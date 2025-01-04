Простые упражнения от мимических морщин

Упражнения для лица и шеи нужно делать обязательно! Помните, что только регулярными занятиями вы добьетесь нужного эффекта: повысите эластичность кожи, укрепите мимические мышцы лица и предупредите появление морщин.

Важные советы:

Упражнения для лица и шеи полезно проводить один-два раза в неделю перед зеркалом.

Предварительно очистите кожу, но не смазывайте ее кремом, чтобы секрет сальных желез кожи мог свободно выделяться наружу.

Во время занятия нужно принять удобное положение: спина прямая, подбородок поднят выше уровня плеч.

При выполнении упражнений фиксируйте пальцами участки лица, особенно подверженные образованию морщин.

После окончания упражнений желательно наложить питательную маску.

Гимнастика сделана правильно, если после нее чувствуется приятное утомление в тренируемых мышцах.

Комплекс упражнений для лица для укрепления мимических мышц лица

При выполнении этого комплекса упражнений сконцентрируйтесь на каждой мышце лица. Весь комплекс повторите не менее 6 раз.

1. Средним и указательным пальцами 6 раз энергично поднимите и опустите кожу за ушами. Сдвиньте пальцы немного вперед, затем назад и повторите упражнение.

2. Сжимайте и расслабляйте мышцы так, чтобы волосяной покров головы двигался вперед и назад. Это движение должно ощущаться и около ушей.

3. Напрягите мышцы щек (надуйте их), задержите в этом состоянии, а затем постепенно (в течение нескольких секунд) расслабьте их.

4. Наполните рот воздухом и перекатывайте его, как мяч, внутри закрытого рта. Толкайте воздух к правой щеке, затем – к левой, под верхнюю губу, затем – под нижнюю. При этом щеки и губы массируются изнутри.

5. Медленно перемещайте нижнюю челюсть из стороны в сторону, задерживая в каждой крайней точке этого движения.

6. Делайте то же самое, но быстро и непрерывно.

7. Медленно открывайте и закрывайте рот, задерживаясь в положении с открытым ртом.

8. Вытяните губы вперед, сложив их как бы для поцелуя. Движение должно быть энергичным.

9. Поднимите каждый уголок рта – сначала по отдельности, а затем вместе.

10. Сжав губы, заверните их внутрь так, чтобы они стали не видны.

11. Поочередно опускайте углы губ, удерживая это положение несколько секунд.

12. Сделайте то же самое движение, но опуская уголки губ.

13. Двигайте обеими сторонами губ вверх и вниз.

14. Закройте глаза, сожмите веки, а затем откройте глаза и прищурьте их несколько раз.

15. Очень широко откройте глаза и держите их в таком положении несколько секунд.

16. Подвигайте пальцами кожу головы так, чтобы уши тянулись вверх и назад, каждое отдельно, затем оба вместе. Затягивайте каждое движение на несколько секунд.

17. Резко выдвигайте вперед подбородок (мышцы под ним). Это упражнение особенно подходит тем, у кого двойной подбородок.

18. Представьте, что на вашем подбородке подвешен груз, который нужно поднять вверх. Поднимая подбородок, напрягите мышцы под ним.

19. Сильно напрягайте мышцы шеи, так, чтобы они выступали. Держите их в напряжении несколько секунд, затем расслабляйте.

20. Напрягите мышцы подбородка. При этом нижнюю губу энергично опустите вниз и втяните внутрь.

21. Сжимайте и расслабляйте поочередно мышцы щек со стороны носа. Это движение походит на подмигивание сначала правым, а затем левым глазом.

22. Сморщите несколько раз переносицу.

23. Приложите пальцы к вискам и слегка опустите уголки глаз. Это упражнение предназначено для сглаживания «гусиных лапок» – морщинок у внешних углов глаз.

24. Завершите комплекс «позой льва» (откройте резко и как можно шире рот, высуньте язык и скажите про себя: «А-а-а»). Это очень эффективное упражнение для всего лица, а кроме того, оно помогает при заболеваниях горла.опубликовано econet

Мария Борисовна Кановская "Аэробика для лица: омолаживающие упражнения"

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