Эта техника поможет избавиться от обвисших щек и подбородка

Избыточная полнота беспокоит огромное количество женщин и если лишние килограммы на талии или бедрах можно скрыть под правильно подобранной одеждой, то обвислые щеки и второй подбородок спрятать не так просто.

Можно и нужно стремиться как можно дольше поддерживать мышцы и кожу лица в тонусе. Добиться желаемого результата можно только воздействуя на проблему комплексно. Комплексный подход включает в себя не только диету, но и систему специальных упражнений, а также избавление от вредных привычек. Фитнес для лица – это ежедневные упражнения по укреплению мышц и подтяжке кожи.

Причин полноты лица, как и обвисших щек и подбородка, может быть несколько:

• общий лишний вес тела;

• патологическая отечность;

• неправильная осанка, привычка держать голову опущенной;

• злоупотребление алкоголем.

Как убрать «эффект хомяка» при помощи полотенца

Приготовьте средство для массажа – применяйте попеременно солевое и травяное.

Для первого разведите 1 столовую ложку йодированной (или морской) соли в 1 л воды.

Для приготовления второго потребуется ромашка, тысячелистник, липовый цвет или шалфей (можно купить и травяной сбор) – эти растения обладают тонизирующим и омолаживающим свойствами. Залейте 1 столовую ложку травы 1,5 стаканами кипятка и дайте настояться в течение 20 минут.

• Если кожа сухая, то соляной раствор должен быть «лояльным», если жирная или комбинированная, то можно сделать покрепче.

• Если на коже лица – капиллярная сетка, надо избегать резких перепадов температур (после растирания теплым полотенцем нельзя умываться очень холодной водой).

После того как приготовите настой, намочите им полотенце. Возьмите его за края и, приблизив к проблемной зоне, резко разведите концы в сторону, чтобы полотенце «хлопнуло» по коже.

Повторите несколько раз. Затем обязательно смажьте лицо питательным кремом.

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Питание

Часто лишнюю полноту добавляет отечность.

• Пейте не менее 1,5–2 л воды (без газа) или зеленого чая в день. Недостаток потребляемой жидкости может спровоцировать ее намеренное удержание организмом (как следствие – отеки).

• Овощи и фрукты должны составлять половину ежедневного рациона: клетчатка нормализует метаболизм и тонизирует кожу.

• Избегайте частого употребления алкогольных напитков, поскольку они способствуют образованию отеков.

• Нужно ежедневно давать организму хотя бы 1200 мг кальция – он способствует правильному расходованию жировых отложений.опубликовано econet

по книге Инны Тихоновой, "Самая нужная книга для стройности и красоты"

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