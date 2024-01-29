Пяточная шпора: Что делать?

Время от времени боль в пятке испытывает как минимум один человек из десяти. Причины неприятных ощущений бывают разными. Однако сильная, резкая боль в пятке чаще всего является симптомом плантарного фасциита, или, как это заболевание называют в народе, пяточной шпоры.
Плантарный фасциит – дегенеративное заболевание подошвенной соединительнотканной оболочки, при котором возникают боли в области пятки, вызванные разрастанием костной ткани в виде шипа. Плантарный фасциит часто называют «пяточной шпорой». Факторы риска, приводящие к развитию плантарного фасциита: плоскостопие, избыточный вес, подагра, чрезмерная пронация (внутренний выворот во время хождения или бега) стопы, коксартроз, травмы пяточной кости, болезни обмена веществ, сахарный диабет, значительные и длительные нагрузки в пяточной области, заболевания позвоночника, артриты.
Какие симптомы говорят о плантарном фасциите? Главным симптомом плантарного фасциита являются боли в пяточной области, возникающие или усиливающиеся при нагрузке. Боли часто проявляются в утренние часы.
К какому специалисту обращаться? Лечением плантарного фасциита занимается врач травматолог-ортопед.
Какую диагностику должен провести врач?
Общий осмотр больного:
• пальпация пяточной области.
Лабораторная диагностика:
• общий анализ крови;
• общий анализ мочи;
• биохимический анализ крови.
Инструментальная диагностика:
• рентгенография;
• компьютерная томография.
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Какое лечение необходимо при плантарном фасциите?
Основное. Для снятия боли и воспаления используют нестероидные противовоспалительные средства. Если данное лечение не помогает, применяют глюкокортикостероиды: бетаметазон или гидрокортизона ацетат.
Дополнительное. Также в лечении используются:
• ударно-волновая терапия;
• изготовление индивидуальных стелек-супинаторов;
• применение ночных ортезов.
При отсутствии эффекта от вышеперечисленных методов применяют хирургическое лечение – удаление костного выроста и иссечение измененных тканей.
Физиотерапия: ультразвуковая терапия, лазерная терапия, квантовая терапия, криотерапия, грязелечение, теплые минеральные ванны.
Санаторно-курортное лечение: Серноводск, Пятигорск, Сергиевские Минеральные Воды, Кемери, Сочи, Цхалтубо, Белокуриха, Хмельник, Славянск, Старая Русса, Усть-Качка, Горячий Ключ, Саки, Бердянск, Одесса, Учум, Тамбукан, Карачи, Липецк.
Что можете сделать вы?
• сбросьте лишний вес;
• используйте специальные лечебные упражнения для растяжения ахиллова сухожилия;
• носите ортопедическую обувь;
• старайтесь долго не стоять на твердой поверхности;
• избегайте хождения босиком;
• при болях делайте массаж пяток льдом;
• избегайте бега и прыжков.
Упражнение 1. Налейте воду в полулитровую пластиковую бутылку и положите ее в морозилку. Когда вода в бутылке замерзнет, положите бутылку на пол и катайте ее, придавливая подошвой стопы.
Упражнение 2. Положите у стены небольшое возвышение, например толстую книгу. Повернитесь лицом к стене и встаньте на возвышение только половиной стопы, чтобы пятки свисали. Поднимайтесь и опускайтесь на носках 10‑15 раз.
Упражнение 3. Сидя на стуле, тяните носок на себя при помощи рук или ленты в течение 20 секунд. Повторите 5 раз.опубликовано econet
Из книги Сергея Агапкина «1000 советов доктора Агапкина»
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Источник: https://econet.ua/
Повязка с желчью на ночь. Желчь продаётся в аптеке. Пахнет приятно. Смочить хлопчатобумажную тряпочку желчью, приложить к пятке, сверх неё полиэтиленовый квадрат, потом мягко перебинтовать и надеть носок. Пяти раз достаточно, чтобы снять воспаление и боль. Ещё неделю-другую - закрепить успех, делая повязки и упражнения на укрепление свода стопы: сидя на стуле положить больную ногу на бедро здоровой и пальцами руки натянуть пальцы больной ноги на себя и предельно напрячь мышцы стопы на 15-20 секунд, затем с усилием разгибать пальцы больной ноги, выпрямить их и так же напрягать стопу 15-20 секунд, затем расслабить ногу. Сделать 3 раза.Ответить
Мне всё это помогло.
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