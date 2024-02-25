9 ГЛАВНЫХ показателей крови, которые расскажут о здоровье

Анализ крови мы сдаем практически при любом заболевании. И грамотный врач непременно отправит вас первым делом “на кровь”. Итак, что же говорит нам наша кровь?
Для общего анализа кровь берется или из вены, или из пальца. И первичный анализ можно сдавать не натощак. Но для развернутого - есть нельзя ни в коем случае! Помните это! Причина такого требования проста: любая пища изменит ваш сахар в крови, и анализ будет не объективен. Лучше всего сдавать кровь после небольшого отдыха (именно поэтому мы чаще всего идем на анализ утром). Опять же для чистоты исследования. Грамотный врач обязательно примет во внимание ваш пол и физиологическое состояние. Потому как, скажем, у женщин во время ПМС повышается СОЭ и уменьшается количество тромбоцитов.
Это пигмент крови, содержащийся в эритроцитах, основная функция которого заключается в транспортировке кислорода от легких к тканям и выведении из организма СО2. Нормальные показатели для мужчин составляют 130–160 г/л , для женщин — 120–140 г/л.
Это непосредственно красные кровяные тельца, содержащие гемоглобин. Нормальные значения у мужчин — (4.0–5.1) * 10 в 12-й степени/л и у женщин — (3.7–4.7) * 10 в 12-й степени /л.
Белые кровяные тельца. Продуцируются в костном мозге и лимфатических узлах и защищают организм от внешних воздействий. Норма для всех — (4.0–9.0) х 10 в 9-й степени /л.
Превышение говорит о наличии инфекции и воспалении. Большое их количество бывает при разных ситуациях, порой не связанных с болезнями. Они могут подскочить от физического напряжения, стресса или беременности.
Но бывает, что лейкоцитоз связан с заболеваниями, а именно:
А вот лейкопения (нехватка лейкоцитов) может говорить о вирусной инфекции (например, при гриппе) или приеме некоторых лекарств, например, анальгетиков, противосудорожных.
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Клетки, обеспечивающие свертываемость крови, участвуют в образовании тромбов. Нормальное количество — (180–320) * 10 в 9-й степени/л.
Скорость оседания эритроцитов. Это показатель течения болезни. Обычно СОЭ увеличивается на 2-4 сутки заболевания, а пика достигает в период выздоровления. Норма для мужчин-2–10 мм/ч, для женщин — 2–15 мм/ч
Концентрация глюкозы в здоровом организме должна быть 3,5–6,5 ммоль/литр. Переизбыток глюкозы свидетельствует о недостаточном и нерегулярном питании, гормональных заболеваниях, недостаток — о сахарном диабете.
Норма его — 60–80 граммов /литр. При ухудшении работы печени, почек, недоедании он понижается. Такое часто бывает после жестких диет.
Билирубин должен показывать не выше 20,5 ммоль/литр. Он — индикатор работы печени. При гепатитах, желчекаменной болезни или разрушении эритроцитов билирубин повышается.
Креатинин отвечает за ваши почки. Его нормальная концентрация: 0,18 ммоль/литр.
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Источник: https://econet.ua/
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