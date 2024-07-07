2 напитка из тимьяна для оздоровления всего организма

Тимьян - не просто приправа. Эта универсальная трава полна полезных для здоровья витаминов. Тимьян полон витамина С, а также является хорошим источником витамина А. Тимьян – хороший источник меди, клетчатки, железа и марганца.

Исследования показали, что тимьян помогает при артрите, ревматизме и подагре. Тимьян способствует перевариванию жирной или тяжелой пищи, важен для здоровья мочевыводящих путей. Тимьян помогает лечить прыщи и высокое кровяное давление. Тимьян используется в качестве отхаркивающего средства. Если вы простыли, тимьян поможет вам восстановить здоровье. Тимьяновый чай поможет снять головные боли, избавиться от кашля и лихорадки. Лучше использовать свежий тимьян (его можно найти в местном продуктовом супермаркете или легко вырастить у себя дома). Сушеный тимьян можно использовать, если свежего нет в наличии.

В одной столовой ложке свежего тимьяна содержится:

белок 0,1 г

клетчатка 0,3 г

кальций 10 мг

медь 0,01 мг

марганец 0,04 мг

магний 4 мг

железо 0,4 мг

фосфор 15 мг

калий 5 мг

тиамин 0,117 мг

рибофлавин 0,01 мг

цинк 0,04 мг

Витамин А 0,03 мг

Витамин В6 0,008 мг

Витамин C 3,8 мг

цинк 0,04 мг

Как приготовить чай из тимьяна. Рецепт

2 веточки свежего тимьяна

300-500 мл горячей воды

По желанию: свежий лимон и / или сырой мед

Поместите тимьян в кружку и залейте кипятком, дайте настояться 15 минут. Удалите веточки или процедите. Подсластите медом и добавьте сок лимона.

Тимьяновая вода

2 пучка веточек свежего тимьяна

1-2 л фильтрованной или родниковой воды

По желанию: свежий лимон, сырой мед, ягоды, ломтики огурца, мята и т. д.

Приготовление:

Наполните кувшин водой комнатной температуры и добавьте тимьян. Дайте настояться в течение ночи. Утром удалите / процедите веточки тимьяна и добавьте в воду лимон, сырой мед или любые дополнительные ингредиенты, которые вам нравятся. Пейте воду в течение дня, получайте максимальное увлажнение и пользу. Наслаждайтесь! опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet