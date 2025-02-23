Стирка, чистка и здоровье: 61 способ применения лимона в доме 

Лимоны творят чудеса в дезодорации, чистке и стирке белья. Как использовать лимон в приготовлении пищи, в уходе за кожей, для оказания первой помощи и т.д.

Лимоны выращиваются с XVI века, после того, как Христофор Колумб привез их в Новый Свет. Из-за высокого содержания витамина С они (наряду с лаймами) высоко ценились как защитники от развития цинги. Содержание витамина С само по себе является веским основанием для хранения постоянного запаса лимонов под рукой, но эти яркие цитрусовые также содержат антиоксиданты, известные как флавоноиды, которые могут помочь в борьбе с заболеваниями сердца, раком и воспалением.

Как можно использовать лимонную кожуру и сок

Лимоны просто включить в свой рацион; их можно добавить в овощные соки, использовать в салатных заправках или лимонной воде и сбрызгивать ими овощи. Кроме того, вы будете поражены тем, как много у них способов применения вне кухни.

В делах домашних лимоны могут быть настоящими суперзвездами уборки, ухода за кожей и многого другого. Мы собрали более пяти десятков способов применения лимонов для всего, их вы можете просмотреть ниже.

Дезодорирующий

Мусор — заморозьте дольки лимона и уксус в формочках для льда. Поместите несколько замороженных кубиков в мусорную корзину, чтобы очистить и освежить ее.

Холодильник — пропитайте губку лимонным соком и оставьте ее в холодильнике на несколько часов; это работает лучше, чем пищевая сода для удаления запахов.

Освежитель воздуха для комнаты — вскипятите кастрюлю воды и добавьте лимонную кожуру, гвоздику и палочки корицы.

Увлажнитель воздуха — добавьте лимонный сок в воду в увлажнителе, а затем включите его для дезодорации.

Дыхание — Пейте лимонную воду, это помогает освежить дыхание (после этого ополосните рот простой водой, так как лимонный сок может разрушить ваши зубы).

Мусорные баки — Несколько лимонных шкурок, добавленных в мусор, помогут избавиться от запаха.

Камин — сушеная цитрусовая кожура может использоваться как розжиг в вашем камине, добавляя замечательный аромат. Просто дайте ей подсохнуть в течение нескольких дней перед использованием.

Руки — Добавьте лимонный сок, когда моете руки с мылом, чтобы удалить плохо выводимые запахи, такие как чеснок.

Кошачий лоток — Поместите дольки лимона в миску возле лотка, чтобы освежить воздух.

Очищающий

Мебельная полировка — Смешайте лимонное масло, лимонный сок и оливковое или масло жожоба, чтобы сделать домашнюю полировку. Вотрите ее с помощью ткани.

Микроволновая печь — хотя я не рекомендую приготовление пищи в микроволновой печи, я понимаю, что многие ее используют. Если вы запачкали стенки печи едой, поставьте в нее миску с водой, лимонным соком и дольками лимона на три минуты. Все сразу же ототрется.

Окна — лимонный сок смывает жир и грязь со стекла и окон. Попробуйте комбинировать его с кукурузным крахмалом, уксусом и водой для приготовления феноменального очистителя окон.

Пятна от жесткой воды — протрите нарезанным лимоном краны и душ. Он удалит пятна жесткой воды и оставит фурнитуру блестящей.

Разделочные доски — Посыпьте грубую соль на разделочную доску, затем натрите ее лимонным ломтиком, чтобы освежить и удалить жир. Этот трюк также работает с деревянными салатными мисками и скалками.

Кофеварка — Прогоните цикл с чистой водой, затем добавьте смесь лимонного сока и воды в резервуар. Оставьте ее там на некоторое время, а затем прогоните еще один цикл. Повторите этот процесс, затем запустите цикл простой воды (нужно будет вымыть кофейник и фильтр, чтобы удалить вкус лимона).

Пятна ржавчины на мраморе — Посыпьте пищевую соду на пятна, затем добавьте лимонный сок. Потрите и повторите, если необходимо, затем вытрите все влажной тряпкой.

Полировка латуни и меди — смешайте лимонный сок и уксус (в равных частях), затем нанесите бумажным полотенцем на латунь или медь. Полируйте мягкой тканью до высыхания. Лимонный сок можно также комбинировать с пищевой содой, чтобы сделать пасту, которая удалит потускнение.

Полировка серебряных столовых приборов — смешайте одну столовую ложку лимонного сока, 1,5 стакана воды и половину пачки сухого молока. Замочите серебро в смеси на ночь, затем промойте и высушите. В крайнем случае вы можете нанести лимонный сок на потускневшее серебро и отполировать его чистой тканью.

Улучшение средства для мытья посуды — чайная ложка лимонного сока, добавленная в средство для мытья посуды, помогает расщеплять жир и повышает его эффективность.

Пластиковые контейнеры — я рекомендую стеклянные контейнеры для хранения продуктов, но если у вас есть пластиковые, а на них пятна от пищи, протрите их лимонным соком и дайте им высохнуть на солнце.

Туалет — добавьте половину чашки лимонного сока в туалет, а затем оставьте его на некоторое время до чистки, это поможет удалить пятна.

Слив — Чтобы прочистить слив, вылейте кастрюлю с кипящей водой в канализацию, а затем половину коробки пищевой соды и 8-12 унций лимонного сока. Лимонный сок и пищевая сода будут реагировать, создавая пену. Вылейте еще одну кастрюлю с кипящей водой, чтобы пробить засор.

Двери душа — окуните половину дольки лимона в пищевую соду, затем протрите ей стекло, чтобы удалить пятна от воды. Промойте и высушите полотенцем.

Универсальный очиститель — Смешайте воду, пищевую соду, уксус, лимон и эфирное масло лимона и получите замечательное средство уборки для кухни или ванной.

Терки для сыра — потрите половину лимона на терке, чтобы удалить жир, не испортив губку.

Паркетные полы — Смешайте лимон и уксус, чтобы приготовить борющееся с застаревшей грязью нетоксичное средство для мытья полов.

Стирка белья

Нежный отбеливатель — добавьте лимонный сок в горячую воду и пропитайте этим белое белье, затем стирайте как обычно. Вы также можете добавить половину чашки лимонного сока при стирке вместо отбеливателя.

Обработка пятен — Налейте лимонный сок на пятна, а затем насыпьте соль. Потрите загрязнённое место и смойте. Это хорошо подходит для пятен в подмышках. Высушите на солнце, если это возможно, для еще более сильного выведения пятен.

Пятна плесени — нанесите пасту из лимонного сока и соли на пятно, затем дайте высохнуть на солнце. Повторите по мере необходимости.

Пятна жира — Смешайте лимонный сок с уксусом и нанесите на пятно. Дайте впитаться, а затем смойте.

Отбеливание теннисных туфель — распылите лимонный сок на белые кроссовки, затем высушите их на солнце для отбеливания и освежения.

Готовка

Предотвратите потемнение фруктов и ​​овощей — Замочите яблоки, цветную капусту, бананы, груши, картофель и авокадо в миске с холодной лимонной водой, чтобы предотвратить потемнение.

Оживите пожухлый салат — добавьте сок половины лимона в миску с холодной водой, затем замочите пожухлые листья салата. Охладите в течение одного часа, затем высушите уже хрустящие листья.

Рис комочками — Чтобы рис не склеивался, добавьте ложку лимонного сока в воду, пока он готовится. Просто перемешайте его вилкой после этого.

Кубики льда — положите ломтики лимона в формочки для льда, чтобы добавить немного вкуса вашим напиткам.

Маринад — смешайте лимонный сок с вашими любимыми маслами и травами, чтобы мариновать мясо. Кислый лимонный сок помогает размягчить мясо, чтобы аромат маринада мог его пропитать.

Замена пахты — Добавьте две столовые ложки лимонного сока к чашке молока, и оставьте на 15 минут, чтобы приготовить замену пахты.

Заменитель сметаны — Для замены сметаны добавьте лимонный сок во взбитые сливки и оставьте смесь на 30 минут.

Красота

Осветлитель волос — Смешайте лимонный сок с миндальным или кокосовым маслом, затем нанесите его на волосы перед тем, как выйти на солнце. Лимон осветлит ваши волосы, а масло не даст ему высохнуть.

Пигментные пятна и веснушки — Нанесите лимонный сок ватным тампоном, чтобы убрать пигментные пятна и веснушки.

Осветляющий увлажняющий крем — Несколько капель лимонного сока, смешанных с кокосовым маслом и применяемых в качестве крема, помогут увлажнить и осветлить кожу.

Отбеливание ногтей — Замочите ногти в смеси лимонного сока и оливкового масла . В то время как лимонный сок осветляет ваши ногти, оливковое масло поможет укрепить их.

Перхоть — вмассируйте две столовые ложки лимонного сока в кожу головы, затем смойте лимонной водой. Повторяйте по мере необходимости, пока не прекратится перхоть.

Акне — Естественно вяжущий лимонный сок может помочь бороться с угрями, если наносить его на лицо два раза в день. Оставляйте его на 10 минут каждый раз, затем смывайте холодной водой.

Отшелушивающий скраб — из сочетания лимонного сока, сахара, оливкового масла и меда получается питательный скраб для лица и тела.

Здоровье

Лимонная вода — обеспечивает вас витамином С и калием, улучшая пищеварение и укрепляя здоровье иммунной системы.

Больное горло — Лимон является как противовоспалительным, так и антибактериальным средством. Полоскание лимонной водой может успокоить больное горло, в то время как ее потребление обеспечивает вашу иммунную систему витамином С.

Язвенная болезнь — Лимонный сок обладает противогрибковыми и антибактериальными свойствами, поэтому полоскание чашкой горячей лимонной воды может ускорить заживление язв.

Сыпь на коже — Пропитайте ватный тампон в лимонном соке и нанесите его на сыпь, например, от ядовитого плюща, для снятия неприятных симптомов.

Укусы насекомых — лимонный сок может уменьшить отек и зуд от укусов насекомых.

Кашель — Пейте горячую лимонную воду с медом, чтобы уменьшить образование слизи и облегчить кашель.

Бородавки — помажьте бородавки лимонным соком, это поможет разрушить их и ускорить восстановление.

Разное

Полировка кожаной обуви — Соедините одну часть лимонного сока с двумя частями оливкового масла, затем нанесите на кожаные ботинки. Оставьте на 10-15 минут, затем отполируйте тканью.

Невидимые чернила — окуните ватный тампон в лимонный сок и напишите сообщение на белой бумаге. После того, как он высохнет, поднесите ее к лампе или лампочке, чтобы увидеть скрытое послание.

Дезинфицирующее средство для ювелирных изделий — Добавьте одну столовую ложку лимонного сока в 1,5 стакана воды. Используйте раствор для дезинфекции серег и других украшений, но не используйте его на жемчуге или золоте.

Репеллент для насекомых — Помойте полы с лимонным соком и водой, это будет отгонять тараканов и блох. Распылите концентрированный лимонный сок на участки, через которые муравьи попадают в дом. Вы также можете положить лимонную кожуру у входа, чтобы отогнать насекомых.

Пятна на шерсти вашего питомца — Чтобы удалить розовые или красные пятна вокруг глаз или рта вашего питомца, нанесите на них пасту из пищевой соды и лимонного сока и вотрите в мех. Оставьте на 10 минут, затем промойте. Будьте осторожны, чтобы смесь не попала в глаза.

Пятна от ягод на руках — вотрите пасту из кукурузной муки и лимонного сока в руки, оставьте ненадолго, а затем смойте, чтобы удалить пятна от ягод.

Уничтожьте сорняки — Опрыскайте сорняки лимонным соком, это нетоксичный метод их уничтожения.

Репеллент для собак и кошек — если вы хотите отвадить соседских собак и кошек из своего двора, посыпьте периметр кофейной гущей и лимонной кожурой. Большинство животных не любят эти запахи и отправятся в другое место.

Затвердевшие кисти — Вскипятите лимонный сок с капелькой воды, затем положите туда затвердевшие кисти. Дайте им постоять 15 минут, потом промойте водой с мылом. После того, как они высохнут, щетина снова станет мягкой.опубликовано econet

© доктор Джозеф Меркола

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