Как лечить вросший ноготь

Вросший ноготь на ноге доставляет человеку множество проблем. Ведь это не только очень непривлекательно и негигиенично, но еще и причиняет сильную боль и дискомфорт. Поэтому от данной проблемы нужно избавляться как можно скорее. А как это сделать - читайте в статье.

Чаще всего ногти врастают на больших пальцах ног, но в целом это может случиться на любом другом пальце. Обычно это бывает из-за неудобной обуви, грибка, резкого увеличения веса, некачественного педикюра и различных травм. В любом случае с этим дефектом нужно бороться. О нескольких самых эффективных способах читайте в этой статье.

Что делать, если врос ноготь?

Если ноготь врос слишком глубоко и палец загноился, можно попробовать следующий способ лечения. В теплой воде растворить квасцы, используя этот раствор для примочек и обмывания. Когда ноготь выйдет, под его уголки нужно сразу же подложить марлевые тампончики, которые следует менять по мере необходимости, не давая ногтю снова врастать.

Лист алоэ вымыть под струей воды, очистить его от верхней кожицы, перед сном приложить к вросшему ногтю и забинтовать. Если на утро боль спадет, нужно постараться обрезать вросший край ногтя и снова приложить лист алоэ. Такие повязки делать до полного исцеления.

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Вросший ноготь сначала распарить в горячей воде с добавлением соды из расчета 1 ст. ложка на 1 л воды. Затем приложить к нему кусочек сливочного масла, обернуть салфеткой, сверху полиэтиленом и забинтовать. Через сутки ноготь снова распарить и, аккуратно приподняв вросший угол, подложить под него маленький ватный тампон, пропитанный сливочным маслом. Сверху закрыть салфеткой, обернуть полиэтиленом и забинтовать. Процедуру повторять в течение 2 недель. За это время ноготь должен отрасти.

Приготовить настой по следующему рецепту. Взять 6 ст. ложек цветков ромашки аптечной, залить 2 л кипятка, накрыть крышкой и настаивать в течение часа. Готовый настой процедить, подогреть и опустить в него ступню с вросшим ногтем. Распаренный ноготь аккуратно обрезать.

Приложить к больному пальцу мякоть тыквы, обернуть полиэтиленом и забинтовать. Курс лечения – 2 недели.

Перед сном на палец с вросшим ногтем необходимо надеть резиновый напальчник, заполненный сливочным маслом. Когда ноготь размягчится, его следует слегка приподнять и обрезать, а палец смазать 1 %-ной синтомициновой эмульсией или йодом.

Приготовить смесь из бараньего сала, туалетного мыла и сахарной пудры, взятых в равных пропорциях. Полученную мазь нанести на кусочек марли и приложить к вросшему ногтю. Процедуры повторять до полного излечения.

Если ноготь врос не сильно, палец не болит и не гноится, можно делать 10–15-минутные теплые ванночки со слабым раствором марганцовки и пищевой соды 3 раза в день. После распаривания попробовать аккуратно обрезать вросший ноготь. Такие процедуры проводить до полного выздоровления.

Залить 1 ст. ложку смолы со ствола абрикоса стаканом водки и настаивать 3 дня. Полученной настойкой смачивать ногти на ногах в течение месяца, взбалтывая настойку перед каждой процедурой. Через 2 недели больные ногти размягчатся, после чего их следует аккуратно срезать. Новые ногти вырастут здоровыми.опубликовано econet

Ли Чен "Читаем по ногам. О чем расскажут ваши ступни"

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