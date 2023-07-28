Приобретенный сколиоз: Лечение по методике Гитта

Приобретенные сколиозы лечатся с помощью моей методики прекрасно. Для лечения такой аномалии применяются упражнения, описанные в этой статье.

Значительную часть сколиозов следует отнести к приобретенным (индуцированным), в отличие от тех, когда сколиоз вызван врожденными дефектами – клиновидными позвонками, срастанием ребер и некоторыми другими. В этом случае сколиоз нельзя излечить полностью, хотя дефект можно замаскировать, а осанку улучшить целенаправленной стимуляцией развития определенных групп мышц.

Приобретенный сколиоз

Приобретенные же сколиозы лечатся с помощью моей методики прекрасно. Они бывают вызваны длительным нахождением в фиксированной неправильной позе, например, ребенок постоянно сидит, поджав под себя ногу, носит тяжелый рюкзак на одном плече, играет на скрипке.

Некоторые виды спорта – фехтование, теннис, метание спортивных снарядов – преимущественно развивают одну сторону тела и тоже могут способствовать развитию сколиоза.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Однажды я наблюдал удивительный случай, единственный в моей многолетней практике. Тяжелый сколиоз развился у взрослой, сформировавшейся девушки. Она увлеклась боулингом, три года тренировок привели ее в сборную России. Каждый день, по многу часов, в фиксированной позе, она бросала увесистые шары и заработала серьезное искривление позвоночника.

Отсюда вывод: для предупреждения развития «спортивного» сколиоза необходимо развивать и другую сторону тела, создавать противоизгиб позвоночника любым доступным способом.

Сколиоз может быть и грудным. Причем в большинстве случаев у правшей в грудном отделе развивается правосторонний сколиоз. Это связанно с усиленным развитием мышц и скелета с правой стороны.

Правое плечо при этом обычно приподнято, правая лопатка торчит.

При наклоне вперед хорошо прослеживается изгиб позвоночника вправо.

Для лечения такой аномалии применяются следующие упражнения.

1. «Поза Венеры» – лежа на левом боку. Упражнение выполняется 1-1,5 часа в день, лучше небольшими дозами. Не стоит лежать и смотреть тупо на стенку. Можно читать, писать, смотреть телевизор.

2. «Достаем потолок» левой рукой. Упражнение применять, если левое плечо ниже правого.

Выполняется так: 2 секунды тянемся рукой вверх, 1 секунду отдыхаем, не опуская руки. Доза – 10 раз утром и столько же вечером.

Каждый день следить за уровнем плеч. При разности в высоте 3 см для выравнивания хватает 2-3 недель. При передозировке левое плечо может стать выше правого.

Редко, но все же бывает, что при правостороннем сколиозе правое плечо находится ниже левого. Такое возможно вследствие родовых травм. Тогда при выполнении первых двух упражнений правое плечо опустится еще ниже.

В этом случае предлагаю упражнение 3.

3. В правую руку берем гантель, не очень тяжелую, и делаем махи вверх-вниз, до появления чувства усталости.

При левостороннем грудном сколиозе все упражнения выполняются зеркально.опубликовано econet

Автор Виталий Гитт

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet