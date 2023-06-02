Алкогольная зависимость: 6 признаков

Если вы не представляете себе встречи с друзьями или коллегами без бокала спиртного, и алкоголь становится главным действующим лицом в вашем общении, то, возможно, есть проблема.

Вам кажется, что алкогольная зависимость заняла место в вашей жизни? Поначалу человек может сомневаться в том, что алкоголь превратится для него в проблему. Чтобы развеять эти сомнения, предлагаем вашему вниманию 6 признаков, указывающих на то, что вы близки к алкогольной зависимости.

Признаки алкогольной зависимости

Большая часть из них будет известна лишь вам. Так что откройте глаза! Не отрицайте того, что со временем может стать для вас огромной проблемой.

1. Начинать пить раньше времени

Что мы имеем здесь в виду? Ну, например, вы решили собраться вечером с друзьями и посмотреть футбольный матч, выпить хорошего пива… Но вы не дождались встречи и начала игры и решили выпить раньше. Это может быть несколько глоточков любимого напитка, или целый стакан. Возможно, вы просто решили открыть бутылочку вина.

То есть, вы удовлетворяете свою потребность в алкоголе раньше, чем случается событие, оправдывающее его потребление в принципе.

2. Вы начинаете отказываться от безалкогольных напитков

Если у вас уже есть проблема алкогольной зависимости (или она уже появляется), то вы можете заметить, что вам смешны напитки с низким содержанием алкоголя или же вообще без него.

Вы можете посчитать это глупостью или чем-то незначительным. Однако на самом деле это знак того, что проблема имеется. Обратите внимание, если вы предпочитаете напитки с более высоким градусом или вам необходимо выпить больше тех, что относятся к слабоалкогольным.

3. Пить слишком быстро

Действительно, некоторые ситуации и социальное общение предполагают бокальчик вина, рюмочку текилы и пр. Но это делается абсолютно естественно, без спешки и какого-то беспокойства.

Однако если вы начинаете испытывать проблемы с зависимостью от алкоголя, то, возможно, вам уже говорили о том, что вы пьете слишком быстро, куда-то торопитесь, как будто испытываете сильную жажду.

Таким образом, получается, что важна не социализация как таковая, а сам процесс поглощения алкоголя.

4. Делаете ревизию минибара?

Первое, что вы делаете, заходя в номер отеля, это проверяете минибар? Вы не хотите в первую очередь насладиться видом из окна, посмотреть ванную комнату и проверить, удобная ли кровать? Если вы ответили положительно, скорее всего, у вас алкогольная зависимость.

Задумайтесь, ведь вы оказались в новом для вас пространстве, где есть много более интересных и значимых вещей, которые нужно исследовать. А вы бросаетесь к маленькому ящичку, содержимое которого в принципе известно (вариации незначительны). Еще подумайте вот о чем. Прежде чем войти в номер, вы уже представляли себе этот самый минибар или нет?

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5. Ежедневно проверяете свои запасы алкоголя

Если среди ваших повседневных обязанностей наравне с приготовлением пищи, уборкой дома и раскладыванием по местам вещей есть и «пункт» пересмотра оставшегося алкоголя, то будьте бдительны! Это не будет проблемой, если при этом вы не будете испытывать беспокойства или переставать сосредотачиваться на других жизненных моментах.

Но страх остаться без алкогольной продукции дома может быть тревожным сигналом. Обратите на это внимание!

6. Поиск друзей, которым нравится выпивать

Когда мы уже испытываем зависимость от алкоголя, мы не только перестаем принимать в расчет слабоалкогольные и безалкогольные напитки, но и людей, которым не нравится много выпивать.

Неожиданно для себя, мы начинаем отдавать предпочтение компаниям, которые разделяют нашу тягу к спиртному, а «непьющих» стараемся избегать. И даже если среди этих «непьющих» наши старые друзья, пристрастие к алкоголю оказывается почему-то сильнее.

Алкогольная зависимость, как, собственно, и любая другая, позволяет вам заметить и осознать ее появление заранее, когда вы еще не совсем погрузились в эту проблему. Просто иногда сигналы могут быть очень тонкими, а потому остаться без внимания.

Когда же мы в своей зависимости заходим слишком далеко, решение вернуться к нормальной жизни дается очень тяжело. Иногда кажется, что практически невозможно. Мы позволили своему пристрастию связать нас по рукам и ногам и полностью себя контролировать.опубликовано econet

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