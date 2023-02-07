Сухая кожа: Как убрать сухость и сохранить молодость лица

Сухая кожа отличается высокой чувствительностью к неблагоприятным воздействиям. Она лишена блеска, быстро теряет эластичность, морщины на сухой коже появляются рано. При уходе за такой кожей главное - регулярное питание и увлажнение, защита ее от солнечных лучей.

Сухая кожа - это тонкая, вялая, бледная, с недостаточным количеством кровеносных сосудов, с морщинками и складками, шелушится. Даже у подростков могут на щеках, под глазами и в уголках рта появиться морщины. При сухой коже появляются ломающиеся линии капилляров, шелушение, сухие пятна, покраснения, воспаляющиеся на холоде. Сальные железы не выделяют достаточного количества жира, и кожа становится обезвоженной.

За сухой кожей следует тщательно и правильно ухаживать. Если этого не делать, то появятся морщины.

Как ухаживать за сухой кожей

Для мытья следует применять только кипяченую или смягченную бурой воду. По возможности нужно обходиться без мыла; не употреблять туалетную воду, содержащую спирт.

Протирать лицо теплым подсолнечным маслом. Очищать кожу следует кремом, после чего удалять остаток крема с помощью очень мягкого тонизирующего средства, такого, как розовая вода или травяная настойка (отвар).

Умывайте лицо водой и хорошо очищайте его. Если боитесь, что пересушите кожу, наложите достаточно большое количество увлажняющего крема.

Попробуйте умываться молоком. Вместо мыла можно пользоваться миндальной или овсяной мукой (толокном).

Для этого типа кожи очень важны питание и защита. Вечером не выходите на улицу без увлажняющего крема. Если же кожа очень сухая, восстановите ее жирным питательным кремом, приблизительно через 20 минут снимите его избыток.

Нужно знать, что кожа впитывает необходимое количество крема за 10 минут, а избыток жира только закупоривает поры.

Сухая кожа отличается высокой чувствительностью к неблагоприятным воздействиям. Она лишена блеска, быстро теряет эластичность, морщины на сухой коже появляются рано. При уходе за такой кожей главное - регулярное питание и увлажнение, защита ее от солнечных лучей.

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Очищают сухую кожу 2 раза в день.

Утром сухую кожу лица и шеи очищают жидким кремом, растительным маслом, туалетным молочком. Затем протирают лицо тонизирующим настоем липового цвета, корня алтея, льняного семени. На влажную кожу наносят крем, через 1520 минут избыток крема удаляют бумажной салфеткой.

Вечером лицо очищают косметическим молочком или кремом. После очищения кожи на нее наносят жирный питательный крем, содержащий витамины.

При сухой коже необходимо не менее двух раз в неделю делать питательные и увлажняющие маски.

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Маски — спасение для сухой кожи

Творожная маска. 100 г свежего жирного творога, 0,5 ч. ложки буры, 1 желток, 1 ч. ложка сметаны, 0,5 ч. ложки лимонного сока.

Миндальная маска (укутывание по типу парафина). 100 г миндального масла (можно вазелинового), 2 cm. ложки касторки, 5-10 капель бензальдегида. Накладывать эту маску следует теплой, почти горячей, на 25 минут.

Сложить в 4 слоя марлю, смочить ее обильно этим жиром, немного отжать, чтобы не текло, уложить на лицо (для дыхания сделать отверстия в области носа и рта), марлю закрыть вощеной бумагой или калькой, сверху теплым платком.

После такой маски кожа лица будет очень гиперемирована, усилится прилив крови, а также улучшится питание кожи лица.

Маска может быть самостоятельной процедурой, а также с добавлением массажа лица, который делается после нее.

Дрожжевая маска.

Дрожжи без мыльного порошка, с добавлением сливок или сметаны - на 15 минут. Если кожу стягивает - питательный крем.

Питательная маска из льняного семени для сухой кожи, раздражающейся от холода, ветра.

Льняное семя, 2 cт. ложки, варить в 2 чашках воды до разваривания.

Накладывать на кожу лица как можно более горячей на 20 минут.

Питательная маска при очень сухой и раздраженной коже.

Мазь нафталиновая - 1 г,

ланолин - 10 г,

персиковое масло - 10 г,

дистиллированная вода - 10 мл.



Травяной настой.

По 5 г дубовой коры, череды, ромашки, липового цвета, шалфея, мяты - на 1 л воды. Все это заварить в 1 л воды. Настоять 30-45 минут, процедить. Протирать кожу лица, можно после чистки лица разводить этим настоем трав сушащую маску. Если нет гнойничков, хорошо также сушащие маски разводить после чистки лица календулой пополам с дистиллированной водой.

Дрожжевая маска.

Дрожжи развести теплым молоком (1/2 пачки дрожжей + 1/2 ст. ложки молока), соединить с довольно теплым оливковым маслом. Если получится жидкая масса - добавьте дрожжей.

Апельсиновая маска.

Апельсин с кожурой натереть на мелкой терке, мед - 1ч. ложка,

жидкость спермацет - 1ч. ложка,

питательный крем - 1 ст. ложка,

крутые желтки - 1-2 шт.

Отдельно растереть в маленькой ступке, добавив хорошую щепотку соли, потом все перетереть.

И в конце добавляем облепиховое масло - 0,5 ч. ложки.

Маска для сухой, вялой кожи.

Тысячелистник, льняное семя, липовый цвет, ромашка, зверобой - 2 части;

листья березы, розмарин (багульник), мелисса (мята), мать-и-мачеха - 1 часть.

Приготовление: истолочь каждую траву отдельно в ступке, потом смешать все травы, распределить 2 части трав и одну часть толокна (ржаной муки). Заварить до консистенции сметаны. Держать 15-20 минут.

Болтушка для сухой раздражительной кожи.

Холодная кипяченая вода - 100 мл,

крахмал - 1 ч. ложка,

двуокись титана - 1ч. ложка,

глицерин - 1ч. ложка,

масло оливковое - 1ч. ложка.

Маска для сухой и нормальной кожи "Зеленая".

Лецитин-церебро - 1 баночку, растереть в ступке,

камфора - 1 ст. ложка,

мед - 1 ст. ложка,

глицерин - 1 ст. ложка,

желтки - 2 шт.,

ланолин - 2 ст. ложки - растворить настоем трав, ментоловое масло - неI сколько капель,

вазелин - 2 ст. ложки,

масло оливковое - 1 ст. ложка.

Добавить несколько капель зеленки.

Питательная маска для сухой чувствительной кожи.

Желток - 1 шт.,

масло оливковое - 0,5 ч. ложки,

лимон - 1 ломтик,

петрушка - пучок.

Желток, оливковое масло и лимон взбить в эмульсию. Пучок петрушки облить кипятком (в небольшом количестве) и 1 ст. ложку этого отвара соединить с эмульсией.

Желтковая маска для шелушащейся, увядающей кожи.

К 1 яичному желтку прибавить 0,5 ч. ложки меда темного цвета (например, гречишного), 3-4 капли растительного масла и 10 капель лимонного сока. Смесь взбить до образования пены, а затем добавить 1 ч. ложку овсяной муки или размолотых овсяных хлопьев. Маска не только очищает и питает кожу, но и регулирует водный баланс.

Питательная тонизирующая маска.

1 яичный желток разотрите с 100 г сметаны, а затем добавьте в тщательно измельченную пудру лимонную корку и оставьте в закрытом сосуде. Через 15 минут к смеси добавьте 1 ч. ложку растительного масла и хорошо размешайте. Затем толстым слоем нанесите на кожу и оставьте до высыхания. Смойте маску водным раствором петрушки. Завершите процедуру холодным компрессом. Такую маску рекомендуют делать, если после рабочего дня вам нужно хорошо выглядеть, например, предстоит отправиться в театр, в гости.

Медовая питательная и увлажняющая маска.

Она подойдет тем, у кого кожа лица сильно шелушится. Возьмите 100 г меда, 2 желтка, 100 г растительного масла. Хорошо разотрите и слегка подогрейте. Накладывайте маску в несколько приемов с интервалом 5-7 минут, а смывайте ватным тампоном, смоченным в отваре липы.

Тонизирующая маска с настоем бузины.

Смягчает и тонизирует любую кожу. Возьмите 0,5 чашки молока, 2 ст. ложки овсяных хлопьев и такое же количество настоя бузины. Хлопья проварите в молоке так, как варят кашу. Когда смесь станет мягкой, добавьте настой бузины. Полученную массу еще теплой нанесите на лицо и шею толстым слоем. Смойте ее теплой водой, а затем лицо ополосните прохладной.

Творожная маска.

Питает, увлажняет, отбеливает кожу. Готовят ее из творога, оливкового масла, молока и морковного сока. Компоненты возьмите в равных соотношениях, хорошо разотрите и нанесите на лицо толстым слоем. Смойте маску теплой водой, а затем протрите лицо и шею кусочком льда.

Питательная огуречная маска.

Для увядающей, усталой кожи.

1 ст. ложка огуречного сока,

1 ст. ложка густых сливок,

20 капель розовой воды.

Все смешать и взбить до образования пены. Затем наложить маску толстым слоем. Снять маску теплым полотенцем и протереть лицо розовой водой.

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Питательная увлажняющая маска из сока ягод.

1-2 чашки свежего или замороженного сока клубники или смородины, по 1 дес. ложке ланолина и измельченных до пудры овсяных хлопьев. Сначала растворите ланолин на водяной бане, затем добавьте хлопья. Взбивайте массу до образования однородной смеси, и, продолжая взбивать, постепенно добавляйте сок.

Картофельная маска.

1 сваренная и очищенная картофелина,

1 ст. ложка свежего молока и желток.

Все тщательно перемешать. Полученное пюре разогреть на водяной бане и горячей смесью намазать лицо. Чтобы маска подольше сохраняла тепло, накройте лицо тканью.

Яично-масляная маска.

1 яичный желток,

0,5 ч. ложки камфорного или касторового масла.

Взбить желток с маслом до получения однородной массы.

Ягодная маска.

1 ст. ложка мякоти клубники (персиков, абрикосов, малины или 1 небольшое яблоко), 1 ч. ложка сметаны, 1 ч. ложка крахмала. Ягоды размять (яблоко натереть на терке), добавить сметану, тщательно перемешать, всыпать крахмал и еще раз перемешать.

Желтково-яблочная маска.

1 яблоко, 1 яичный желток.

Яблоко испечь, очистить от кожуры и размять вилкой.

Взбить яичный желток и добавить к кашице из яблок.

Все тщательно перемешать.опубликовано econet

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