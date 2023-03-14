Грудной остеохондроз: Упражнения для гибкости и подвижности 

Цель занятий – увеличить гибкость и подвижность грудного отдела позвоночника, для чего используются упражнения на растяжение.
В дальнейшем для укрепления мышечного корсета спины можно применять дополнительные упражнения с нагрузкой, однако начинать тренировки нужно с малого. Выполнять упражнения следует плавно, в медленном темпе, задерживаясь в конечной фазе движения на 2–3 секунды.
Исходное положение – ноги слегка расставлены, прямые руки подняты до уровня плеч.
Глубокий вдох – отвести руки назад насколько возможно (рис. 1, а), выдох – свести руки перед грудью и обхватить себя за плечи (рис. 1, б).
Повторить упражнение 5–6 (затем до 10) раз.
Рис. 1, а
Рис. 1, б
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Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки опущены, спина прямая.
Плечи свести вместе перед собой как можно ближе друг к другу, спина круглая (выдох) (рис. 2, а).
Задержаться в этом положении на 2–3 секунды, затем сделать вдох, плавно развести плечи в стороны и назад, также задержаться на 2–3 секунды.
Повторить цикл 5–6 (и более) раз.
Рис. 2
Исходное положение – стоя лицом к углу, руки согнуты в локтях и упираются ладонями в противоположные стены (рис. 3).
С усилием тянуться корпусом к центру угла, пытаясь растянуть грудные мышцы и сводя лопатки. Вдох.
Задержаться в этой позиции на 5 секунд, затем вернуться в исходное положение.
Повторить 3–4 раза (затем – более).
Рис. 3
Исходное положение – сидя на стуле или скамейке, руки согнуты в локтях, пальцы сцеплены в замок на шее (рис. 4).
С усилием прогнуться назад, отводя локти как можно дальше в стороны и выгибая грудную клетку вперед. Вдох.
Задержаться в этой позиции на 5 секунд, затем вернуться в исходное положение.
Повторить 3–4 раза (затем – более).
Рис. 4
Исходное положение – стоя на четвереньках с опорой на прямые руки (рис. 5).
Выдох – прогнуть спину, свести лопатки и поднять вверх голову (рис. 84, а), вдох – выгнуть спину дугой, голову опустить вниз (рис. 5, б).
Это упражнение часто называют «Кошачьей спинкой».
Рис. 5
Исходное положение – стоя, ноги чуть шире плеч, спина прямая, руки опущены вдоль туловища (рис. 6).
На вдохе делать наклоны, руки при этом скользят по телу вслед за корпусом: наклон вправо – правая рука стремится достать до колена, левая – до нижней границы ребер, и наоборот. Корпус вперед не сгибать.
Выдох – вернуться в исходное положение.
Повторить 3–4 раза в обе стороны, затем – больше.
Рис. 6
Повторить упражнение 1 в более медленном темпе.
В начале тренировок достаточно этих упражнений. В дальнейшем следует добавлять упражнения на укрепление мышечного корсета спины.
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Исходное положение – лежа на животе, руки вытянуты вперед (рис. 7).
Вдох – завести руки за голову и приподнять верхнюю часть туловища от пола насколько возможно. Выдох – вернуться в исходное положение.
Повторить от 3–5 до 10–15 раз и более.
Рис. 7
Исходное положение – лежа на животе, руки согнуты в локтях и соединены под подбородком (рис. 8).
Вдох – приподнять прямые ноги над уровнем пола насколько возможно. Выдох – вернуться в исходное положение.
Повторить от 3–5 до 10–15 раз и более.
Рис. 8
Исходное положение – лежа на спине (рис. 9, а), вдох.
Выдох – подтянуть колени к животу, обхватить их руками и наклонить голову вперед (рис. 9, б).
Задержаться в этой позиции на 5 секунд, затем вернуться в исходное положение – вдох. Повторить от 3–5 до 10–15 раз и более.
Рис. 9
Исходное положение – лежа на спине, вдох. Поднять вверх по возможности прямые ноги – выдох (рис. 11).
Упражнение укрепляет мышцы пресса, что впоследствии позволит снять часть нагрузки с позвоночника.
Повторять в индивидуальном количестве.
Рис. 10
Заканчивать занятия всегда нужно дыхательными упражнениями.
В комплекс полезно включать упражнения и для других отделов позвоночника. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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