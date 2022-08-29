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Упражнение «Бабочка»: укрепляем шею и подтягиваем подбородок

Автор: Econet 29 августа 2022 7610
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Метод «бабочка» позволяет подтянуть подбородок, удлинить шею, скорректировать овал лица и улучшить осанку.

Упражнение «Бабочка»: укрепляем шею и подтягиваем подбородок

Именно на шее всегда заметны возрастные изменения – кожа в этой зоне быстро теряет эластичность. В этом случае применения специальных кремов недостаточно, необходимо регулярно разрабатывать шейные мышцы. Специальная методика поможет вам достигнуть поставленной цели.

Укрепляем мышцы подбородка и шеи

Для разработки мышц необходимо:

1. Кончиками пальцев коснуться позвонков, которые расположены ниже затылка. Пальцы не должны быть согнутыми, а локти опущенными. Нужно массировать шею легкими движениями к передней части, прорабатывая находящиеся в этой зоне мышцы.

На вдохе нужно плавно опустить голову назад (чтобы кончики пальцев оказались между затылком и шеей), пустить локти и скользящими движениями переместить кисти вперед. Пальцы должны медленно спускаться по шее вниз до надплечий. Такое упражнение следует выполнять регулярно, по мере возможности.

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2. Воспользуйтесь зеркалом и найдите шейно-грудинно-ключичные мышцы. Они находятся по обеим сторонам шеи, являются самыми длинными и заметны при наклоне головы. Правой рукой коснитесь мышцы, находящейся на левой части шеи, чтобы большой палец при этом располагался спереди.

Поверните голову в левую сторону и постарайтесь максимально расслабить мышцу, а затем помассируйте ее кончиками пальцев сверху вниз. Аналогичное упражнение нужно выполнить и с другой стороны.

Упражнение «Бабочка»: укрепляем шею и подтягиваем подбородок

3. Метод «бабочка» предусматривает выполнение следующих действий:

  • стоя прямо нужно глубоко вдохнуть и выдохнуть, поднять руки вверх через стороны, ладони и пальцы сомкнуть, а затем опустить руки до уровня груди;

  • скрестить пальцы и коснуться их подбородком (чтобы между шеей и подбородком получился прямой угол), немного надавать подбородком на пальцы, держа при этом локти разведенными в разные стороны. Удерживать это положение нужно на протяжении нескольких секунд;

  • поднять локти максимально высоко через стороны (должно ощущаться растяжение грудных мышц), голова при этом должна немного сопротивляться движению рук, а прямой угол между подбородком и шеей сохраняться. В этой позиции нужно также задержаться на несколько секунд;

  • в завершении следует опустить локти, а с помощью сомкнутых пальцев поднять подбородок вверх, откидывая голову назад. Во время выполнения упражнения должно ощущаться растяжение задней шейной мышцы.

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А теперь весь этот прием в видео:

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Источник: https://econet.ua/

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