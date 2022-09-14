МИГРЕНЬ: 5 факторов, вызывающие приступы

Если двое родителей мучаются сильными головными болями, то их ребенок в 90 случаев из 100 также будет страдать мигренью.

Ее опасность в том, что, помимо сильной пульсирующей головной боли может провоцировать и более серьезные проблемы, в том числе инсульт и паралич. Но и это еще не все «сюрпризы», которые таит в себе заболевание: ученым до сих пор трудно однозначно ответить, почему возникает мигрень. Точнее сказать, у специалистов есть несколько версий ее происхождения. Не меньше вопросов вызывают и факторы-провокаторы приступов головной боли. Сегодня официальная медицина называет как минимум шесть причин мигрени. Однако началу атаки обычно способствует не один фактор, а стечение нескольких. Но вот вопрос: у кого больше шансов пополнить ряды мигреньщиков (а их в мире насчитывают около 3 миллионов): у людей, чьи родители страдают от хронической головной боли, или у тех, кто не соблюдает здоровый образ жизни? Влияют ли гастрономические пристрастия и возраст на склонность к мигрени? Есть ли шанс уберечься от этой болезни или она неизбежна, и начавшись однажды будет докучать постоянно?

Что вызывает приступы мигрени

ГЕНЕТИКА

Больше половины случаев мигрени возникают на генетической основе. Самые известные типы болезни, передающиеся по наследству, это гемиплегическая и глазная. Ученые обнаружили, что чаще всего приступами головной боли страдают люди с нарушениями в определенных хромосомах.

К примеру, в 19-ой. Она отвечает за функционирование кальциевого канала, проходящего через головной мозг. Если в этой хромосоме возникают какие-то неполадки, то в половине случаев у человека начинается гемиплегическая мигрень.

Реже, но также довольно часто (в 20% случаев), к болезни ведет сбой с 1 хромосоме, отвечающей за функции натриевого канала.

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А не так давно ученые обнаружили на Х-хромосоме область, которую также связывают с приступами пульсирующей головной боли. Благодаря этому открытию стало понятно, почему женщины (у которых, как известно, по две Х-хромосомы) чаще страдают мигренями, нежели мужчины.

Но по-настоящему революционное открытие ученые сделали осенью 2010 года. Тогда специалисты обнаружили, что любая разновидность мигрени может быть результатом мутации в гене KCNK18. Эти изменения, как полагают ученые, делают человека очень чувствительным к боли, в том числе и головной.

Интересен и тот факт, что мигрень от родителей к детям в большем проценте передается по женской линии. Если двое родителей мучаются сильными головными болями, то их ребенок в 90 случаев из 100 также будет страдать мигренью. Если болезнь имеется только у отца, то риски ребенка снижаются до 20%, если только у матери, то составляют примерно 70%.

Первые мигренозные приступы чаще всего возникают в возрасте 13-19 лет, хотя нередко бывают случаи первых атак головной боли у детей 5-6 лет, а у некоторых мигрень диагностируют даже в 2 года.

Как правило, мальчики и девочки до 12 лет мигренозными болями страдают примерно в одинаковом количестве. После этого возраста количество девушек с мигренью примерно в 2-3 раза превышает число мужчин-мигреньщиков.

У женщин мигрень чаще бывает с аурой, а особенность приступа у сильного пола – более мучительная боль во время атаки.

Пик активности болезни у мужчин и женщин приходится на возраст от 25 до 34 лет. После 40 лет частота приступов снижается, а со временем у многих атаки проходят полностью.

Еще одно интересное открытие совсем недавно сделали русские ученые. По их мнению, существует связь между мигренью и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В родословной мигреньщиков родственники-гипертоники встречаются в 2 раза чаще, чем у людей, не страдающих головными болями. Да и у самих мигреньщиков чаще, чем других диагностируют гипертонию.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И НАПИТКИ

Правильно составленная диета при мигрени может если не полностью избавить от головных болей, то хотя бы снизить их частоту и интенсивность. Неправильная пища, напротив, провоцирует атаки.

Наиболее опасными для мигреньщиков считаются красное вино, шампанское, цитрусовые фрукты, бананы, шоколад, сыр выдержанных сортов, копчености, колбасы, сосиски, продукция с усилителем вкуса Е621 (глутамат натрия). И это далеко не полный список продуктов, содержащих вещества, которые могут вызывать приступ головной боли.

Злоупотребление напитками с кофеином, а затем резкий отказ от них, также может закончиться болевым приступом.

Не менее важно для мигреньщиков соблюдать здоровый график питания (есть 4-5 раз в день) и питьевой режим (выпивать не меньше 1,5 л воды в сутки), так как голод и обезвоживание являются диетическими триггерами (провокаторами) мигрени.

По этой причине у многих женщин, соблюдающих строгую диету, приступы головной боли усиливаются. Если худеющая барышня ужинает до 18 часов, то у нее есть все шансы проснуться среди ночи с сильной мигренью. Причиной такого состояния служит резкое снижение в организме уровня глюкозы.

ГОРМОНЫ

То, что гормоны играют едва ли не первую скрипку в развитии мигрени, специалистам понятно уже давно. Многие исследователи главным виновником резких болей в голове называют гормон серотонин – ключевое вещество в регуляции настроения. Нарушение концентрации этого гормона в головном мозге, собственно, и ведет к мигрени. Но уровень этого вещества не меняется сам по себе, а зачастую зависит от активности других гормонов.

Если говорить об изменениях гормонального фона, то в женском организме эти процессы протекают намного интенсивнее, чем в мужских. И это еще одно объяснение, почему представительницы прекрасного пола чаще жалуются на головные боли.

Примерно у 50% барышень, страдающих болями с одной стороны головы, приступы строго соответствуют менструальному циклу. В большинстве случаев атаки совпадают во времени с ПМС, реже возникают непосредственно в критические дни. Это явление в науке получило собственное название – менструальная мигрень.

Причиной появления головной боли перед началом менструации или сразу после родов специалисты называют резкое снижение в женском организме гормона эстрогена. Кстати, существует взаимосвязь между количеством эстрогена и типом мигрени. Нехватка гормона обычно провоцирует мигрень без ауры, а его избыток ведет к приступам с аурой.

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Что касается женщин в климактерическом и постклимактерическом возрасте, то частота и тяжесть мигренозных атак у них обычно снижается. Если этого не происходит либо приступы еще больше усиливаются, то причину опять-таки следует искать в нарушении гормонального фона.

Во многих случаях избавиться от атак помогает восстановление общего гормонального фона.

Мигренозные атаки у женщин также связывают с беременностью. Часто у будущих мам мигрень усугубляется или даже проявляется впервые. Как правило, это происходит в первую треть беременности в виде мигрени с аурой (даже если раньше дама страдала мигренями без ауры). С середины беременности количество приступов обычно сокращается.

Дело в том, что в этот период в женском организме существенно повышается концентрация эстрогена и прогестерона, которые, работая вместе, создают обезболивающий эффект. Возобновляется мигрень (иногда с осложнениями) после родов.

Еще один фактор, повышающий шансы на мигрень, это прием гормональных препаратов, которые могут нарушать общий фон в организме. И опять-таки в зоне риска оказываются женщины, в частности, принимающие контрацептивы или препараты с высокой концентрацией эстрогена.

Прием оральных контрацептивов на фоне мигрени с аурой может закончиться ишемическим инсультом. Если у женщины диагностирована хроническая мигрень, ей безопаснее принимать гестагенные противозачаточные препараты.

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

Любые сильные переживания (как радостные, так и угнетающие) могут вызывать мигренозный приступ. Наука психосоматика рассматривает диагноз «мигрень» как результат психоэмоциональных расстройств.

Специалисты называют разные психологические причины, провоцирующие приступы у подростков или взрослых. Это может быть чрезмерное стремление достигнуть совершенства, раздражение из-за собственной неидеальности, постоянное сдерживание эмоций, заниженная самооценка, страх, обида, чувство принуждения всегда и во всем.

Если причина мигрени кроется в этом, то вполне вероятно, что устранить ежедневные головные боли поможет хороший психолог.

Стресс, перевозбуждение, депрессия, волнение, шок или чрезмерные положительные эмоции, физические либо умственные перегрузки также довольно часто заканчиваются атакой головной боли.

Кстати, о физических нагрузках. Умеренные регулярные занятия спортом полезны для людей с мигренью. Но начинать заниматься следует с легких упражнений, постепенно усиливая уровень сложности. В ином случае можно сделать себе хуже.

Помимо этого, нельзя забывать, что после занятий спортом в организме снижается уровень воды и глюкозы, нехватка которых для мигреньщиков чревата очередным приступом. Чтобы этого не произошло, важно как можно быстрее восстановить запасы влаги и глюкозы в тканях.

Головная боль может быть вызвана и другими факторами.

Например, известна так называемая мигрень футболистов, которая является следствием несильного регулярного повреждения черепа.

У людей, страдающих астмой или сенным насморком, приступ может возникать на фоне аллергии.

Головная боль при респираторных заболеваниях в большинстве случаев это еще не мигрень, но ОРЗ вполне может спровоцировать приступ.

Неправильная поза при работе за компьютером или вождении авто вызывает напряжение в мышцах шеи, что также имеет все шансы перерасти в сильную пульсирующую боль с одной стороны головы.

Среди других триггеров мигрени обычно упоминают очень яркий мигающий свет, курение или пребывание в прокуренных, душных помещениях, громкий звук, резкие запахи.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Многие люди на смену погоды реагируют пульсирующей головной болью и слабостью. В течение долгого времени подобного рода взаимосвязь казалась необъяснимой.

Сегодня же исследователи точно знают: приступы мигрени являются следствием снижения атмосферного давления. Это природное явление вызывает изменения тонуса кровеносных сосудов и уровня кислорода в кровотоке, что в результате заканчивается головной болью.

Кстати, этим же объясняют и приступы во время авиаперелетов.

Кроме того, американские специалисты нашли подтверждение тому, что атаку мигрени может вызывать не только смена погодных условий, но и скачки температуры воздуха. У метеочувствительных больных 50% атак возникает именно на фоне изменения температуры.

Исследователи обнаружили еще одну интересную деталь: мигреньщики более болезненно реагируют на похолодания, нежели на жаркую погоду. Объяснение этому ученые нашли недавно, и снова – в генах. Оказалось, что за предрасположенность к пульсирующим головным болям и за реакцию на холод отвечают одни и те же участки ДНК. То есть если человеку холодно, он острее ощущает боль.

В числе других метеофакторов, провоцирующих атаки, упоминают повышенную влажность, облачность и грозы с молниями. Но важно понимать, что далеко не каждый мигреньщик обладает повышенной метеочувствительностью и не обязательно реагирует на все погодные изменения одинаково.

Поэтому метеочувствительным людям полезно вести дневник самочувствия и фиксировать свое состояние в разную погоду.

СОН

Существенную роль в развитии мигрени играет сомногенный фактор. У многих приступы головной боли возникают на фоне недосыпания или, наоборот, слишком продолжительного сна.

Есть такое высказывание, что успешные люди встают в 5 утра. Психологи и тайм-менеджеры в столь ранних пробуждениях видят плюсы, но неврологи придерживаются другого мнения. Они предупреждают, что очень ранние пробуждения чреваты мигренями.

Но в то же время специалисты говорят и об опасности пересыпания, которое может послужить причиной так называемой мигрени выходного дня. Она грозит людям, которые в течение недели вынуждены вставать очень рано, а в выходные отсыпаются «за всю неделю».

Чтобы избежать этого, людям с мигренью необходимо соблюдать режим сна: в будни и выходные вставать и ложиться в одно и то же время.

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Также рискуют «подхватить» мигрень путешественники, которым часто приходится менять часовые пояса и, следовательно, нарушать привычный режим сна.

ЕСТЬ ЛИ ОСНОВНОЙ ФАКТОР

За последние годы наука сделала серьезный прорыв в исследовании причин мигрени. Уже не первое десятилетие под пристальным вниманием ученых остается этиология болезни и прогнозы ее развития.

Но даже в наше время специалистам трудно ответить, откуда берется мигрень и что является главным фактором, вызывающим частые головные боли.

Также пока трудно понять, почему болезнь, передающаяся по наследству, может проявиться у одного ребенка и совершенно не тревожить другого, почему нарушение гормонального фона для одних женщин чревато мучительными приступами, в то время как другие понятия не имеют, что такое мигрень.

Осталось еще много вопросов, на которые ученые продолжают искать ответы. Но понятно одно: если у человека случаются мигренозные приступы, придется пересмотреть свой режим и постараться исключить факторы, которые официальная медицина зачисляет к причинам головной боли.опубликовано econet.ru.

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