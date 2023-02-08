Методика Бубновского: 15 секунд для активации иммунной системы

На протяжении холодного времени года мы особенно склонны к простудам и гриппу. А значит, нам нужно найти натуральный способ, с помощью которого мы можем подготовить тело и сделать иммунную систему покрепче. В нашей статье мы расскажем об одной эффективной научной разработке, которая может вас спасти от нежелательных сезонных заболеваний.

Методика популярного российского врача, доктора Сергея Бубновского, заставляет резко активизировать иммунную систему организма, и тем самым уберечься от появления различных проблем со здоровьем, включительно с простудными заболеваниями и гриппом. Следовать ей очень легко – необходимо ежедневно опускать ноги в холодную воду со льдом.

Методика Бубновского

Добавлять в емкость с водой нужно максимально возможное количество льда. После окончания приготовлений, следует погрузить ноги в воду, а вынимать их только по истечению десяти-пятнадцати секунд.

Данную процедуру нужно проводить каждый вечер, прежде чем отправиться спать.

Впрочем, при наличии слабой иммунной системы, погружение можно повторять каждые четыре часа.

Чем полезно использование методики

Эффективность методики Бубновского была также подтверждена недавними научными исследованиями Вирджинского университета (США). Ученые обнаружили, что очень холодная вода способствует появлению норэпинефрина, важного гормона, ответственного за укрепление иммунитета в нашем организме.

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Кроме того, использование очень холодной воды также полезно:

коже – подобная терапия подтягивает поры и верхний кожный покров, наполняет кожу энергией и предохраняет от образования тромбов;

мышцам – утоляет боли в воспаленных мышцах;

волосам – холодная вода способствует закрыванию волосяных луковиц, таким образом, помогает сделать волосы гладкими и блестящими от корней и до самых кончиков;

в борьбе с депрессией – очень холодная вода улучшает настроение и устраняет симптомы депрессии, благодаря воздействию холода на рецепторы кожи.

Если вы начнете делать эту здоровую процедуру каждый день, то очень скоро увидите и ощутите ее изумительное влияние!

Так что не тяните – ведь здесь не требуются огромные усилия, а вот результаты вас приятно удивят!опубликовано econet

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