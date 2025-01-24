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Воспалительные процессы в организме: 5 тревожных признаков

Источник: rheumatology.org.ua 24 января 2025 6808
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По словам врачей, воспалительные процессы нужно обязательно лечить, иначе они могут привести к развитию диабета, ревматоидного артрита, красной волчанке, болезни Альцгеймера, болезням сердечно-сосудистой системы и многим другим опасным и тяжелым недугам.

Воспалительные процессы в организме: 5 тревожных признаков

Сегодня медики могут распознавать воспалительные процессы в организме при помощи специальных анализов крови. Однако обнаружить воспалительный процесс в своем организме можно самостоятельно, если знать 5 основных признаков.

Основные признаки воспалительного процесса

1. Умеренные болевые ощущения в суставах

Подавляющее большинство людей предпочитает игнорировать не слишком сильные боли, полагая, что они могут возникать из-за слишком низких температур зимой или сутулости и неправильной осанки. 

Тем не менее, врачи утверждают, что умеренные боли, особенно в суставах, могут говорить о воспалительных процессах, которые поразили как сами суставы, так и кости.

2. Боли в мышцах

Специалисты подчеркивают, что при появлении болей в мышцах без каких-либо причин или травм, нужно срочно обращаться за врачебной помощью и проходить все необходимые тесты. Такие боли часто являются симптомом воспалительного процесса в организме. В некоторых случаях мышечные боли возникают из-за чрезмерных физических нагрузок, однако они стихают в состоянии покоя.

Воспалительные процессы в организме: 5 тревожных признаков

3. Слабость

Этот симптом проявляется как продолжительное чувство слабости или упадка сил. Игнорировать подобное состояние категорически нельзя, так как с его помощью организм подает сигналы о проблемах со здоровьем. Сегодня в арсенале медиков есть специальные анализы крови, позволяющие определить степень воспалительного процесса.

4. Сыпь или покраснения

Сыпь на коже, зуд или покраснение являются известными симптомами аллергии, однако они часто свидетельствуют о наличии аутоиммунных заболеваний. Каждому, кто столкнулся с подобными дерматологическими проблемами, следует помнить, что вместо лечения народными и бабушкиными средствами, нужно обратиться к дерматологу. Именно врач поможет выявить точную причину кожного расстройства и назначит необходимое лечение.

5. Симптомы, напоминающие грипп

Всем знакомы такие симптомы гриппа, как повышенная температура, озноб и потеря аппетита. Эти недомогания нельзя игнорировать, так как они являются признаком воспалительного процесса в организме.Поводом для беспокойства является даже головная боль, которая возникла безо всякой видимой причины и никак не проходит, подчеркивают эксперты. По словам врачей, воспалительные процессы нужно обязательно лечить, иначе они могут привести к развитию диабета, ревматоидного артрита, красной волчанке, болезни Альцгеймера, болезням сердечно-сосудистой системы и многим другим опасным и тяжелым недугам*.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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