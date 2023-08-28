Как лечить язву желудка и двенадцатиперстной кишки: Советы Марвы Оганян

В этой статье вы узнаете каким образом можно добиться реального излечения язвы и сопутствующих болезней, а также научиться управлять своим организмом.

Язва желудка, т.е. поражение, разрушение участка слизистого и подслизистого слоя желудка, а чаще двенадцатиперстной кишки — нередко встречающееся заболевание. Мужчины страдают чаще женщин, но если учесть ставший в последнее время почти поголовным эрозивный гастрит (чаще у женщин), то количество страдающих от этой патологии мужчин и женщин сравнивается.

Как лечить язву желудка - Марва Оганян

«У кого нет гастрита?» — расхожее выражение. Да, к сожалению, это так, а сейчас гастритом — воспалением слизистой желудка с точечными изъязвлениями — страдают даже дети. Тревожный симптом! Давайте же попытаемся выяснить его причины.

Слизистая оболочка желудка и пищевода — это та поверхность, тот орган, который первым соприкасается с пищевой кашицей, попадающей в желудок после проглатывания пищи. Следовательно, качество пищи должно соответствовать физиологическому строению и возможностям желудка.

Пищевая кашица должна быть, во-первых, хорошо прожевана и перемешана со слюной. Для этого нужно содержать зубы в хорошем состоянии, лечить кариес, регулярно чистить их зубной пастой. Но это означает только обеспечить более или менее правильный механический состав пищи.

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Однако совершенно ясно, что самым главным моментом в возникновении изъязвления слизистой оболочки желудка является химический состав съедаемой пищи. Вот и снова напрашивается вывод: «Что едим, из того и состоим. Как едим, так и болеем» — поскольку ткани наши строятся из съеденных нами продуктов и качество последних определяет качество тканей организма.

Вспомним: когда возникает язва? При повышении кислотности желудочного сока. Именно потому она чаще возникает в двенадцатиперстной кишке, секрет (выделяемая слизь) которой имеет щелочную реакцию, и уже небольшое изменение рН-среды в кислую сторону вызывает возникновение незаживающей ранки стенки кишки.

На протяжении многих лет врачи, пытавшиеся лечить язву желудка, создавали теории возникновения этой болезни и на основании их — методы ее лечения. Так были созданы нервно-рефлекторная теория происхождения язвы, затем — вирусная, бактериальная и ряд других.

Но язвенная болезнь не вылечивается ни одним методом, созданным на основе этих теорий. Почему? Потому что в них не учитывается химический состав ткани слизистой и принимаемой пищи и их соответствие друг другу.

Итак, кроме механических характеристик — твердая, мягкая, измельченная, горячая, тяжелая, холодная — пища имеет гораздо более важные для наших тканей химические характеристики: белковая, крахмалистая, углеводистая, жировая, а также кислая или щелочная.

Причем понятие «кислая или щелочная» означает не вкус пищи, а ту реакцию, которая возникает в полости желудка и кишечника при расщеплении пищевых продуктов ферментами желудочного и кишечного соков.

Так, лимоны и все кислые ягоды и фрукты (сырые!), расщепляясь в полости кишечника, создают щелочную реакцию среды, так как органические кислоты, входящие в состав свежих фруктов и ягод, диссоциируют не как кислота, а как щелочи, отщепляя гидроксильную ОН-группу с отрицательным зарядом, т.е. группу — носитель электрона. Свободный же электрон в составе ОН-группы оказывает исключительно благоприятный эффект в наших тканях, так как является носителем свободной энергии, необходимой для жизнедеятельности организма.

Итак, мы приняли нашу обычную белково-крахмалистую пищу (бутерброды, яичницу с беконом и хлебом или мясо с гарниром (каша, макароны), пирожки с мясом и т.п., заели сладким десертом, запили сладким чаем, кофе и т.п. Все это попало в желудок в основном кусками, а не гомогенной (однородной) кашицей, перемешанной со слюной, что уже затрудняет пищеварение, так как требует дополнительных количеств желудочного сока.

В полости желудка белки (мясо, яйца, сыр, творог, молоко) расщепляются до аминокислот. Крахмалы (хлеб, каша, макароны) не расщепляются в кислой среде (реакция желудочного сока сильнокислая — рH=3,0).

Для своего расщепления крахмал, обработанный термически (выпечка, варка), требует щелочной среды и фермента амилазы, которую выделяет поджелудочная железа в двенадцатиперстную кишку.

В желудке же все крахмалистые компоненты пищи, задерживаясь при переваривании белков, пропитываются кислым желудочным соком и становятся труднодоступными для амилазы, которая активна только в щелочной среде.

Тем не менее, крахмал в кишечнике расщепляется до сахара и глюкозы, которые создают идеальные условия для брожения остальной пищевой кашицы. В результате этого процесса уже в двенадцатиперстной кишке образуются винная и уксусная кислоты.

Среда полости двенадцатиперстной кишки сильно закисляется, что и вызывает изъязвление нежной слизистой оболочки, для которой «родной» является щелочная среда. Закислению среды кишечника способствуют также жирные кислоты, которые образуются при расщеплении пищевого жира под воздействием липазы поджелудочного сока.

Таким образом, нарушение пищеварения, начавшееся уже в желудке, продолжается в кишечнике. Неправильный состав пищи нарушает химическую среду, в которой происходит пищеварение. Это вызывает гниение белковой пищи (недостаточно желудочного фермента пепсина, так как часть его адсорбируется без пользы крахмалами пищи). Кроме того, концентрация пепсина в желудочном соке человека вообще недостаточна для переваривания мясного белка в силу видовых физиологических особенностей строения организма.

Крахмалистая же пища, как было сказано, вместо всасывания сахаров через стенку кишечника, будучи принята вместе с белками, сбраживает их. Таким образом, процесс пищеварения в «норме», так сказать, сопровождается постоянным выделением гнилостных и бродильных ядов, которые, однако, попадая в кровь воротной вены печени, доходят до нее и обезвреживаются клетками печени гепатоцитами в парные неядовитые соединения, выводимые почками.

Понятно, что такое обезвреживание сопровождается повреждением ткани печени и почек, вызывающим с течением времени заболевания этих органов.

Но вернемся к пищеварению в полости пищеварительного тракта. Путь пищевой кашицы — химуса — лежит после двенадцатиперстной кишки через пятиметровый тонкий кишечник. Здесь через стенку кишечника происходит всасывание в ткани всех основных компонентов пищи, переваренной в пищеварительном канале. А это продукты расщепления белка — аминокислоты, продукты расщепления жиров — жирные кислоты, продукты расщепления крахмала — дисахариды и моносахариды, имеющие также кислую реакцию.

Следовательно, при их всасывании в ткани организма (в кровь воротной вены печени, в печень и далее — во все остальные ткани) реакция этих тканей, т.е. нашей внутренней среды, меняется в кислую сторону. Вот тут и начинается первый ключевой момент в развитии язвы желудка или двенадцатиперстной кишки.

На самом деле причиной возникновения язвы является не грубая, холодная или кислая пища (в ротовой полости она все равно пережевывается до приемлемого для заглатывания состояния), не стрессы (нервно-рефлекторная теория), хотя они способствуют ее обострениям. Причиной этого является кислая реакция тканей организма.

Желудок не изолирован от других органов, а, наоборот, тесно связан с ними кровью и лимфой, омывающей слизистую оболочку, которая выделяет желудочный сок. При сдвиге реакции тканевой жидкости и крови в кислую сторону избыточная кислота выделяется железами слизистой стенки желудка. Кислотность желудочного сока повышается (сдвиг рН в кислую сторону — до 1,5 – 2,0).

Выделяясь постоянно (особенно при частых приемах пищи) в полость желудка и попадая также в двенадцатиперстную кишку, кислый желудочный сок вызывает изъязвление одного или нескольких участков слизистой оболочки этих органов. Больному рекомендуется определенная диета и всевозможные препараты, поглощающие кислотность желудочного сока, чтобы она не травмировала язву.

Пища теперь рекомендуется отварная, приготовленная на пару, рубленая, молотая, пресная (без соли, перца, уксуса, пряностей, без экстрактивных веществ мяса и без жареных продуктов), в теплом виде. Это называется щадящая диета.

Что она щадит? Слизистую оболочку желудка. Так-то оно так, но каков химизм этой пищи? Ведь это те же животные белки (паровые котлеты, тефтели, творог, яички), жиры — масло, сметана, крахмал. Белый хлеб и сладкое не ограничивается.

Что это значит? Это значит, что при переваривании этих диетических продуктов мы имеем те же процессы гниения и брожения в тонком и толстом кишечнике, всасывание токсинов пищеварения в печень и остальные ткани и опять же — всасывание кислых продуктов расщепления белков, жиров и крахмалов в кровь и ткани, а затем выделение этих кислых продуктов через слизистую желудка — органа, функцией которого является как раз выделение кислоты.

Следовательно, при приеме в пищу белковых продуктов и масла, которые поглощают частично кислотный желудочный сок, а также лекарств, поглощающих кислоту и даже заживляющих язвы, мы не достигаем цели — снижения кислотности желудочного сока и излечения язвы, которая не заживает из-за постоянного раздражения кислым желудочным соком.

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А происходит это потому, что все названные продукты после своего усвоения тканями продолжают закислять тканевую среду, и эта избыточная кислотность выделяется опять же через желудочный сок, и процесс лечения язвы становится бесконечным с временными улучшениями и сезонными обострениями весной и осенью (при смене температур и переохлаждении).

Но вот оказывается, что язвенный процесс в пищеварительном тракте связан также с холодом — язва, безусловно, сопровождается воспалительным процессом окололежащих тканей слизистой и подслизистого слоя. Откуда воспаление? От холода? Это только способствующий фактор.

Воспаляются и болеют только те ткани, в которых находится гной, т.е. омертвевшие и уже разложившиеся клетки или яды, которые проникли в заболевший орган из близлежащих тканей. Вот мы и обнаружили второй ключевой момент возникновения болезни.

Какой орган находится близко к желудку и над желудком, откуда в сосудистую сеть желудка могут стекать и гнойные токсины? Это — легкие и бронхи. А нижняя треть бронхиального дерева — это в основной массе капиллярные бронхи, которые к 30— 40 годам практически у всех (до 90%!) бывают закупорены гнойными массами (обструктивный бронхит).

Отсюда в сосудистое русло слизистого и подслизистого слоя желудка и двенадцатиперстной кишки попадают из крови и лимфы, омывающих легкие и бронхи, гной и гнойные токсины. Они скапливаются в определенных участках.

При попадании на них кислого желудочного сока (кислотность его повышена за счет пищи) эти участки изъязвляются — мы имеем или одиночную язву, или точечные множественные изъязвления — эрозивный гастрит. Затем на этих участках поселяются микробы, вирусы, простейшие и все, кому не лень; они питаются мертвой тканью.

Все эти микроорганизмы обнаруживаются в материале, взятом при биопсии: хеликобактер, трихомонада и т.п. Это выдается за открытие, создаются лекарства, убивающие данный микроб, их принимают больные и получают ремиссию — язва затихает на время, потом все начинается сначала.

На самом деле при лечении язвы нужно лечить весь организм: бронхолегочную систему, печень, которая играет немалую роль в поддержании язвенного процесса, т.к. при язве очень часто имеет место рефлюкс (обратное забрасывание) желчи в желудок и двенадцатиперстную кишку. Причём желчи с повышенной кислотностью, поскольку у язвенного больного имеет место ацидоз (перекисление) всех тканей организма.

Лечение язвы, так же как лечение любой болезни, — это лечение всего организма. Это означает, что в первую очередь больной должен избавиться от излишней кислотности тканей и очистить бронхи от гноя. Нормализовать реакцию тканей можно только с помощью соответствующей пищи, которая в результате усвоения тканями ощелачивает их, так как сама имеет щелочную реакцию.

А это сырая растительная пища, т.е. та самая, которую язвенникам запрещают есть. Но чтобы она не раздражала язву и не вызывала лишнего газообразования в кишечнике из-за переваривания грубой клетчатки, она должна употребляться в виде свежевыжатых соков в течение первых двух месяцев.

Однако начинать лечение нужно даже не соками, а отваром трав, вызывающих заживление слизистой. Лучше всего, по нашим наблюдениям, с этим справляется перечная мята. Питье мятного чая обязательно с медом в течение 20—30 дней при отсутствии всякой другой пищи в рационе великолепно очищает организм (а не только желудок и кишечник) от остаточных продуктов обмена и особенно азотистых соединений, разрушающих не только слизистые оболочки дыхательных и пищеварительных путей, но и суставные хрящи и оболочки мозга.

Полиартриты, головные боли, мигрень обусловлены накоплением токсичных продуктов азотистого (т.е. белкового) обмена в этих тканях (мочевина, мочевая кислота, креатин, аммиак и др.). Таким образом, излечивая язву, мы попутно лечим и все эти заболевания, очень часто сопровождающие человека всю жизнь.

При выходе через кожу эти же азотистые производные вызывают экзему, псориаз, нейродермиты и т.п. Следовательно, их удаление из организма способствует излечению также этих болезней. Но такого рода «голодание» должно обязательно сопровождаться промыванием кишечника (ежедневные очистительные клизмы теплой водой с добавлением поваренной соли и питьевой соды).

Промывания кишечника необходимы не только для выведения его содержимого, но также для очистки каждой клетки тканей организма через лимфатические сосуды, которые выносят тканевые шлаки в полость толстого кишечника.

Заметьте, что питье мятного чая с медом является реальным питанием для тканей организма. Мед одновременно заживляет язву, а всасываясь в желудке, питает ткани и ощелачивает клеточную жидкость.

В течение 25—30 дней ощелачивается вся масса тканей организма, ликвидируется ацидоз, кислотность желудочного сока нормализуется. При отсутствии питания желудок не выделяет сок — созданы идеальные условия для заживления язвы.

За это время растворяется и выводится через лимфатические пути также содержимое капиллярных бронхов. Легкие расправляются, кислород доходит до легочных альвеол и усваивается ими, что также способствует заживлению язвы. Достаточное количество кислорода имеет исключительную важность для правильного обмена веществ в тканях, и потому при лечении язвы очень поможет прием перекиси водорода внутрь (по 10 капель 3 раза в день в столовой ложке кипяченой воды).

Через месяц после начала лечения нужно хотя бы десять дней пить только соки: свежевыжатый морковный сок вместе со свекольным, сок капусты и сок сырого картофеля. После этого переходить на сырые протертые фрукты и овощные салаты с добавлением растительного масла, сырых яичных желтков, свежих сливок + соки и мятный чай с медом. Такое питание продолжать 1—2 месяца.

Таким образом можно добиться реального излечения язвы и сопутствующих болезней и научиться управлять своим организмом.опубликовано econet

© Марва Оганян

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