Вы не заболеваете, вы «зарабатываете» болезнь! 3 принципа здоровья

Вы здоровы автоматически, по конструкции, а больны - только по умолчанию.

Д-р Уэйн Пикеринг – это врач-натуропат на Восточном побережье Флориды, который был хорошим другом фитнес-легенды Джека Лалэйна. Он произнес прекрасную речь на его похоронах. Сейчас ему 67 лет и он проплывает несколько километров в неделю, много ездит на велосипеде, занимается разнообразной гимнастикой, отжимается и подтягивается. Режим его тренировок довольно внушителен и это меня очень вдохновляет, ведь я надеюсь быть в такой же прекрасной форме, как и он в таком возрасте. Кроме того, он - один из самых позитивных людей, которых я знаю.

Раздельное питание

Он ест много фруктов и заставил меня серьезно пересмотреть мои взгляды на их употребление. Я постепенно увеличиваю их потребление, особенно манго, которое, кстати, является его псевдонимом («Мангомэн»). В его честь даже назван сорт манго. Даже у меня во дворе растут два растения манго сорта Пикеринг.

Но в мире питания он хорошо известен своей программой раздельного питания и, действительно, он сам, будто ходячая реклама своей программы. Он выглядит на 20-30 лет моложе своего календарного возраста.

Неправильное сочетание продуктов - один из основных факторов, вызывающих газообразование, метеоризм, изжогу и расстройство желудка. Что еще хуже, возникающее в результате этого плохое пищеварение способствует нарушению питания, даже если вы уверены, что питаетесь хорошо.

В юности доктор Пикеринг ничем не отличался от большинства сегодняшних американцев – с серьезным избытком веса, не в форме, употреблял неправильные продукты. Он вспоминает ключевой момент, который изменил его жизнь:

«Вернувшись из Вьетнама, я жил в Иллинойсе. Около года я был в Рокфорде. И однажды одна дамочка увидела меня в совершенно удручающем положении. Она владела магазином здоровой еды. Я пошел туда и купил бутылочку витаминов и небольшую книгу «Как быть здоровым с помощью натуральных продуктов» автора Эдварда Э. Марша».

Он даже нашел таблицу раздельного питания, размером с почтовую открытку. В течение многих лет у него часто болел желудок и он был просто потрясен, когда всего через 24 часа после того, как он выполнил рекомендации, несварение его больше не беспокоило.

С тех пор доктор Пикеринг стал активно пропагандировать естественное здоровье, при котором здоровье и долголетие – это естественное следствие правильного питания, которое также включает в себя правильное сочетание продуктов с целью оптимизации пищеварения.

Три принципа здоровья

Многие люди ошибочно считают, что человеческое тело – это хрупкий инструмент, склонный к болезням и заранее запрограммированный на распад. Д-р Пикеринг с этим искренне не согласен и я полностью его поддерживаю.

Истина в том, что ваш организм бесконечно мудр, с естественным врожденным «инстинктом» по отношению к здоровью, и, следуя определенным естественным принципам, вы даете своему телу возможность делать то, что у него лучше всего получается - поддерживать равновесие здоровья. Тремя основными принципами здоровья от доктора Пикеринга являются:

1. Вы здоровы автоматически, по конструкции, а больны - только по умолчанию

2. Вы не заболеваете; вы «зарабатываете» болезнь, поскольку она возникает из «гадости от интоксикации мусором», по его мнению.

3. Вы выздоравливаете, когда что-то выходит из вас, а не когда что-то входит в вас

По сути дела, здоровье в равной степени основано как на избавлении от токсинов и других вредных веществ, так и на оптимизации питания. Неотъемлемой частью этой философии является то, что пища – ваш союзник номер один. И, хотя определенные пищевые добавки могут быть полезными, при плохом питании они не помогут. Они могут лишь дополнить рацион питания, а не заменять собой еду.

«Питание не лечит. Оно не исцеляет. Оно ничего не делает», - говорит д-р Пикеринг. - «Но это - наука и она никогда не меняется... Я скажу вам, что такое питание: это последовательность из четырех процессов, которые выполняет ваш организм, чтобы произвести пищевые материалы, которые может использовать ваше тело».

Этими четырьмя процессами являются:

1. Пищеварение

2. Поглощение

3. Ассимиляция

4. Выведение

Четыре принципа здорового питания

По словам д-ра Пикеринга, когда речь идет о здоровой еде, один из наиболее важных факторов – стараться есть сезонные продукты. Ваша конституция меняется в зависимости от времени года в вашем климате, а употребление местных сезонных продуктов - естественный способ использовать эту внутреннюю связь вашего организма с Землей.

Сезонные продукты, как правило, самые дешевые и в изобилии продаются в большинстве магазинов и на фермерских рынках. Рекомендации д-ра Пикеринга по раздельному питанию помогут вам определить сезонность продуктов, а также подскажут, как правильно их сочетать для оптимального здоровья.

Далее, д-р Пикеринг советует есть продукты, характерные для вашей местности. Так, для эскимосов арбузы будут не так питательны, как для жителей американского Юга, где арбузы произрастают естественным путем. Климат сам по себе накладывает требования к питанию для вашего организма.

В-третьих, следует выбирать продукты в соответствии с типом и объемом вашей физической активности (офисному работнику, к примеру, вряд ли будет полезен рацион пловца) и, наконец, следует выбирать продукты в соответствии с пищеварительной химией организма. В качестве примечания, хотя и важного, д-р Пикеринг также указывает на важность ваших мыслей.

«Видите ли, ваши мысли помогают управлять химией», - объясняет он. – «Когда вы садитесь за стол, очень важно не говорить о проблемах – говорите о чем-то радостном, просто потому, что это дает вам шанс побыть вместе [друг с другом]».

Недавние исследования даже подтвердили, что если вы хотите сделать еду вкуснее и получить от нее максимум удовольствия, нужно вначале выполнить определенный ритуал. Один из самых полезных ритуалов, которые можно провести перед едой - остановиться и поблагодарить за пищу.

Это не только улучшит вкус пищи – дело в том, что люди, благодарные за то, что у них есть, в большей степени способны справиться со стрессом, имеют больше положительных эмоций и в большей степени способны достигать своих целей. Люди, которые благодарят перед едой, как правило, едят медленнее и смакуют еду больше, чем те, кто этого не делают – происходит естественный переход к сознательной еде, что непосредственно и благотворно влияет на пищеварение.

В чем важность раздельного питания

Больше всего, Уэйн, вероятно, известен пропагандой значения раздельного питания. Если пища, которую вы едите, не переваривается должным образом, могут возникнуть не только болезненные газы, изжога, рефлюкс и другие проблемы с желудком – возникнет дефицит критических питательных веществ в организме.

Пищеварение кратко можно описать так: вы кладете пищу или жидкость в рот, глотаете ее, а затем организм разрушает эти молекулы до удобоваримого размера. То, что организмом не используется, выводится в виде отходов. Это четыре уже перечисленных процесса - пищеварение, поглощения, ассимиляции и выведение.

Но, на самом деле, пища расщепляется в различных областях – во рту, в желудке, в первом и среднем отделах тонкой кишки, которые называются двенадцатиперстной и тонкой кишкой, соответственно. Кроме того, существует два вида пищеварения:

1. Механическое (жевание и измельчение)

2. Химическое

Раздельное питание учитывает область и сложность переваривания каждого вида пищи, чтобы обеспечить ее легкое прохождение по всей пищеварительной системе.

Есть три основные категории пищи: белки, углеводы и жиры. Белки, опять же, начинают свое пищеварение химически в желудке. Углеводы делятся на две категории: фрукты и крахмалы. В отличие от фруктов, которые проходят через пищеварительную систему относительно легко, крахмалам требуется три уровня расщепления; самый первый начинается в ротовой полости. Вот почему крайне важно тщательно прожевывать крахмалистые продукты.

В соответствии с правилами раздельного питания, не следует смешивать белки и крахмалы в одном блюде. Это означает: никаких булочек с гамбургером, никаких фрикаделек с макаронами, никакой картошки с мясом...

Почему? Д-р Пикеринг объясняет:

«Для переваривания крахмалу необходима щелочная пищеварительная среда. Если бы вы сунули руку в желудок, когда там перевариваются стейки, вы бы, скорее всего, остались без руки – настолько высокая там кислотность...

Когда вы их сочетаете, кислотный и щелочной типы продуктов, то из основ химии понятно, что они не переварятся. Они нейтрализуют друг друга. Тогда что происходит? Если пища не переваривается... она пройдет по организму [непереваренной], становясь причиной всевозможных расстройств в нем».

Три заповеди раздельного питания

1. Не сочетать белки и крахмалы в одном блюде, так как они нейтрализуют друг друга и препятствуют правильному пищеварению любой еды. Чтобы обеспечить правильное переваривание каждого вида пищи, съев крахмалы, подождите два часа, а потом ешьте белки. А съев белки, подождите три часа, перед тем, как есть крахмалы.

2. Не сочетать фрукты и овощи в одном блюде. Фрукты – это простые или двойные сахара, а крахмалы - тройной сахар. Фрукты механически расщепляются в желудке, но их химическое расщепление происходит только на третьем и четвертом этапах пищеварительной системы, которые находятся в тонком кишечнике. Крахмалы, опять же, расщепляются на трех различных этапах, начиная с ротовой полости.

По словам д-ра Пикеринга, это также объясняет, почему так важно не есть десерт после еды. Дело в том, что так он попадает в ловушку в желудке со всей остальной пищей и начинает гнить, поскольку химически он там не переваривается. Таким образом, ешьте фрукты за 30-60 минут до обеда.

То же самое - если вы хотите съесть еще один кусочек фрукта. Кислые фрукты, такие как лимоны, например, тоже плохо сочетаются с крахмалами. Лимон и банан – всего лишь один пример комбинации, которая, несомненно, приведет к желудочно-кишечному расстройству...

Многие считают помидоры фруктами, но, как правило, их добавляют в салат. Д-р Пикеринг классифицирует помидоры как «фрукто-овощи», потому что даже несмотря на то, что в них нет сахара, как в большинстве фруктов, они все равно являются кислыми фрукто-овощами. То есть, прекрасно сочетаются с другими овощами.

Вот его рецепт замечательного салата:

«Любой овощ с семенами, например, кабачок, цуккини, баклажан, огурец, сладкий перец и окра – все это фрукто-овощи. Помидоры с ними хорошо сочетаются. А, поскольку салат и сельдерей нейтрально воздействуют на расщепление пищи, они прекрасно сочетаются со всем этим. Можно также добавить авокадо».

3. «Чтобы не болел желудок, дыню нельзя ни с чем смешивать». Проще говоря, бахчевые плохо усваиваются с другими продуктами и часто вызывают проблемы, если употреблять их с чем-нибудь еще.

Что и когда есть

Утренний прием пищи: наименее концентрированные продукты в наибольшем количестве. Идеальный выбор: фрукты

Середина дня: более сложные продукты, но в меньшем количестве, чем во время первого приема пищи. Идеальный выбор: крахмалистые углеводы

Вечер: наиболее концентрированные продукты, но в наименьшем количестве. Идеальный выбор: белок

Дополнительная информация

Ваше тело конструктивно запрограммировано быть здоровым, а болезнь так же связана с выведением токсинов, как и с употреблением правильных продуктов. Однако выведение зависит от здоровой пищеварительной системы, поэтому сочетая продукты определенным образом, вы поможете организму с легкостью переварить все продукты, которые вы едите.

Вы можете дальше поддерживать здоровое пищеварение, обращая внимание на количество и распределение белков и углеводов в каждом блюде. Опять же, в начале дня лучше всего есть наибольшее количество наименее плотных продуктов, т.е. фрукты. Затем, на обед, съешьте меньшее количество более плотных, более сложных углеводов, после чего вечером – небольшое количество белка, самого плотного блюда.опубликовано econet

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