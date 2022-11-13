Высокое давление: эффективное лечение топинамбуром

Если у вас обнаружена гипертония, лечение народными средствами вполне возможно. И это следует помнить тем, кто уже давно страдает от заболевания. Не обязательно сразу набрасываться на медикаменты: многие из них приносят временное облегчение, но не искореняют причины болезни.

Вещества, содержащиеся в топинамбуре, попадая в организм человека, активно включаются в обмен веществ органов и тканей. Они обеспечивают восстановление метаболических изменений в миокарде, устраняют нарушения сердечного ритма и снижают тонус мышц. Клубни топинамбура употребляют в сыром, вареном, пареном, сухом виде; в народной и официальной медицине активно используется свежеприготовленный сок, листья, стебли и цветы растения.

Все, кто знает полезные свойства топинамбура, употребляют его постоянно. И неважно, культурная это форма или дикий вид, образующий густые заросли на окраинах сел. Свойства клубней практически не меняются, и на организм они действуют одинаково эффективно.

Топинамбур от повышенного давления

• Ягоды облепихи добавлять в топинамбурный сок. Это средство нормализует артериальное давление: понижает давление у гипертоников, повышает у гипотоников (стабилизирует давление).

• Отвар цветков топинамбура и калины мягко снижает артериальное давление. По 1 ст. л. цветков на стакан кремниевой воды. Заваривать как чай и пить в течение дня в промежутках между приемами пищи по нескольку глотков.

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• Цветы, листья топинамбура и малины: очень хорошо помогает отвар при атеросклерозе в сочетании с гипертонией. По 1 ст. л. сухих цветков или листьев на 1 стакан кипящей кремниевой воды. Пить в течение дня по 1/4 стакана через 20–30 мин после еды.

• Наземную часть душицы срывать в начале цветения (июль-август). Высушить. По 1 ст. л. сухой душицы и цветков топинамбура на 2 стакана кипящей кремниевой воды. Настаивать до охлаждения, процедить. Пить по 1/4 стакана 5–7 раз в день, желательно после еды.

• 3 ст. л. порошка клубней топинамбура залить стаканом кипящей кремниевой воды, настоять, укутав, 20 мин, процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день до еды.

• Цветки топинамбура и календулы, взятые в соотношении 1:1 по объему, хорошо снижают верхнее артериальное давление, улучшают сердечный ритм, усиливают работу сердца. 1 ст. л. смеси залить стаканом кипящей кремниевой воды, настоять, укутав, 1 час, процедить. Пить по 1/3 стакана 3 раза в день до еды.

• При высоком давлении в климактерический период взять 15 штук гвоздичек (пряность), залить с вечера 300 г теплым (+39 °C) топинамбурным соком, настаивать всю ночь, утром выпить.

• Взять кофейную чашку топинамбурной муки, залить двойным количеством теплого топинамбурного сока, настаивать сутки. Принимать по 2 ст. л. этой смеси перед едой.

• 3 ст. л. топинамбурной муки залить 300 г холодного топинамбурного сока, настаивать 2–3 часа. Пить понемногу в течение дня.

• Одним из самых эффективных рецептов является следующий: взять по 3 ст. л. листьев топинамбура, маслины европейской, цветков топинамбура, боярышника и травы тысячелистника, залить 1,4 л кипящей кремниевой воды, настаивать 1 час, процедить. Пить по 200 г до и после еды. Курс лечения – 30 дней.

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• Взять 20 зубчиков чеснока, 5 луковиц, 5 лимонов (без корки), 1 кг сахара, залить 2 л топинамбурного сока. Настаивать 10 дней, процедить. Пить 3 раза в день по 1 ст. л.

• Смешать по стакану меда и свежеприготовленной простокваши, добавить в эту смесь по 2 ч. л. порошка корицы и цветков топинамбура. Принимать при гипертонии по 1/2 стакана 2 раза в день до еды. Курс лечения – 2 недели. При необходимости продолжать его через 1–2 недели перерыва.

• При гипертонии пить каждое утро по 1/2 стакана соков клюквы и клубней топинамбура.

• Измельчить в порошок семена моркови и цветки топинамбура, взятые в равных частях по объему. 100 г порошка варить 10–15 мин в 0,5 л молока, процедить. Пить по стакану один раз в день при гипертонии до нормализации давления.

• 1/2 стакана топинамбурной муки залить двойным количеством теплого настоя 1:10 цветков топинамбура, настоять сутки, периодически встряхивая содержимое. Принимать при гипертонии по 2 ст. л. этой смеси перед едой.

• 3 ст. л. топинамбурной муки залить 0,3 л холодного настоя цветков топинамбура, настоять 2–3 часа, периодически встряхивая содержимое. Пить при гипертонии понемногу в течение дня.

• Смешать в равных частях по объему сок листьев и цветков топинамбура, лука репчатого и мед. Принимать по 1 ст. л. 3 раза в день за час до еды. Смесь хранить в темном прохладном месте. Смесь полезно принимать по 1 ч. л. каждые 1–2 часа в течение дня при атеросклерозе, гипертонии.

• Смешать в соотношении 1:1:1 по объему сок листьев и цветков топинамбура, свежеотжатый сок красной свеклы и мед. Принимать по 1–2 ст. л. 3–5 раз в день при гипертонии и бессоннице.

• Смешать в равных частях по объему пудру из цветков топинамбура, цветочную пыльцу и мед. Хранить в холодильнике. Принимать при гипертонии по 1–2 ч. л. смеси 3 раза в день за 30 мин до еды. Курс лечения – 1–1,5 месяца. После перерыва в 10 дней курс лечения повторить.

• 1 стакан измельченных клубней топинамбура залить 3 стаканами кремниевой воды, варить до разваривания клубней, процедить, всыпать 1 ст. л. сухих измельченных цветков топинамбура, довести до кипения, охладить, процедить. Принимать при гипертонии по 1–2 стакана в день.

• 1 стакан порошка клубней топинамбура кипятить в 1,5 л кремниевой воды до тех пор, пока вода не испарится до половины первоначального объема, процедить, добавить 1 ст. л. сухих измельченных цветков топинамбура, довести до кипения, охладить, процедить. Пить при лечении гипертонии, после перенесенного инфаркта миокарда по 1/2 стакана в сутки столовыми ложками

• По 2 ст. л. сушеных ягод смородины черной и цветков топинамбура залить 2 стаканами горячей кремниевой воды, кипятить 10 мин на слабом огне, настоять, укутав, 1 час, процедить. Принимать при гипертонии по 1/4 стакана 4 раза в сутки.опубликовано econet.ru.

Из книги "Целебный топинамбур", Николай Даников

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