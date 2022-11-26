О чем говорят гормоны щитовидной железы

Щитовидная железа - один из основных органов эндокринной системы человека. Она прямо или опосредованно влияет на все органы и системы, поэтому ее проблемы быстро превращаются в целый букет самых различных болезней.

Гипертония, тахикардия, мерцательная аритмия, дерматологические и гинекологические недуги, даже депрессия либо повышенная нервозность. Их истинная причина долгое время может оставаться скрытой, если не сделать УЗИ и анализ крови на тиреоидные гормоны. Увы, очень часто пациенты обращаются к эндокринологу, когда в щитовидной железе уже масса патологических узлов, любой из которых может стать началом злокачественной опухоли.

Анализы на гормоны щитовидной железы – это лабораторные тесты, которые помогают врачу оценить, насколько хорошо функционирует ваша щитовидная железа.

Подготовка к анализам крови на гормоны щитовидной железы

предпочтительно сдавать анализы утром, с 8 до 10 часов;

натощак (последний прием пищи за 10-12 часов до обследования);

психоэмоциональный и физический комфорт (спокойное состояние без перегревания и переохлаждения);

накануне исследования исключить физические нагрузки, прием алкоголя, воздержаться от курения;

при первичной проверке уровня тиреоидных гормонов отменить препараты, влияющие на функцию щитовидной железы за 2-4 недели до исследования;

при контроле лечения исключить прием препаратов в день исследования и обязательно отметить это в направительном бланке (равно как и о приме некоторых других лекарств – аспирина, транквилизаторов, кортикостероидов, пероральных контрацептивов ).

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Основные показатели

Анализ крови на тиреотропный гормон (ТТГ) – регулирующий гормон головного мозга, вырабатывается в гипофизе и управляет работой щитовидной железы. Один из обязательных видов исследований, которые назначаются врачом-эндокринологом в ходе диагностики заболеваний щитовидной железы.

Уровень тиреотропного гормона (ТТГ), отклоняющийся от нормы, может говорить о скрытом течении различных болезней.

При недостаточном значении выработки ТТГ возможны такие патологии, как гипертиреоз или «тиреотоксикоз» (повышенная выработка гормонов щитовидной железы) и снижение функции гипофиза. Причиной низкого уровня тиреотропного гормона также могут являться травмы гипофиза.

В том случае, если анализ крови на гормоны щитовидной железы показывает избыток ТТГ, это может сигнализировать о гипотиреозе (длительном недостатке гормонов щитовидной железы), недостаточности функции надпочечников, наличии опухолей и тяжелых психических болезней.

Исследование на трийодтиронин общий (Т3) - проводится для выявления гипертиреоза, при лечении зоба и в ходе заместительного лечения L-тироксином.

Повышение уровня общего трийодтиронина проявляется при йоддефецитном зобе, тиреотоксикозе, тиреодиной недостаточности, а также во время беременности.

Если результат анализа крови на гормоны щитовидной железы показал недостаточный уровень Т3, высока вероятность пониженного обмена веществ, гипотиреодизма.

Следует знать, что у людей пожилого возраста уровень трийодтиронина существенно снижен, поэтому для них анализ крови на гормоны щитовидной железы имеет особые показатели нормы.

Анализ крови на свободный трийодтиронин выполняется в ходе дифференциальной диагностики болезней щитовидной железы.

Повышение уровня гормона наблюдается при токсическом зобе, дисфункции щитовидной железы (в том числе послеродового характера), хориокарциноме, нефротическом синдроме, хронических заболеваниях печени и других болезнях.

Недостаток свободного трийодтиронина возникает при первичной надпочечниковой недостаточности, гипотиреозе, потерях массы тела и чрезмерных физических нагрузках.

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Анализ на тиреоглобулин – исследование уровня белка, который составляет основную массу щитовидной железы.

Данная разновидность анализа крови на гормоны щитовидной железы используется при мониторинге лечения рака щитовидной железы, а также в ходе диагностики цирроза печени и хронического гепатита.

Повышение тиреоглобулина характерно для больных хроническим и аутоимунным тиреодитом, гипертиреозом, раком щитовидной железы и другими заболеваниями.

Исследование на общий и свободный тироксин (Т4) – один из основных видов анализов, применяемых при оценке функции щитовидной железы.

Повышение уровня общего тироксина наблюдается при гипертиреозе, териотоксикозе, токсическом зобе, остром тиреодите, снижение – при гипотиреозе.

Результаты этого анализа крови на гормоны щитовидной железы во многом зависят от косвенных факторов, среди которых – прием оральных контрацептивов и сильный стресс.

Несоответствие уровня свободного тироксина норме говорит о повышенном или пониженном обмене веществ.

Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) – антитела к специфическому ферменту, который есть только в ткани щитовидки.

– антитела к специфическому ферменту, который есть только в ткани щитовидки. Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) - антитела к йодированному белку, из которого синтезируются Т3 и Т4.

Правильную оценку состояния Вашего здоровья, исходя из результатов анализа, может дать только профессиональный врач-эндокринолог.опубликовано econet.ru.

В.А. Романова

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