас пошаливает сердце, то травяные сердечно-сосудистые сборы будут иметь больший эффект при чаепитии с 11 до 13 часов.

Почему считается, что завтрак должен быть обильным и полноценным? Ответ виден из таблицы: желудок наиболее активен с 7 до 9 часов утра. Также и с рекомендацией спать в хорошо проветренной комнате или с открытой форточкой, окном: дыхательная система именно ночью с 3 до 5 часов более активно функционирует. Если у вас пошаливает сердце, то травяные сердечно-сосудистые сборы будут иметь больший эффект при чаепитии с 11 до 13 часов.

Любовные игры принесут пользу и радость, если ими заниматься вечером (а не в обеденный перерыв), тем более что и температура вашего тела будет этому способствовать. Именно в эти промежутки времени, как сказали бы биоэнергетики, открываются энергетические меридианы соответствующих внутренних органов. Эта таблица может пригодиться в жизни, если вы не хотите расшатать свой гормональный фон, не забывая при этом о контроле над эмоциями.

Хронотерапевтический подход к лечению заболеваний

Соответственным образом изменяется и чувствительность к воздействию лекарственных веществ. Врачи учитывают это и стараются подбирать дозировки лекарств в связи с периодичностью той или иной функции организма, на которую стремятся оказать корригирующее воздействие. На основе исследования ритмов различных функций надо подбирать время проведения лечебных процедур. Такой подход называется хронотерапевтическим.

При хронотерапии не меняются ни лекарственные средства, ни их дозировки. Но вместо того, чтобы принимать лекарства по стандарту три раза в день, больной принимает их только в то время, когда имеются наиболее выраженные отклонения значений функций от нормы.

Например, у страдающих гипертонической болезнью величина кровяного давления при измерении в 8 часов утра соответствует норме или даже может быть несколько ниже нормы. В 12 часов дня она оказывается значительно повышенной, снижается к 16 часам, а в 20 часов и, особенно, в 24 часа достигает максимальных значений.

При обычном способе приема лекарств больные получают средства, понижающие давление, в 8, 14 и 18–20 часов. Таким образом, они принимают препараты в то время, когда в них не нуждаются (8 и 14 часов), и не принимают в моменты максимального повышения давления. Зная ритм изменений кровяного давления, можно определить для каждого конкретного больного то время, когда он наиболее нуждается в приеме лекарств (чаще всего это 20 и 24 часа, но бывают случаи, когда больному следует дать препарат два или три раза).

В 5 часов утра концентрация кортизона в нашем организме в шесть раз выше дневной. Поэтому врачи, знакомые с хронобиологией, принимая во внимание естественное выделение гормонов, советуют основную дозу лекарств принимать в ранние часы, отказываясь от стандартной формулы «три раза в день».

9 часов. Если вам назначены уколы, лучше сделать их утром — это избавит организм от повышения температуры и отеков. В эту пору человек устойчив и к рентгеновскому облучению.

11 часов. До обеда мы исключительно работоспособны, и прежде всего в вычислениях. Школьникам, например, математика легко дается между 9 и 12 утра и между 16.30 и 18 часами. Сердце также находится в отличной форме, и если в это время проводить его исследования, то некоторые сердечные заболевания могут остаться незамеченными. Одновременно оно становится столь чувствительным, что в первой половине дня при стрессовых ситуациях сердце бьется чаще, чем вечером.

В 14 часов давление крови и гормональный уровень понижаются. В это время особенно ощутима усталость, но для ее преодоления вполне достаточно десятиминутного отдыха. Так что лучше чуть-чуть вздремнуть, чем «подбадривать» свой организм кофе или чаем. При болезненных медицинских процедурах местный наркоз действует продолжительнее и переносится легче именно в этот час.

Новая теория противоречит привычке многих хирургов приступать к операциям именно утром. То же самое относится и к зубоврачебным манипуляциям: в 14 часов наши зубы почти бесчувственны к боли. А применяемое врачами обезболивание действует в это время полчаса. Вечером же его воздействие сокращается до 19 минут, а перед обедом длится всего 12 минут. Ну а меньше всего лекарства помогают при зубной боли ночью.

К 16 часам давление крови повышается, усиливается. Спортсмены в это время могут достичь отличных результатов. Велика отдача от тренировок, тогда как утром проку от них куда меньше. Медикаменты, влияющие на кислотность желудка, воздействуют очень эффективно.

В 19 часов пульс замедляется, падает до такой степени, что врачи предупреждают об опасности приема понижающих кровяное давление средств. Препараты, рекомендуемые при расстройствах центральной нервной системы, наиболее эффективно действуют именно в это время.

В 20 часов содержание жиров в печени уменьшается, кровь в венах пульсирует учащенно. Даже самые низкие дозы антибиотиков воздействуют на организм укрепляюще (но только до четырех утра!). Самое оптимальное время для приема антибиотиков — 20 часов 32 минуты!

21 час. Не следует набивать пищей (особенно жирной) свой желудок — она останется непереваренной до утра.

В 2 часа ночи водители за рулем замедленно реагируют на оптические раздражители. Количество аварий резко повышается. Большинство людей начинает лихорадить. Тело в это время исключительно чувствительно к холоду.

В 3 часа ночи душевное настроение достигает самой низкой точки. В этот час темного времени суток, то есть явный недостаток освещенности, возрастает кривая самоубийства. Люди, склонные к депрессии, часто просыпаются именно в это время, настроение их резко ухудшается, мрачные мысли не дают покоя. К тому же печень начинает разлагать спиртное, если оно было принято вечером.

Хронотерапия помогает определить время, когда нужно оказать помощь больному. Сильнодействующие физические методы лечения (ванны, грязи и т. д.), совпадающие с моментами наихудшего состояния, могут вызвать тяжелые осложнения. Так, например, больным, страдающим атеросклерозом, солевые и хвойные ванны следует принимать после 15–16 часов, а не в утренние часы, когда они не просто бесполезны, но и вредны.

Необходимо также иметь в виду, что анализы, проведенные не только в разные сезоны и разные дни недели, но и в разное время суток, дают различные (а иногда и прямо противоположные) результаты.

Таким образом, знание ритмической организации функций оказывается не только важным диагностическим методом, но также эффективным подспорьем при лечении и, до некоторой степени, профилактикой заболеваний. опубликовано econet

По книге Анны Богдановой «Лечение без гормонов. Минимум химии — максимум пользы»

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