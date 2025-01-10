20 мощнейших ТОЧЕК для оздоровления

Список из двух десятков ✅акупрессурных точек✅ от доктора Владимира Ячменникова. Эти точки лечат, омолаживают, помогают похудеть и избавиться от боли в теле без медикаментов! Воздействуя на точки можно быстро восстановить свой организм!

Многие авторы соглашаются с мощностью точек, которые будут в моем списке первыми. Некоторые из них я уже нашел самостоятельно. Несколько точек обладают мощным действием, но только на какую-то одну функцию. И наконец, некоторые точки я не упомянул вовсе, почему? Причина такая — несмотря на их силу, я не рекомендовал бы с ними работать. Потому что в этих местах находятся ключевые центры физиологии человека. Одно неверное движение и… Короче говоря, все что я рассказываю имеет строго прикладное значение для начинающих рефлексотерапевтов. Берите точки и пользуйтесь ими, осложнений я не видел ни разу.

Рефлексотерапия: 20 важных точек

Ну и перед роликом все точки, которые я посчитал нужным Вам представить и порекомендовать.

1. Хэ-гу — на руке, возле большого пальца. Мощнейшая оздоравливающая точка, плюс обезболивание всего того, что выше пупка.

2. Цзу-сань-ли — под коленкой, немного снаружи. Лучшая точка для оздоровления, прижигание может применяться отдельно. Общеизвестная «Точка долголетия». Плюс обезболивание всего, что ниже пупка.

3. Гао-хуан — Вторая по значимости для общего оздоровления после Цзу-сань-ли. Их рекомендовано использовать вместе. Сперва Гао-хуан, потом Цзу-сань-ли.

4. Цюй-чи — на локте. Мощнейшая точка для общего оздоровления. Кроме того, хорошо снижает АД.

5. Чжао-хай — под лодыжкой, изнутри. Очень мощная общая точка, особенно это касается женщин.

6. Вай-гуань — на предплечье, примерно там где обычно носят часы. Мощная общая точка, плюс для тех, кто страдает метеочувствительностью.

7. Нэй-гуань — симметрично к Вай-гуань, если ее проткнуть. Важность, как и у Вай-гуань.

8. Кунь-лунь — над пяткой, кнаружи. Просто очень мощная точка, без индивидуальных особенностей.

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9. Сань-инь-цзяо — над внутренней лодыжкой. Наряду с общим оздоровлением — важнейшая точка для мочеполовой сферы, как у женщин, так и у мужчин.

10. Бай-хуэй — сверху на темени. Мощная оздоравливающая точка. Хороша также при облысении.

11. Ци-хай — ниже пупка. Мощная оздоравливающая точка. Плюс для проблем с мочеполовой сферой у мужчин и женщин. Одна из главных точек при лечении энуреза.

12. Да-чжуй — между 7 шейным и первым грудным позвонками. Мощная оздоравливающая точка, плюс точка реанимации.

13. Ле-цюе — у лучезапястного сустава. Мощная общая точка, плюс лучшая точка от простуды.

14. Шоу-сань-ли — почти на локте, в сторону запястья. Я ее отдельно не давал, но многие авторы пишут о ее мощности. Найдите в интернете, почитайте. Хороша при расстройствах пищеварения.

15. Юн-цюань — посередине стопы. Многие авторы указывают на ее мощное оздоравливающее действие. Любимая точка у су-джок специалистов.

И пять точек, которые очень сильны в каком-то направленном действии.

16. Жэнь-чжун — под носом. Мощнейшая точка реанимации. Для общего оздоровления не годится.

17. Шао-хай — на локте, изнутри. Очень мощная точка поднятия настроения.

18. Тай-ян — между ухом и бровью. Главная точка при головной боли.

19. Эр-цзянь — на указательном пальце. «Кнопка для поноса» — самое мощное средство при запорах.

20. Су-ляо — на кончике носа. 100% снимает рефлекс на чиханье.

Наверняка этот список можно продолжить, но делайте это сами. Работайте, изучайте действие точек, делайте выводы. С практикой это придет обязательно.

А теперь посмотрите ролик, где я все эти точки покажу. Часть на себе, часть на кукле.опубликовано econet

Владимир Ячменников

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