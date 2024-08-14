Почки и гипертония: В чем связь

Практика лечения больных гипертонией естественными методами в нашей стране и за рубежом проясняет все необъяснимое в возникновении и течении этой болезни и позволяет полностью вылечить ее без приема лекарств.

Болезнь эта в настоящее время - самое распространенное на планете патологическое состояние. Если раньше она считалась болезнью пожилого возраста, то теперь все чаще у молодых людей возникают так называемые злокачественные формы гипертонической болезни, приводящие через 5—10 лет к почечной недостаточности — склерозированию почек, «первично-сморщенной почке».

Существует множество факторов риска, предрасполагающих к возникновению гипертонии: наследственность, курение, переедание, ожирение, длительные физические и нервные перегрузки.

Любой из нас имеет возможность лечиться, пока не заболел

Различают симптоматическую гипертонию и эссенциальную, причину которой невозможно установить.

Гипертоническая болезнь в медицине рассматривается уже не как болезнь, а как «образ жизни» с обязательным и постоянным приемом препаратов, снимающих сосудистый спазм — спазмолитиков.

Безусловно, за последние 10 лет в мире синтезировано не менее полусотни новых спазмолитиков, среди которых эталоном считается почему-то капотен. К чему ведет подобный путь лечения болезни, знают лучше всех сами больные: к возникновению неизлечимых заболеваний.

Практика лечения больных гипертонией естественными методами в нашей стране и за рубежом проясняет все необъяснимое в возникновении и течении этой болезни и позволяет полностью вылечить ее без приема лекарств.

Выясняется, во-первых, что нет гипертонии, возникшей неизвестно откуда, первичной «эссенциальной» (по терминологии академика Ланга), а всякая гипертония является признаком очень серьезной опасности для организма, а именно: заболевания почек, возникающего уже в детском возрасте и часто текущего бессимптомно.

Именно болезнь почек, перенесенная в детстве, может дать в 18—20 лет, «злокачественную» гипертонию, очень трудно поддающуюся лекарственному лечению, что совершенно понятно, ведь лекарства от гипертонии направлены на ликвидацию сосудистого спазма, а в юношеском возрасте сосуды эластичны.

Здесь нужна совершенно иная тактика, не введение в организм загрязняющих внутреннюю среду препаратов, а освобождение его от гнойных токсинов, вызвавших в детстве заболевание почек, а теперь вызывающих спазм всего сосудистого русла.

Очищенные ткани, клетки, освобожденные от токсических включений, начинают реализовывать свою собственную фармакологическую активность и приводят к оптимуму все физиологические процессы в организме, а для этого нужно только одно: не мешать заболевшему организму очищаться (прежде всего — не вредить), не вводить лекарства, помогать ему создать условия для реализации процессов аутолиза — саморастворения и выделения огромного количества токсичных продуктов, накопленных в тканях в основном в виде слизи и гноя.

Наличие любого гнойного очага в организме поддерживает болезненное состояние почек и повышенное артериальное давление, хотя заболевание почек может и не обнаруживаться современными методами диагностики.

Когда начинают повреждаться почки? В самом раннем детстве, при первой же ангине или воспалении легких — при первом гнойном процессе в организме.

Гнойные токсины поступают в кровь, достигают почек и вызывают первый небольшой сосудистый спазм. В течение жизни этот процесс повторяется неоднократно, иногда незаметно для человека (не всегда болезнь дает о себе знать, более половины заболеваний проходят абортивно, и это обнаруживается при иридодиагностике).

Но с течением времени тайное становится явным, и нарушение здоровья проявляется или внезапным ухудшения самочувствия больного, или обнаруживается при профилактическом осмотре повышенным АД.

А поводом к возникновению гипертонической болезни очень часто становятся разнообразные нервные перегрузки, длительные дистрессы. Компенсированное состояние организма превращается в декомпенсированное, нередко артериальное давление повышается до высоких цифр, угрожающих здоровью и жизни.

Наступает гипертонический криз не только у тех, кто не лечился или не знал о своем заболевании, но и у тех, кто лечился, и даже находился на диспансерном учете. Такие состояния уже требуют немедленного и активного лекарственного лечения.

Но любой из нас имеет возможность лечиться, пока не заболел, не доводить себя до крайних, опасных для жизни состояний, а регулярно очищать организм от скопляющихся в нем ядов, отбросов, шлаков, чтобы они в один прекрасный день не захлестнули его, не вызвали инсульт, диабет, инфаркт, миокардит, острый ревматизм, бронхиальную астму и тому подобные беды.

«Природа проста и не роскошествует причинами», — писал М. Ломоносов.

Итак, мы уяснили, что загрязненные почки повреждаются и ведут к повышению АД. В этом смысле должны насторожить все перенесенные в детстве (и в любом возрасте) заболевания почек и, кроме того, гнойные процессы, обнаруженные у больного, будь то ангина, гнойный бронхит, фурункулез, аппендицит.

Что же делать больному гипертонической болезнью или пока еще здоровому для того, чтобы не заболеть?

Очищать организм!

Как? Промываниями полостей, периодическим воздержанием от пищи (но принимать травяные настои, цитрусовые соки, фруктово-овощные диеты).

Что дают промывания, и воздержание от пищи в течение 3 - 7 дней? Они дают великолепное очищение тканей в результате саморастворения (аутолиза) и выделения скапливающихся в них отбросов обмена. Очищение идет всеми возможными путями: через кишечник, почки, кожу, легкие. Начинаются кашель и выделение мокроты, выделения из носа.

Промывания кишечника помогают вывести из организма основную массу токсинов, питье травяных настоев облегчает очищение желчных и мочевыводящих путей, а также легких и бронхов. Ту же роль выполняют цитрусовые, фруктовые соки.

Весь этот процесс очищения стоит организму немалых усилий, и проводить его нужно в благоприятствующей обстановке, т.е. нужно обеспечить больному покой, чистый воздух, обилие фруктов и овощей.

Это лучше всего делать вне города, в условиях села, курорта, где в какой-то мере сохранена экология среды, которая помогает восстановлению экологии организма. Можно такое лечение проводить в условиях участковой больницы, которую нужно адаптировать к лечению естественными методами.

Есть еще один вопрос исключительной социальной важности: как избежать повышения артериального давления у беременных женщин? Ведь в дальнейшем это очень часто становится гипертонической болезнью, не дает возможности иметь детей еще молодой женщине.

Ответ таков: необходимо отчищать организм беременной женщины полноценной и доброкачественной растительной пищей (сырые фрукты и овощи, свежие соки) в течение 3—6 недель в первой половине беременности. Это позволит ей избежать очень многих неприятностей во время родов и после, гарантирует здоровье матери и ребенку.

Подобное очищение нужно проводить под наблюдением врача и, что очень желательно, в экологически чистом стационарном профилактическом учреждении. Расходы на подобные мероприятия окупятся многократно рождением здорового ребенка и сохранят здоровье женщины в репродуктивном возрасте.

Ниже, мы приводим примерный профилактический и лечебный режим при гипертонической болезни:

исключить из пищи мясные продукты (птицу, рыбу),

резко ограничить молочные продукты, особенно творог, оставить сливки, сметану, сливочное масло.

Дневное меню по сезону: утром — фрукты свежие или сухофрукты размоченные. В летний сезон фруктовая еда может быть принята 2 раза — в 9 и 12 часов.

После часу дня — овощные продукты, обязательно салаты из свежих трав и овощей в разнообразных сочетаниях, в том числе — морковь, петрушка, сельдерей, щавель, крапива, капуста, укроп (и семена), черемша, портулак, салат-латук, пастернак, редис, зеленый лук и т.п. с добавлением орехов, подсолнечного масла, сметаны, затем — овощные рагу, приготовленные с малым количеством воды (на пару), с добавлением масла после готовности, вместо пищевой соли — морская соль или сухая морская капуста (ламинария).

Рагу можно заменить любыми печеными овощами с маслом или кашами, приготовленными на воде с добавлением масла после готовности.

Молочные каши вызывают нарушение пищеварения и недопустимы при таком питании.

Из круп можно применить все, кроме манной и рисовой.

Необходимо отказаться от макаронных и кондитерских изделий из белой муки и хлеба, выпеченного на пекарских дрожжах, т.е. того, который мы можем купить в магазине, будь то черный или белый хлеб. Допустимы только диабетические булочки «Здоровье» с отрубями.

На таком фоне питания приносят реальную пользу лекарственные травы и мед, применяемые натощак.

Настои трав (спорыш, толокнянка, мята, мелиса, душица, подорожник, шиповник, лавровый лист по 1 столовой ложке на 2,5 литра кипятка), выпиваемые по 6—8 стаканов в течение дня с добавлением меда (1—2 чайные ложки на 1 стакан), и цитрусовых соков (1-2 лимона в день) при полном воздержании от пищи в течение 7—14 дней способны нормализовать АД у 95% больных.

Обязательны одновременные промывания кишечника раствором питьевой соды (1 чайная ложка на 2 литра теплой воды) и одно- или двукратное питье слабительных, лучше всего сульфата магния, если нет язвенных процессов желудочно-кишечного тракта.опубликовано econet

Авторы Марва Оганян, Вардан Оганян

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