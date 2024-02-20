2 техники исправления осанки и улучшения кровообращения

Неправильная осанка, возникающая вследствии сидячего образа жизни, может негативно повлиять на состояние здоровья. Головная боль, которая нас одолевает, списывается нами на переутомление. Но на самом деле это сбои кровообращения и лимфооттока. Вот упражнения, которые помогут исправить ситуацию.

Среди многих нарушений осанки округлые плечи, усиленный грудной кифоз, выдвинутая вперед голова - наиболее яркие и самые часто встречающиеся. Это не просто некрасиво, а и грозит серьезными последствиями для здоровья. Укороченные подзатылочные мышцы нарушают кровообращение. Это приводит к головным болям, нарушениям зрения, слуха, иногда – к головокружению и потере сознания.

2 упражнения для улучшения кровообращения, которые избавят от головных болей

Упражнение, которое поможет избавиться от неправильной осанки и ее последствий. Это упражнение специально для длинных и коротких экстензоров (разгибателей) шеи. Для того, чтобы растянуть и правильно выстроить эти мышцы, важно голову расположить вперед и назад, немного опуская подбородок. Нельзя заламывать шею назад. Упражнение идет вперед, а голова – слегка назад.

Становимся спиной к стене.

Вытягиваем мышцы.

Делаем вдох.

Задерживаем дыхание.

Давим затылком в стену в течение 5 секунд.

Делаем выдох.

Это упражнение изменяет осанку и самочувствие. Его рекомендуется выполнять до 20 раз в день.

Более сложный уровень упражнения для экстензоров шеи

Руки укладываем в замок на затылок.

Наклоняем слегка голову (угол 30 градусов).

Делаем вдох, раскрывая локти и давим головой в замок.

Далее увеличиваем наклон (до 45 градусов). Делаем вдох. Давим затылком. Выдох.

Самый большой наклон. Спина прямая.

Делаем вдох. Давим головой на ладони.

Выдох.

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Когда пройдены первые два упражнения, можно приступать к более сложному варианту – в динамике.

Руки укладываем за голову (не за шею).

Делаем наклон.

Вдох.

Задерживаем дыхание.

Поднимаем голову, а руками давим. Упражнение выполняется с напряжением.

Повторяем 10-12 раз.

Когда мы долго сидим перед компьютером, за столом, у нас формируется неправильная осанка: округлые, сгорбленные плечи, голова выдвигается вперед, укорачиваются малые грудные мышцы. Головная боль, которая впоследствии возникает, зачастую трактуется нами как переутомление. Но на самом деле это нарушение кровообращения, нарушение лимфооттока по тем сосудам, которые проходят под малыми грудными мышцами. А онемение рук, холодные, бледные конечности – это нарушение кровообращения и энервации, которые происходят в результате перекрытия на уровне малых грудных мышц.

Если выполнять это упражнение в комплексе с предыдущими, у вас будет прекрасная осанка, никогда не будет болеть голова, и вы всегда будете бодры и веселы.

Упражнение на растяжение малой грудной мышцы

Сгибаем руку, ладонь кладем на голову или за голову (не на шею). Уровень локтя должен быть на уровне глаз.

Становимся в дверной проем и локтем упираемся в проем.

Делаем вдох, задерживаем дыхание и давим локтем в стену на протяжении 5 секунд.

Делаем выдох, расслабляемся и проваливаемся, удерживаясь за локоть. Проваливается полностью весь таз, грудной отдел и растягиваются мышцы груди.

Упражнение выполняем как минимум 4 подхода на одну руку, 4 подхода – на другую, утром и вечером.опубликовано econet

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