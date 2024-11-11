Как противостоять сезонной депрессии

Один из виновников депрессии у человека – это нехватка гормона серотонина. Можно ли избежать депрессии достаточной выработкой серотонина организмом? Какие продукты питания могут повысить уровень этого гормона? И что еще может в борьбе с сезонной депрессией - читайте в этой статье.

Депрессия бывает краткосрочная, вызвана каким-либо затянувшемся стрессом. Сезонная «зимняя» - это расстройство настроения у людей зимой, которые нормально чувствуют себя в течение большей части года. Круглогодичная - встречается у тех людей, у которых с рождения наблюдается нарушение выработки гормонов в правильном режиме. Или в процессе жизни происходят необратимые сдвиги в этой области.

Как побороть сезонную депрессию

Но для начала важно выяснить какая это депрессия - краткосрочная, сезонная или постоянная, а возможно и психологическая (если с гормонами всё в порядке). Если депрессия постоянная с небольшими просветами (не зависящая от времён года), то человеку надо для начала сходить к эндокринологу, сдать анализы на гормоны и проверить все органы отвечающие за гормональный баланс. Я же хочу поговорить о сезонной, в частности «зимней» и краткосрочной.

Избежать депрессии можно выработкой достаточного количества серотонина

Где он вырабатывается:

В головном мозге.

Большое количество вырабатывается слизистыми оболочками желудочно–кишечного тракта.

При каких воздействиях на организм:

При воздействии большого количества света.

Физической активностью.

Пищевыми продуктами.

Да будет свет!

С первым способом всё понятно. Включайте больше света, где только можно! Так как при малом освещение у человека начинается вырабатываться гормон мелатонин, отвечающий за сон. В темноте организм начинает замедлять реакции, расслабляясь, готовясь ко сну. Это два гормона антипода.

Поэтому так важно, чтобы днём было максимально светло – тогда будет бодрость. А ночью максимально темно – тогда будет отдых, расслабление и восстановление. И что интересно, мелатонин вырабатывается из серотонина, если он вырабатывается в дефиците, то мелатонин тоже не вырабатывается и человек просто не может уснуть. Вот такой «круговорот серотонина в природе.

Вечером тело становится очень чувствительным к свету. Поэтому мерцающий свет: свечи, гирлянды и т.д. действует стимулирующе. Человеческому глазу зимой крайне не хватает цветовой гаммы, и любая радуга цветов позитивно воздействует на человека. Пусть всю зиму у вас дома будет один уголок, цветочек или картина и т.д., украшенная гирляндой. Итак, запомним, больше света – больше серотонина.

Движение - это жизнь!

Второй способ воздействия на организм тоже понятен. Обязательно с утра зарядка или бег, или ходьба, или тренажёр и т.д. В течение дня тоже приветствуется! Организм сразу начинает вырабатывать серотонин. Я даже заметила, что когда утром занимаюсь, то из меня просто активно выходит зевота. После зарядки всё прекращается, сразу бодрость тела и «духа».

Серотониновая диета

Чтобы серотонин вырабатывался в желудочно-кишечной тракте, нужно поступление с пищей аминокислоты триптофана, для синтеза серотонина. И поступление глюкозы с углеводной пищей. Продукты питания способствуют биосинтезу серотонина часто улучшают настроение. Что нужно есть.

Сложные углеводы:

Рис, овсяная каша, гречка.

Бананы . Незаменимая пища, поскольку они содержат серотонин. Они также помогают бороться с раздражительностью. Плюс к этому полезный продукт при запорах и геморрое (извините, но это проза жизни:-)).

. Незаменимая пища, поскольку они содержат серотонин. Они также помогают бороться с раздражительностью. Плюс к этому полезный продукт при запорах и геморрое (извините, но это проза жизни:-)). Инжир . Является источником большого количества быстрорастворимой в крови глюкозы, многих минеральных веществ, витаминов и способен быстро восстановить силы и улучшить самочувствие.

. Является источником большого количества быстрорастворимой в крови глюкозы, многих минеральных веществ, витаминов и способен быстро восстановить силы и улучшить самочувствие. Финики . Содержат множество витаминов, аминокислоты и минеральные вещества и поднимают настроение.

. Содержат множество витаминов, аминокислоты и минеральные вещества и поднимают настроение. Изюм . Также богатый витаминами и минеральными веществами, повышает работоспособность и укрепляет нервную систему.

. Также богатый витаминами и минеральными веществами, повышает работоспособность и укрепляет нервную систему. Курага. Сливы. Содержит до 80% сахара и множество других полезных веществ, благотворно влияет на нервную систему.

Калорийность сухофруктов вынуждает ограничивать их прием до 20-30 грамм за один раз. Они же могут быть причиной острых токсических реакций (серотониновый синдром), если употребляются в больших количествах.

Растительные белки. Одними из лучших источников триптофана являются соевые бобы, арахис и арахисовое масло. В выработке серотонина участвуют магний и витамин В2 – этими веществами богат миндаль.

Одними из лучших источников триптофана являются соевые бобы, арахис и арахисовое масло. В выработке серотонина участвуют магний и витамин В2 – этими веществами богат миндаль. Животные белки:

Творог и индейка содержат аминокислоту триптофан, под её воздействием вырабатывается серотонин.

Рыба, морепродукты (кальмары, креветки, крабы, водоросли) и рыбий жир содержащие большое количество полиненасыщенных жирных кислот Омега-3 и Омега-6. Они непосредственно влияют на уровень серотонина. Лучше купить рыбий жир в аптеке и пить по столовой ложечке в день. Детям зимой это надо делать обязательно вместо СОЛНЫШКА, витамина Д. Лучше давать с кальцием. Я своему сыну давала всё детство зимой, периодами. И вымахал за 180 см, хотя мы с мужем невысокого роста, и в роду особых длинный нет. Хотя передачи генов от дальних родственников не исключаю. Но, как знать, может и рыбий жир с кальцием помог.

Клетчатка:

Сладкий перец. Кладовая витамина С (на первом месте по содержанию витамина С), который необходим для образования в мозге серотонина. Также квашенная капуста.

Клюква, чёрная смородина . Делайте морсы и пейте по стаканчику в день, витамина С там море.

. Делайте морсы и пейте по стаканчику в день, витамина С там море. Спаржа, зеленые салаты, сельдерей, цветная капуста, брокколи.

Картофель. В картофеле много калия - такого количества калия, как в картофеле, нет ни в хлебе, ни в мясе, ни в рыбе (500 мг на 100 г овоща). Калий поддерживает сердечную мышцу и обладает антисклеротическими свойствами. Лучше готовить в мундире или в духовке.

В картофеле много калия - такого количества калия, как в картофеле, нет ни в хлебе, ни в мясе, ни в рыбе (500 мг на 100 г овоща). Калий поддерживает сердечную мышцу и обладает антисклеротическими свойствами. Лучше готовить в мундире или в духовке. Апельсины . Настоящий кладезь витаминов, в нем содержатся витамины А, В1, В2, РР, а также такие микроэлементы, как магний, фосфор, натрий, калий, кальций и железо. Но основное достоинство апельсина - это витамин С. Апельсины полезны для пищеварительной, эндокринной, сердечно-сосудистой и нервной системы человека. Апельсиновый сок активизирует деятельность всех функций организма, улучшает обмен веществ, оказывает тонизирующий эффект, показан при авитаминозе, синдроме хронической усталости. Он прекрасно тонизирует и снимает усталость. Сок апельсина содержит фитонциды - противовоспалительное и противомикробное действие.

. Настоящий кладезь витаминов, в нем содержатся витамины А, В1, В2, РР, а также такие микроэлементы, как магний, фосфор, натрий, калий, кальций и железо. Но основное достоинство апельсина - это витамин С. Апельсины полезны для пищеварительной, эндокринной, сердечно-сосудистой и нервной системы человека. Апельсиновый сок активизирует деятельность всех функций организма, улучшает обмен веществ, оказывает тонизирующий эффект, показан при авитаминозе, синдроме хронической усталости. Он прекрасно тонизирует и снимает усталость. Сок апельсина содержит фитонциды - противовоспалительное и противомикробное действие. Томаты в чистом виде содержат серотонин. Плюс к этому содержит калий, который входит в состав помидоров, нормализует деятельность сердечно-сосудистой системы. Железо – заслон анемии, астении. Цинк — улучшает состояние волос и способствует регенерации клеток кожи. Пожалуй, самым главным фактором полезных свойств помидоров является их природная антиоксидантность. Первый продукт против рака.

Плюс к этому содержит калий, который входит в состав помидоров, нормализует деятельность сердечно-сосудистой системы. Железо – заслон анемии, астении. Цинк — улучшает состояние волос и способствует регенерации клеток кожи. Пожалуй, самым главным фактором полезных свойств помидоров является их природная антиоксидантность. Первый продукт против рака. Какао и горчица также является продуктом, повышающим уровень серотонина.

Шоколад. Только в небольших количествах и без Е2, Е4, усилителей вкусов и т.д. Шоколад, содержит фенилэтиламин - вещество, которое перестраивается в организме в опиат, унося грусть и поднимая настроение.

Но переизбыток углеводов для организма вреден, поэтому чувство меры в этом случае просто необходимо. А если правильно рассчитать режим принятия углеводной пищи, то на своё настроение можно оказывать самое благоприятное воздействие.

Серотониновая диета подразумевает частое и дробное питание.

Для повышения эффективности настроения, поддержания высокой умственной и физической работоспособности, необходимо дополнительно принимать следующие витамины и микроэлементы: магний, хром, витамины Е, ванадий, биотин, L – липоевая кислота, цинк, селен. Или замените на продукты, в которых много этих элементов.

Из фитопрепаратов повышают уровень серотонина зверобой.

А также важно!

Просто вода.

Пейте просто воду! Для чего? 85% тканей головного мозга, состоят из воды. Мозг составляет около 1/50 от общего веса тела, и он использует около 1/20 кровоснабжения организма. Обезвоживание причины для уменьшения энергии в мозге. На самом деле, исследования связывают депрессии и синдрома хронической усталости с обезвоживанием. Для эффективной работы мозга нужна вода. Другая жидкость: чай, кофе, алкоголь обезвоживает организм. После выпитого стакана чая или кофе рекомендуют выпивать 2 стакана воды, для восстановления водяного баланса в организме. Соки, супы, морсы – это не вода! Человеку жизненно важно, кроме «вкусненького» пить просто воду. И нужно приучать к этому своих детей.

Свежий воздух.

Чаще проветривайте помещение. Концентрация углекислого газа влияет на человека усыпляюще.

НЕ полезно

Существуют также общие факторы, которые снижают уровень серотонина:

курение,

алкоголь,

кофе,

чрезмерное употребление белка,

чрезмерное употребление легко усваиваемых углеводов,

полностью исключаются из рациона питания консервированные продукты, чипсы и т.д.,

и особенно глутамат натрия.

Глутамат натрия может быть полезен, в малых дозах и только натуральный – тот самый, который содержится в обычных продуктах (морских водорослях), не подвергающихся переработке. К продуктам питания, предназначенным для долгого хранения, добавляется синтезированный глутамат натрия, полученный искусственным путём. Он выгоден производителям, потому что усиливая вкус продуктов, а вернее, придавая им вкус.

Они часто используют несвежее и некачественное сырьё, глутамат натрия одновременно подавляет прогорклость, затхлость и другие неприятные привкусы – даже вкус разлагающегося мяса. В больших количествах он тормозит нервную систему. Вызывает зависимость физическую и психологическую. Простая еда становиться пресной и не вкусной. Рецепторы распознавания вкуса лишаются чувствительности.

Стимуляторам - нет!

Алкоголь - временно повышает уровень серотонина, но в долговременной перспективе понижает его (можно употреблять только сухое красное вино в небольших количествах). Алкоголь, кстати, блокирует распад серотонина в мозгу.

Кофе - я перестала пить кофе уже как месяц. До этого была кофеманка со стажем 15 лет. Сразу стала засыпать хорошо, соответственно вставать хорошо – бодро. Энергетика не то, что не уменьшилась, а увеличилась. Главное она стала стабильней держаться без перепадов. А раньше было похоже на лошадь, которую подстёгивали кнутом, она делала рывок и быстро выдыхалась, на восстановление нужно было дополнительное время. Всем рекомендую бросать это дело и вы почувствуете, что ваша энергетика, эффективность и результативность не связанно с этими стимуляторами.

Меню на один день

Приблизительный рацион продуктов на день, для повышения серотонина в организме.

Утро

1 банан + кусочек чёрного хлеба + 1 апельсин.

Перед обедом – 2 ложки семечек подсолнуха + каштановый мёд (эффективен для сердечно сосудистой системы, пота не даёт).

Обед

Винегрет + индейка/рыба.

Полдник

Фрукты или сухофрукты, орехи.

Ужин

Творог или кефир.

Вода всегда присутствует на рабочем столе!

Можно есть попутно и другие полезные продукты. Главное, что целый день идёт осознанный и постоянный набор серотонина в организм!

И вот так, самыми простыми способами, вы можете целый день противостоять плохому настроению. Или депрессии, если вдруг такое дело с вами приключилось, всякое бывает. Помогите своему телу, и оно отблагодарит вас хорошими эмоциями и работоспособностью! Всё очень просто!опубликовано econet

АвторбПолина Сухова

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