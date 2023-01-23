Гормональный дисбаланс: Чем грозит избыток эстрогенов и андрогенов

Очень часто слишком большое количество мужских половых гормонов у женщин проявляется чрезмерной волосатостью на разных частях тела, что нехарактерно для женского тела. Часто при избытке андрогенов в женском организме темные и жесткие волоски могут расти над верхней губой, на подбородке, шее, спине, груди и животе. Такая патология называется в медицине гирсутизмом. Еще одним симптомом избытка андрогенов у женщин является воспаление сальных желез (акне), появляющиеся на лице, лбу, шее и даже плечах, груди и верхней части спины.

При определении причин бесплодия гинеколог прежде всего направляет пациентку на исследование крови на гормоны. Для здоровой деятельности женской половой сферы, важную роль играют не только женские, но и мужские гормоны. Избыток андрогенов и эстрогенов негативно влияет на здоровье женщины в целом и на ее способность зачать ребенка.

Дисбаланс женских и мужских гормонов

Дисбаланс женских и мужских гормонов сулит различными нарушениями в организме: сбоями менструального цикла, недостаточным либо избыточным ростом волос, резким увеличением веса, недоразвитием молочных желез, чрезмерной потливостью, нервозностью, головными болями и прочими симптомами.

Когда андрогены у женщины в избытке

Чрезмерное количество мужских гормонов в организме женщины – это очень опасный дисбаланс. Ведь, как правило, у женщин должно вырабатываться больше эстрогенов, а у мужчин – андрогенов. Но иногда из-за воздействия некоторых факторов железы женского организма начина продуцировать избыток андрогенов, что негативно влияет на все органы, в том числе и на возможность деторождения.

Очень часто слишком большое количество мужских половых гормонов у женщин проявляется чрезмерной волосатостью на разных частях тела, что нехарактерно для женского тела. Часто при избытке андрогенов в женском организме темные и жесткие волоски могут расти над верхней губой, на подбородке, шее, спине, груди и животе. Такая патология называется в медицине гирсутизмом.

Еще одним симптомом избытка андрогенов у женщин является воспаление сальных желез (акне), появляющиеся на лице, лбу, шее и даже плечах, груди и верхней части спины. Бывают случаи, когда у женщин огрубевает голос и начинается облысение.

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Необходимо сдать анализ крови на мужские гормоны и представительницам слабого пола, страдающим нарушениями менструального цикла в виде пропущенных периодов и чрезмерно обильных маточных кровотечений. Ведь такие патологии часто могут возникать из-за синдрома поликистозных яичников, являющихся результатом слишком высокого уровня андрогенов.

Кроме всего прочего, избыток андрогенов у женщин провоцирует снижение выработки женских гормонов, в связи с чем яйцеклетки развиваются медленнее, а слизистая матки дольше восстанавливается после менструации. Такие нарушения могут стать причиной бесплодия.

Эстрогены – хорошо, когда в норме

Избыток эстрогенов у женщин тоже негативно влияет на деятельность всех систем организма. Прежде всего, слишком большое количество этих половых гормонов в организме женщины приводит к преждевременному истощению печени, которая кроме своей основной деятельности должна еще переработать лишние эстрогены.

Чрезмерная выработка эстрогенов также способствует тому, что начинается дефицит прогестерона. А баланс этих половых гормонов крайне важен для репродуктивной функции женщины.

Чаще всего избыток эстрогенов у женщин, симптомы которого весьма разнообразны, сильно проявляется в предменструальном периоде. Тогда могут наблюдаться следующие явления:

напряженность молочных желез;

повышенная чувствительность сосков;

прибавка в весе и отечность;

депрессивное состояние;

тяжесть в ногах;

мигрень;

повышенное артериальное давление;

появление миом матки, кист в яичниках и груди;

угревая сыпь, выпадение волос;

отсутствие сексуального желания;

межменструальные кровотечения;

сокращение цикла;

холодные верхние и нижние конечности.

Избыток эстрогенов вызывает и нарушение овуляции. Особенно остро эта проблема встает у женщин с лишним весом. Ежемесячное колебание гормонов, обеспечивающих своевременную овуляцию, подготавливающих матку к беременности и отвечающих за отторжение эндометрия в случае ненаступления беременности, нарушается. Впоследствии у женщин кроме проблем с зачатием может возникать гиперплазия, являющаяся предраковым заболеванием.

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Каждое из выше перечисленных заболеваний поддается лечению. И чем раньше вы обратитесь за помощью гинеколога-эндокринолога, тем легче можно будет избавиться от недуга, связанного с избытком эстрогенов или андрогенов.опубликовано econet

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