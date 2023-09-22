2 упражнения для стройных бедер: Уделите себе 5 минут перед сном!

С помощью обычной подушки можно выполнять перед сном несколько простых упражнений, благодаря которым ваш живот станет плоским, ноги стройными, а нервы крепкими! Чтобы быстрее достичь желаемого результата занимайтесь по 5-10 минут ежедневно.
Учтите, что подушка должна быть средней жесткости, поскольку тяжелую подушку будет сложно удержать.
Первое упражнение необходимо выполнять лежа на животе, подняв ноги под прямым углом и зажав между ними подушку. На выдохе плотно прижмите подушку ногами и потяните их вверх, одновременно поднимая вверх корпуса и отводя руки назад (чтобы они находились параллельно линии пола).
Удерживайте подушку на протяжении семи-восьми секунд (дышите при этом спокойно), затем выдохните максимальное количество воздуха и вернитесь в первоначальную позицию. Всего требуется выполнить пять-шесть подходов.
Также можно усложнить упражнение, если при поднятых ногах, зажатой между ними подушкой и расставленных руках раскачиваться телом вперед (вход) и назад (выдох). Достаточно выполнить пять-шесть раскачиваний, а если в таком положении сложно держать руки поднятыми, тогда охватите ими подушку. Занимаясь так ежедневно, вы сможете укрепить мышцы бедер и живота, а также избавиться от целлюлита.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
Второе упражнение нужно выполнять лежа на спине, зажав подушку ступнями и нижней частью ног, я руки расположить по бокам ягодиц. Сделайте вдох, а затем на выдохе плотно сожмите подушку и тяните ноги вверх, пока они не будут находиться на расстоянии около 60 градусов по отношению к поверхности пола. Втяните живот и немного подвиньте ягодицы вперед, чтобы минимизировать нагрузку на позвоночник.
В таком положении нужно задержаться на семь-восемь секунд, а затем максимально выдохнуть, расслабиться и вернуться к первоначальному положению. Всего требуется выполнить пять-шесть подходов. опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/
Добавить комментарий