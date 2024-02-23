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Как улучшить зрение: Горячие компрессы и упражнения для глаз

Источник: zid.com.ua 23 февраля 2024 5826
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Как в домашних условиях народными средствами и упражнениями можно оздоровить глаза и улучшить зрение.

Как улучшить зрение: Горячие компрессы и упражнения для глаз

В последние годы ухудшение зрения наблюдается у людей довольно молодого возраста. Оздоровить глаза, улучшить зрение можно путем усиления циркуляции крови в сосудах, тканях глаз, выведения токсинов. Комплексный подход лечения заключается в закапывании глаз, горячих компрессах и специальных упражнениях для глаз.

Как улучшить зрение растительными препаратами

Для закапывания можно приготовить такой настой трав. Залить 0,5 л воды смесь цветов бузины, лепестков василька, травы очанки и льнянки обыкновенной (по 1 ст. л.). Поставить на огонь, как только вода закипит, снять и охладить. Процедить и закапывать глаза по 3—5 капель 2—3 раза в день.

Для горячих компрессов смешать семена фенхеля или укропа, лепестки василька и траву очанки в равных частях. Засыпать по 3 ст. л. смеси в полотняные мешочки. Опустить их на 3 мин в кипяток, немного охладить.

Положить на закрытые глаза на 15—20 мин, накрыв полотенцем. Первую неделю делать процедуру на ночь, вторую — утром и на ночь. Затем снова — как первую неделю. Курс лечения — 6 циклов. Смесь трав можно использовать 3—4 раза.

Как улучшить зрение: Горячие компрессы и упражнения для глаз

Хороший эффект дают упражнения для глаз, в частности такое. Наклонить голову ниже уровня сердца. Задержать дыхание, наклоняясь еще ниже. Задержаться в таком положении 10—12 сек. Кровь, насыщенная кислородом, поступает в сосуды глаз. После глубокого вдоха расслабляет мышцы шейных позвонков удаление воздуха (через сжатые зубы) с последующей задержкой дыхания.

Усталость глаз вызвана усталостью ресничной мышцы. Нужно положить на глаза смоченное в холодной воде полотенце. Затем расслабиться, закрыть глаза на одну минуту, нажимать на точки в уголках глаз (по часовой стрелке).опубликовано econet

Автор Вячеслав Варнавский

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Источник: https://econet.ua/

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здоровье зрение глаза травы упражнения Вячеслав Варнавский

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