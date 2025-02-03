Что происходит с вашим телом, когда вы едите глютен

Клейковина - это белок, который состоит из молекул глютенина и глиадина, которые образуют эластичную связь при наличии воды. Непереносимость глютена - это состояние, при котором иммунная система человека аномально реагирует на клейковину. Ее можно спутать с целиакией (другое расстройство, связанное с глютеном) или просто считать аллергией на пшеницу.

Слово «глютен» стало таким модным в последние годы, скорее всего, из-за внезапной популярности безглютеновой диеты, которая была одобрена известными людьми. Прежде чем переходить на нее, сначала ознакомьтесь с материалами на этой странице, чтобы узнать больше о глютене, и о том, как он может негативно повлиять на ваше тело и здоровье в долгосрочной перспективе.

Что такое глютен?

Глютен это тип белка, который состоит из молекул глютенина и глиадина, которые образуют эластичную связь при смешивании с водой. Он известен своей адгезионной способностью, которая может поддерживать компактную структуру и позволяет хлебу и пирожным сохранять форму и обеспечивает их более густую текстуру. Это неудивительно, учитывая, что слово «глютен» происходит от латинского «клей».

Хотя он творит чудеса для продуктов, то же самое нельзя сказать о вашем теле. Исследования показали, что глютен может быть довольно вреден для вас из-за большого количества осложнений, которые он вызывает (дальше я расскажу об этом подробнее).

Что глютен делает с вашим телом?

Глютена стоит опасаться, так как он имеет склонность препятствовать правильному расщеплению питательных веществ и их абсорбции из продуктов питания, независимо от того, есть в них клейковина или нет. Это может помешать правильному пищеварению, потому что ее избыток приводит к образованию склеенного комка в кишечнике, вызывающего запор.

После этого непереваренный глютен вынуждает иммунную систему атаковать ворсинки (пальцевидные выступы, находящиеся на слизистой оболочке тонкой кишки). Это может привести к побочным эффектам, таким как диарея или запоры, тошнота и боль в животе.

Чрезмерное потребление глютена и дальнейшее повреждение тонкой кишки и воспаление могут предрасположить человека к мальабсорбции питательных веществ, их недостатку, анемии, остеопорозу, другим неврологическим или психическим заболеваниям и осложнениям, связанным с кожей, печенью, суставами, нервной системой и т.д.

Какие типы продуктов питания содержат глютен?

Мука с пшеничной основой:

Белая мука

Цельная пшеничная мука

Мука Грэма

Тритикале

Зародыши пшеницы

Пшеничные отруби

Побочные продукты пшеничного производства:

Макаронные изделия

Кускус

Хлеб, хлебные крошки и гренки

Мучные лепешки

Печенье, пирожные, кексы и выпечка

Хлопья

Крекеры

Пиво

Подлива, заправки и соусы

Обычный овес (имеет высокую вероятность загрязнения на этапах выращивания, сбора урожая или переработки)

Есть еще одна веская причина, по которой вы не должны есть обработанные пищевые продукты - они часто содержат клейковину. Вот примеры продуктов с глютеном, которые не содержат зерен:

Обработанный бульон и бульонные кубики

Жареная еда

Леденцы

Мясная нарезка и хот-доги

Колбасы

Пельмени

Мясо птицы в собственном соку

Крабовые котлетки

Искусственная рыба

Приправленный рис

Маца

Модифицированный пищевой крахмал

Салатные заправки

Приправленные чипсы и другие закуски

Обработанный йогурт

Рожки мороженого

Еще хуже то, что производители обманывают покупателей, «скрывая» глютеновые продукты, такие как пшеница, под другими названиями на этикетках, например:

Солод

Крахмалы и другие производные

Гидролизованный растительный белок (HVP)

Гидролизованный белок пшеницы

Соевый текстурат (TSP)

Общие признаки «аллергии на клейковину», которых стоит опасаться

Кашель

Заложенность носа

Чихание

Чувство сдавленности в горле

Астма

Покалывание

Зуд

Опухание языка и / или горла

Металлический привкус во рту

Боль в животе

Мышечные спазмы

Рвота

Диарея

Предупреждающие признаки непереносимости клейковины

Если иммунная система имеет необычный ответ на наличие глютена в организме, это может быть признаком того, что у вас непереносимость.

Иногда ее можно ошибочно принять за целиакию (другое расстройство, связанное с глютеном) или аллергию на пшеницу. Первопричина непереносимости клейковины не полностью ясна, хотя она связывается с пищеварительной системой в отличие от целиакии, у которой обнаружена генетическая связь.

Типичные симптомы непереносимости глютена включают вздутие и боль в животе, диарею, усталость и общее плохое состояние. Страдающие от непереносимости клейковины могут также испытывать данные симптомы, хотя они являются менее частыми и затрагивают области за пределами кишечника:

Боль в мышцах или суставах

Тревожность

Головная боль

Тошнота

Спутанность сознания

Онемение

Если вы или кто-то знакомый испытываете какие-либо из этих симптомов, немедленно обратитесь к врачу. Это поможет вам определить, есть ли у вас непереносимость глютена или эти симптомы возникают по другим причинам.

Особенно это важно, если вы или кто-то из знакомых испытывает сильную боль в животе. Крайняя степень такой боли не является признаком непереносимости клейковины, поэтому она может быть связана с другой потенциально разрушительной болезнью, которая может потребовать немедленного лечения.

Также может быть полезно немедленно обследоваться на симптомы, связанные с кишечником, так как его многочисленные заболевания могут накладываться на другие болезни. К счастью, они могут быть осмотрены во время проверки, и ваш врач может исключить другие причины.

Обратите внимание, что симптомы непереносимости клейковины в целом аналогичны симптомам целиакии, хотя реакции, которые люди с этими состояниями испытывают, не идентичны.

Чтобы диагностировать непереносимость клейковины, важно, чтобы вы продолжали есть обычные блюда, особенно если в них много продуктов с глютеном. Это поможет врачу определить основную причину симптомов. Неправильный диагноз может возникнуть, если пациент решит прекратить употреблять в пищу продукты с глютеном до или во время консультации.

Общие индикаторы чувствительности к глютену

В различных исследованиях чувствительность к клейковине также называется нецелиакийной чувствительностью к глютену (NCGS), поскольку пациенты с целиакией также чувствительны к нему. Разница между чувствительностью и целиакией заключается в том, что первая может быть вызвана не только пшеницей, но и другими зернами, такими как рожь и ячмень, так как известно, что они содержат белки глютенина и глиадина (или их фрагменты), которые также присутствуют в пшенице.

Типичные симптомы чувствительности включают тошноту, раздражение кожи, вздутие живота и повышенное газообразование, затуманенность сознания и усталость. Однако эти показатели могут широко варьироваться и также возникать из-за гинекологических проблем, непереносимости лактозы и синдрома раздраженного кишечника.

Поскольку нет конкретных лабораторных тестов на чувствительность к глютену, ваш врач должен будет исключить другие возможные причины. В некоторых случаях пациенты могут нуждаться в анализе на аллергию на пшеницу или целиакию.

Если результаты тестов будут отрицательными, может быть рекомендована безглютеновая диета. Однако, если какой-либо из вышеупомянутых тестов дает положительные результаты, вам стоит продолжать потреблять продукты, богатые глютеном, для более точного диагноза.

Почему безглютеновая диета работает

Безглютеновая диета - важный курс действий для борьбы с расстройствами, связанными с глютеном, и выбор продуктов без глютена - это первый шаг в нем. Но поскольку существуют продукты, неправильно обозначенные отметкой «без глютена», сначала выбирать правильные будет сложно.

Может помочь список рекомендаций по надлежащим стандартам маркировки продуктов без глютена, выпущенный в 2013 году Управлением по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA).

Организация заявляет, что для того, чтобы на пищевой продукт можно было нанести этикетку «без глютена» и чтобы он считался таковым, он должен быть:

Естественно безглютеновым — Рис, не ГМО кукуруза, киноа, сорго, лен и семена амаранта, являются естественно безглютеновым зерном.

— Рис, не ГМО кукуруза, киноа, сорго, лен и семена амаранта, являются естественно безглютеновым зерном. Рафинирован для удаления глютена — Клейковину необходимо удалить из любого зерна, ее содержащего. Таким образом, конечный продукт не должен содержать более 20 ее частей на миллион (ppm).

Чрезвычайная бдительность нужна только при наличии у вас целиакии, поскольку воздействие глютена может вызвать болезнь и угрожать вашему здоровью в долгосрочной перспективе. В безглютеновой диете хорошо то, что почти каждый может извлечь из нее выгоду, независимо от того, есть у вас непереносимость или нет. Зерна, даже их цельные проростки, как правило, вызывают множество проблем из-за следующих факторов:

Гибридизация пшеницы

Глютен

Другие белки пшеницы

Фруктаны

Процесс помола или выпечки

Загрязнение глифосатом

Зерна имеют высокое содержание чистых углеводов, поэтому удаление их из рациона может помочь улучшить функцию митохондрий, которая важна, если вы хотите снизить риск возникновения проблем, связанных с резистентностью к инсулину, таких как избыточный вес и высокое артериальное давление, а также такие болезни, как диабет 2 типа, заболевания сердца и рак.

Перед началом безглютеновой диеты проконсультируйтесь с врачом-диетологом или экспертом по вопросам здравоохранения, который может дать рекомендации о том, как эффективно избегать продуктов с глютеном и придерживаться здорового и сбалансированного рациона.

Лучшие продукты для безглютеновой диеты

Бобы (при условии, что вы пытаетесь их прорастить и / или ферментировать, чтобы уменьшить содержание лектина, который может негативно повлиять на ваше здоровье в долгосрочной перспективе)

(при условии, что вы пытаетесь их прорастить и / или ферментировать, чтобы уменьшить содержание лектина, который может негативно повлиять на ваше здоровье в долгосрочной перспективе) Семена (чиа, тыквы или подсолнечника)

(чиа, тыквы или подсолнечника) Орехи (пекан, макадамия или грецкие)

(пекан, макадамия или грецкие) Органические яйца

Органическое мясо травоядного скота , не в панировке, тесте или маринаде

, не в панировке, тесте или маринаде Рыба (дикий аляскинский лосось, сардины, анчоусы и сельдь), не в панировке, тесте или маринаде

(дикий аляскинский лосось, сардины, анчоусы и сельдь), не в панировке, тесте или маринаде Органически выращенные не ГМ фрукты и овощи

Сырое органическое молоко или йогурт

Здоровые источники жира (сырое органическое масло, кокосы и кокосовое масло, оливки и оливковое масло и авокадо)

Рецепт блинов с кокосовой и миндальной мукой

Ингредиенты:

1/2 чашки кокосовой муки

1/3 стакана миндальной муки

1 1/2 чайных ложки разрыхлителя

4 органических яйца

1 столовая ложка расплавленного кокосового масла

1/3 чашки сырого коровьего или кокосового молока

1 чайная ложка экстракта ванили

Щепотка гималайской соли

1-2 столовых ложки органического сырого масла, плюс еще немного для подачи

Чистый кленовый сироп чтобы сбрызнуть блины (необязательно)

Способ приготовления:

В большой миске смешайте все сухие ингредиенты: кокосовую и миндальную муку, разрыхлитель и соль.

Медленно вмешайте жидкие ингредиенты: яйца, кокосовое масло, молоко и ваниль. Смешайте, пока тесто не станет однородным. (Если оно немного сухое, добавьте больше молока, пока оно не достигнет нужной консистенции).

Нагрейте большую сковородку на среднем огне. Добавьте масло и дайте ему расплавиться, затем вылейте половник теста (размером примерно в 1/4 чашки) для блинов размером с серебряный доллар. Обжарьте около минуты с каждой стороны до золотистого цвета. Положите сверху большой кусок масла и сбрызните кленовым сиропом по желанию.

По этому рецепту получится около 16 небольших блинов.

Время приготовления: 10 минут

Время готовки: 10 минут

Дополнительные советы для придерживающихся безглютеновой диеты

Журнал Gluten Free & More подчеркивает эти важные советы для людей, которые следуют безглютеновой диете:

Внимательно читайте этикетки — Знание того, как правильно читать этикетки, очень поможет, если вы будете следовать безглютеновой диете. В идеале, никогда не предполагайте, что в чем-то нет клейковины, даже если слово «глютен» отсутствует в списке. Как упоминалось ранее, некоторые производители намеренно используют другие названия, чтобы скрыть его в своих продуктах.

— Знание того, как правильно читать этикетки, очень поможет, если вы будете следовать безглютеновой диете. В идеале, никогда не предполагайте, что в чем-то нет клейковины, даже если слово «глютен» отсутствует в списке. Как упоминалось ранее, некоторые производители намеренно используют другие названия, чтобы скрыть его в своих продуктах. Если вы сомневаетесь, не покупайте продукт — Если вы не можете проверить, что в продукте нет зерен, не покупайте и не ешьте его. Тот же принцип применяется, если вы не можете найти состав на продукте.

— Если вы не можете проверить, что в продукте нет зерен, не покупайте и не ешьте его. Тот же принцип применяется, если вы не можете найти состав на продукте. Помните, что отсутствие пшеницы автоматически не делает продукт безглютеновым — Это связано с тем, что полба, рожь или ячмень, все из которых содержат клейковину, могут использоваться в продуктах с этикеткой «без пшеницы».

— Это связано с тем, что полба, рожь или ячмень, все из которых содержат клейковину, могут использоваться в продуктах с этикеткой «без пшеницы». Вводите в рацион новые продукты медленно — Убедитесь, что вы добавляете только один новый продукт за раз, и обратите внимание на симптомы, прежде чем добавлять другой.

— Убедитесь, что вы добавляете только один новый продукт за раз, и обратите внимание на симптомы, прежде чем добавлять другой. Будьте «пищевым детективом» — Позвоните, напишите электронное или бумажное письмо производителю, чтобы проверить ингредиенты продукта. Обратите внимание на ингредиенты и номер партии. Как только вы свяжетесь с представителем, четко изложите свои проблемы и будьте настойчивыми, вежливыми и терпеливыми.опубликовано econet

© доктор Джозеф Меркола

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