Варикозное расширение вен: Простые упражнения от застоя крови

Упражнения для ног способны приостановить развитие варикоза, устранить симптомы недостаточности венозных сосудов, предотвратить возникновение осложнений. Такие простые упражнения, не требующие никакой специальной подготовки, способствуют ускорению кровообращения и предупреждают возможные застои крови.

Гимнастика для ног призвана, с одной стороны, расслабить мышцы ног, с другой – повысить их тонус и восстановить структуру. Такие простые упражнения, не требующие никакой специальной подготовки, способствуют ускорению кровообращения и предупреждают возможные застои крови.

Упражнения для ног: ускоряем кровообращение и предупреждаем застои крови

Упражнение 1

Встать прямо, руки опустить вдоль туловища. Подняться на носки одновременно обеими ногами, задержаться на 3 секунды, опуститься на стопу.

Упражнение повторить 20 раз.

Упражнение 2

Встать прямо, руки опустить вдоль туловища. Перенести вес тела на пятки, приподнять носки, задержаться в таком положении на 3 секунды, опуститься на стопу.

Упражнение повторить 20 раз.

Упражнение 3

Встать прямо, руки опустить вдоль туловища. Переступать с пятки на носок сначала правой ногой, затем левой.

Упражнение повторить 20 раз.

Упражнение 4

Сесть на стул, опустить руки вниз, ноги соединить. Переступать с пятки на носок одновременно обеими ногами.

Упражнение повторить 20 раз.

Упражнение 5

Сесть на стул, опустить руки вниз, ноги соединить. Выполнять движения носками в направлении вправо-влево, вверх-вниз.

Упражнение повторить 20 раз.

Упражнение 6

Сесть на стул, опустить руки вниз, ноги соединить. Встать на носки одновременно обеими ногами. Упражнение повторить 20 раз.

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Упражнение 7

Сесть на стул, ноги расставить. Двигать пальцами обеих ног поочередно, прижимая их к подошве стоп и расслабляя.

Не отрывать ноги от пола.

Упражнение выполнять до появления усталости.

Упражнение 8

Встать прямо, упереться обеими руками в твердую горизонтальную поверхность, встать на носки, затем на пятки.

Упражнение повторить 20 раз.

Упражнение 9

Встать прямо, поднять руки на уровень плеч, упереться ими в стену, встать на носки, затем на пятки.

Упражнение повторить 20 раз.

Упражнение 10

Разбросать по полу 5–7 монет достоинством в 5, 10 рублей. Собрать монеты пальцами ног. Упражнение повторить 3 раз.

Встать прямо, руки опустить вдоль туловища. Сделать вдох, поднять руки вверх и встать на носки. Сделать выдох и принять позу ласточки.

Упражнение повторить 20 раз.

Упражнение 11

Встать на небольшое возвышение (порог, невысокую скамейку) обеими ногами. Наклониться всем телом вперед, спину держать прямо. Резко отклониться назад, удерживать равновесие ногами. На счет 10 принять исходное положение.

Упражнение повторить 5 раз.

Упражнение 12

Разбросать по полу 5–7 монет достоинством в 5, 10 рублей. Собрать монеты пальцами ног. Упражнение повторить 3 раз.

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Комплекс упражнений для профилактики варикозного расширения вен

Этот комплекс используется для профилактики варикозного расширения вен в тех случаях, когда заболевание находится в начальной стадии или имеются факторы риска. Пациентам необходимо точно выполнять упражнения, а самое главное – делать это регулярно.

Разработанный специалистами-флебологами комплекс способен приостановить развитие варикоза, устранить симптомы недостаточности венозных сосудов, предотвратить возникновение осложнений.

Упражнение 1

Лечь на спину, вытянуть руки вдоль тела. Ноги положить на подушку под углом к корпусу в 20°. Лежать с закрытыми глазами спокойно, дышать ровно и глубоко, полностью расслабиться в течение 3 минут.

Упражнение 2 («велосипед»)

Лечь на спину, вытянуть руки вдоль тела. Ноги приподнять, согнуть в коленях, бедра расположить перпендикулярно корпусу, голени – параллельно. Проводить вращательные движения обеими ногами, имитируя процесс кручения педалей при езде на велосипеде.

Упражнение проводить в течение 1 минуты.

Упражнение 3

Внимательно следить за дыханием. Упражнение выполнять медленно. Лечь на спину, ноги вытянуть. Сделать вдох, на выдохе согнуть правую ногу, подтянуть колено к груди. На следующем вдохе поднять ногу вертикально вверх (как сможете), выдохнуть и опустить ногу. Повторить упражнение для левой ноги.

Упражнение проводить в течение 1 минуты.

Упражнение 4

Упражнение состоит из нескольких этапов.

Этап 1. Лечь на спину, вытянуть руки вдоль тела. Поднять ноги вверх, соединить, выполнить вращательные движения стопами по направлению внутрь и наружу. Опустить ноги.

Этап 2. Поднять ноги вверх, соединить, выполнить сгибание-разгибание стоп в голеностопном суставе, имитируя движения стоп при ходьбе. Опустить ноги.

Этап 3. Поднять ноги вверх, соединить, выполнить сгибание-разгибание пальцев стоп. Опустить ноги.

Каждый этап проводить в течение 1 минуты.

Упражнение 5

Встать прямо, ноги поставить вместе, руки опустить вдоль туловища. Сделать вдох и подняться на носки. Сделать выдох и принять исходное положение.

Упражнение проводить в течение 1 минуты.

Упражнение 6

Встать прямо, ноги поставить вместе, руки опустить вдоль туловища. Выполнить ходьбу на месте, приподнимая пятки, не отрывая от пола носков.

Упражнение проводить в течение 1 минуты.

Упражнение 7 («ножницы»)

Лечь на спину, вытянуть руки вдоль тела. Приподнять ноги, скрестить их, располагая сверху попеременно сначала правую, затем левую ногу. Упражнение проводить в течение 1 минуты.

Упражнение 8

Лечь на спину, руки положить на бедра, согнуть ноги в коленях. Сделать вдох, поднять голову и туловище, руки направить к коленям. Сделать выдох и принять исходное положение.

Упражнение проводить в течение 1 минуты.

Упражнение 9

Лечь на спину, вытянуть руки вдоль тела, поместить между стопами небольшую подушку, ноги слегка приподнять, опустить.

Сделать вдох, прогнуть поясницу, приподнять ягодицы. Сделать выдох и принять исходное положение.

Упражнение проводить в течение 1 минуты.

Упражнение 10

Лечь на спину, вытянуть руки вдоль тела, согнуть ноги в коленях.

Сделать выдох и втянуть живот. Сделать вдох и расслабить живот.

Упражнение проводить в течение 1 минуты.

Упражнение 11

Лечь на спину, вытянуть руки вдоль тела, ноги приподнять. Согнуть правую ногу, подтянуть колено к груди, обхватить стопу руками, поднять ногу вверх, провести руками по икроножным мышцам ноги до колена. Опустить ногу, провести руками по бедру. Повторить упражнение для левой ноги.

Упражнение проводить в течение 1 минуты.

Упражнение 12

Встать прямо, ноги поставить вместе, руки опустить вдоль туловища.

Сделать вдох, отвести плечи назад. Сделать выдох, наклонить голову вперед, опустить плечи.

Упражнение проводить в течение 1 минуты.

Упражнение 13

Принять контрастный душ (теплая и холодная вода) для ног. Процедуру проводить в течение 5 минут для каждой ноги.

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Еще несколько методов для профилактики и лечения

Стимулируют кровообращение и обливания ног холодной водой. Этот метод лечения практиковался еще в Древней Руси. От наших предков, которые в большинстве своем отличались крепким здоровьем, до нас дошел и другой способ лечения водой – хождение босыми ногами по утренней росе. Если у вас нет домика в деревне, это мероприятие можно провести, проснувшись ранним утром на даче, или походить 2–3 минуты в ванне с холодной водой по щиколотку. Это несколько экстремальный способ лечения, поэтому затягивать процесс не следует, вполне достаточно от 1 до 5 минут.

Для усиления кровообращения практикуют и обливание коленей прохладной водой. Его проводят 1 раз в месяц в течение 3 дней.

Популярен способ, известный под название «мокрые носки». На ноги надевают мокрые носки, а сверху – сухие шерстяные, затем ложатся в постель, укутываются. Процедуру проводят в течение 30 минут, максимум – 1 час.опубликовано econet

Светлана Филатова "Варикозное расширение вен. Лечение и профилактика традиционными и нетрадиционными методами"

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