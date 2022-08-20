Менопауза: Что необходимо знать женщинам о своем здоровье

В жизни каждой женщины неизбежно наступает время, когда ее организм начинает стареть. Этот период носит название климакса. Начинается он после 45 лет и длится несколько лет.

Многие женщины с наступлением менопаузы сталкиваются с рядом неприятных проблем. Среди них возникновение болей различного характера в животе, груди, суставах, ногах, спине, пояснице и голове. Большинство из них является спутником климактерического синдрома, но некоторые могут свидетельствовать о прочих заболеваниях.

Что такое климактерический синдром, его симптомы и характерные признаки

В жизни каждой женщины неизбежно наступает время, когда ее организм начинает стареть. Этот период носит название климакса. Начинается он после 45 лет и длится несколько лет. В это время происходят определенные изменения, итогом которых является полное угасание детородной функции. Климакс имеет 3 стадии:

Пременопауза . В этот период изменяется периодичность менструального цикла, он может становиться более длинным (в некоторых случаях учащается). Женщина сталкивается с такими проявлениями, как приливы жара, нарушения сна, депрессии и раздражительность, резкий набор веса с появлением «пивного» живота.

Менопауза . Наиболее короткий этап, который длится всего 12 месяцев. Он начинается после окончания последней менструации. О наступлении этой стадии свидетельствует сниженный уровень ФСГ (фолликулостимулирующего гормона). Только он может быть достоверным свидетельством менопаузы.

Постменопауза. После 1 года отсутствия менструации начинается завершающий этап перестройки женского организма. Детородная функция полностью угасает.

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Могут ли быть боли при климаксе?

Большинство женщин сталкиваются с такими характерными симптомами климакса:

Приливы . Это резкое, внезапное ощущение жара. Оно длится от нескольких секунд до 5-6 минут. Завершаются они также резко, женщина ощущает озноб, покрывается потом.

Нарушения сна. Их причинами могут быть приливы, депрессивные состояния, прочие психо-эмоциональные расстройства.

Сухость слизистых оболочек, их истончение . В результате интимная близость доставляет дискомфорт, женщина может ощущать жжение, боль (и не только во время секса).

Предрасположенность к переломам, боли в ногах, спине.

Повышение артериального давления . Происходит по причине накопления в организме холестерина. Бляшки усложняют нормальное течение крови в сосудах.

Гинекологические заболевания. После 45 лет повышается риск развития миомы матки, эндометриоза, мастопатии.

Перечисленные симптомы могут вызывать такое малоприятное следствие, как различные боли. Страдать может любая система, таким образом сигнализируя о возможных проблемах. Поэтому жалобы на головные, мышечные или суставные боли, характерные болевые проявления в молочной железе также можно считать спутниками климактерического синдрома.

Причины появления болезненных ощущений

Климакс вызывается снижением количества женского полового гормона эстрогена. Он продуцируется яичниками. Это вещество принимает участие в большом количестве процессов, среди которых: созревание яйцеклеток, обеспечение нормальной вынашиваемости беременности, усвоения кальция, калия, магния и многое другое.

Снижение концентрации этого гормона приводит к таким последствиям:

Плохое усвоение кальция провоцирует истончение костной ткани. В результате повышается ломкость костей.

Эстроген в небольших количествах синтезируется жировыми клетками . Поэтому возможен стремительный набор веса, женщина замечает, что у нее растет живот.

Появление холестериновых бляшек. В результате повышается давление, развиваются сердечно-сосудистые заболевания.

Проблемы с органами малого таза. В первую очередь страдает половая сфера. Гормональный дисбаланс приводит к патологическому разрастанию эндометрия, появлению злокачественных и доброкачественных новообразований.

Изменение уровня пролактина, эстрогена и прогестерона приводят к болям в груди. В результате происходит разрастание фиброзной ткани, развитие мастопатии, новообразований.

Второй распространенной причиной являются психологические проблемы. Депрессивные состояния, неврозы приводят к спазмам сосудов, вызывая различные дисфункции неврологического и физического характера.

Боль в мышцах и суставах при климаксе

Недостаток кальция приводит к изнашиванию костной ткани. Это вызывает боль в суставах. Первыми страдают ноги и спина.

Женские гормоны участвуют в процессе усвоения кальция. Вполне логично, что снижение эстрогена становится причиной недостаточности этого минерала в организме. Кальций принимает участие в формировании костей и мышечных тканей. С возрастом хронический недостаток приводит к тому, что эти системы не в состоянии выдерживать те нагрузки, которым подвержена женщина (наблюдаются частые отеки в области суставов).

У женщин климактерического возраста на 45% чаще встречаются переломы, чем у мужчин тех же лет.

Дополнительными источниками проблемы является малоподвижность, прием жирной пищи. Происходит атрофия мышц, они перестают держать костный скелет, увеличивая на него нагрузку. В этом случае страдают наиболее уязвимые участки: колени, руки, поясница, спина.

Под действием гормональных отклонений развиваются два смежных заболевания:

Остеопороз . Это ломкость костей, которая характерна для большинства женщин, которые проходят стадии климакса. Бывает достаточно легкого удара, чтобы получить серьезную травму.

Остеоартрит. Заболевание затрагивает суставы, им не хватает минеральных веществ для нормального функционирования. Развиваются хронические воспалительные процессы. Иногда эту болезнь, диагностируемую у женщин старше 45 лет, называют климактерическим артритом. При ней отекают конечности, болят, быстро устают, могут наблюдаться судороги, ощущаться слабость.

Часто спина, шея могут болеть из-за развития остеохондроза. Он сопровождается дистрофическими изменениями связок, структуры межпозвоночных дисков. Мышцы утрачивают свою эластичность, плохо поддерживают так называемый корсет. В особо запущенных случаях развивается межпозвоночная грыжа.

Головные боли при климаксе у женщин

На вопрос, может ли болеть голова при климаксе, ответ однозначный. Это неизменный спутник климактерического синдрома. Болевые ощущения вызываются различными причинами, среди которых физические дисфункции некоторых систем, психо-эмоциональные расстройства.

Головные боли являются неизбежным спутником климакса. Для их возникновения есть ряд причин.

Локализация боли может быть в затылочной, височной, лобной и теменной областях. В зависимости от этого врач может заподозрить следующие причины:

Повышенное артериальное или внутричерепное давление. Особенно часто встречается в более старшем возрасте. Связано с закупоркой сосудов жировыми образованиями – холестериновыми бляшками.

Дисфункции сосудов головного мозга. Истощение стенок, хронические заболевания приводят к частому спазму или чрезмерному расширению сосудов. После 45 лет повышается риск приступов мигрени.

Невралгии нервных окончаний в области шеи, головы. Гормональный сбой может привести к раздражению этих структур.

Травмы. Ранее полученные травмы головы, шеи провоцируют хронические боли различной силы.

Чрезмерное напряжение шейного, плечевого отделов. Длительное нахождение в одной и той же позе, малая подвижность, большие однотипные нагрузки приводят к спазмам.

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Депрессии, нестабильное эмоциональное состояние приводят к сильным головным болям. Женщина постоянно ощущает себя разбитой. Также негативно на самочувствие действуют ночные приливы. Нарушения сна, постоянное угнетение нервной системы, вегетативные расстройства влекут характерные последствия.

Если женщина страдала сильными головными болями, мигренями, их частота и интенсивность возрастает на 50-60%.

Боли внизу живота при менопаузе

Боли внизу живота при климаксе связаны в большинстве случаев с гинекологическими проблемами.

Климакс – это удар по половой системе. Нехватка эстрогена провоцирует большое количество различных отклонений. Появление боли внизу живота является причиной незамедлительно обратиться к врачу. Она может свидетельствовать о развитии следующих заболеваний:

Фибромиома (миома) матки. Это доброкачественное новообразование, возникающее в результате превышения уровня эстрогенов над прогестероном (нарушение их баланса). Часто ее диагностируют у тех женщин, у которых менопауза началась после 50 лет (поздний климакс). Кроме тянущих или острых болевых ощущений, она может сопровождаться кровотечениями.

Эндометриоз. Относится к эстрогензависимым заболеваниям, проявляющимся в виде разрастания клеток эндометрия. Этот процесс достаточно непредсказуемый, его локализация может распространяться на влагалище, шейку матки, кишечник, мочевой пузырь. Кроме боли, когда тянет низ живота, женщина иногда наблюдает появление кровянистых выделений, дискомфорт в спине.

Хронический сальпингит. Это заболевание, поражающее маточную трубу. Часто оно начинает развиваться до наступления климакса, протекая бессимптомно. Но в связи с низким уровнем эстрогена воспалительные процессы усиливаются. Локализация боли – бок с отдачей вниз, также повышается температура.

Маточные синехии. Угнетение синтеза женских половых гормонов приводит к атрофии яичников, матки, появлению спаек. Самостоятельно процесс может протекать без явных симптомов, появление болей свидетельствует о возможном скоплении жидкости в полости. Если игнорировать этот симптом, то развиваются сильные воспаления, сопровождаемые труднопереносимыми болевыми приступами.

Злокачественные опухоли. На ранних стадиях могут возникать незначительные ноющие ощущения. Сильные боли появляются только на поздних стадиях.

В некоторых случаях боли внизу живота связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, например, инфарктом миокарда.

Вздутие живота – признак проблем с кишечником. Они появляются в результате снижения метаболизма. Пища переваривается хуже, многие продукты оказываются слишком «тяжелыми» для женского организма в климактерическом периоде. В верхней части брюшной полости болит при проблемах с печенью, желчным пузырем, поджелудочной железой.

Другие виды болей при климаксе

Боли в груди – распространенное явление при наступлении климактерического синдрома. Причин этому может быть несколько:

Дисфункции молочной железы. Нехватка гормонов приводит к замене тканей на фиброзную и жировую. Мастопатия, прочие доброкачественные и злокачественные опухоли.

Проблемы с межпозвоночными дисками. Их изнашиваемость приводит к тому, что раздвигается пространство между позвонками, образуются грыжи.

Сердечно-сосудистые заболевания. Это частые спутники климакса.

В некоторых случаях появляется так называемая гусиная кожа. Это результат нехватки гормонов и витаминов, низкий уровень коллагена.

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Как лечить боли при климаксе?

Наиболее распространенная проблема появления болей различного характера в возрасте после 40-45 лет – недостаточный уровень гормонов. Всем известно, что болезнь проще предупредить, чем лечить. По этой причине врачи назначают заместительную гормональную терапию. Препараты этой категории позволяют избежать развития гормонального дисбаланса.

Для назначения средств и лечения врач приведет предварительное комплексное обследование. Сюда включается личный осмотр, проведение УЗИ-диагностики, лабораторного тестирования крови на уровень гормонов. Дополнительно назначается консультация профильных специалистов, например, невролога, кардиолога, маммолога.

После того как диагноз будет поставлен, принимают решение о назначении других препаратов:

Для купирования болевого синдрома. Выбор средства зависит от локализации боли, причин, ее вызывающих.

Назначение успокоительных средств. Они позволяют снять нервное напряжение, раздражительность. Тяжелые состояния могут потребовать приема антидепрессантов.

Специфические лекарства для лечения конкретного заболевания.

Недопустимо самостоятельно принимать какие-либо средства и препараты без назначения специалиста. Это чревато серьезными последствиями, развитием осложнений. Это также касается народных средств (травы, настойки, растительные чаи). Они имеют низкую эффективность, большое количество побочных действий.

Вы не знаете, что делать, если ощутили боль? Это веская причина незамедлительно обратиться к врачу!опубликовано econet.ru.

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