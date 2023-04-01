20 самых мощных природных адаптогенов

Если вы видели упоминания об адаптогенах в социальных сетях или в журналах о здоровье, вам может быть интересно, каковы эти магические ингредиенты и работают ли они? Адаптогены - это целебные натуральные продукты, которые могут помочь во многих вопросах, от повышения уровня энергии до лечения болезней.

Преимущества адаптогенов. Эти добавки часто потребляются в виде порошка, капсул или тоника, и даже могут быть добавлены в коктейли и рецепты супа. Адаптогены использовались во всем мире на протяжении тысячелетий - и преимущества их для здоровья огромны! Если вы планируете ввести адаптогены в свой рацион, то эта статья для вас! Мы рассмотрим некоторые распространенные адаптогены и их основные преимущества, чтобы показать вам, почему они являются таким важным компонентом нашего питания. Мы даже добавим несколько рецептов, чтоб ещё больше вас заинтересовать. Давайте сосредоточимся и рассмотрим все, что представляют собой адаптогены и что они предлагают, чтобы вы как и зачем использовать эти целебные лекарственные травы в своей повседневной жизни.

Список адаптогенов

Мы собрали список наиболее распространенных адаптогенов, для чего они используются и как они могут принести пользу вашему здоровью. Этот список ни в коем случае не является исчерпывающим, но он даст вам хорошее представление о различных адаптогенах и их преимуществах.

Амла

Амла, также известна как индийский крыжовник, богата витамином С и антиоксидантами. Амла применяется в качестве помощи при высоком уровне холестерина, а также связана с лечением и профилактикой рака. Более того, она полезна для здоровья волос!

Ашваганда

Корень ашваганды является мощным антиоксидантом, который помогает сбалансировать настроение и повысить энергию, выносливость и продлить молодость. Также считается, что она необходима для повышения функции мозга, снижения уровня сахара в крови и снижения уровня кортизола.

Астрагал

Из-за своих антибактериальных и противовоспалительных свойств астрагал иногда используется для ухода за раной. Он также используется в формулах для повышения иммунитета и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.

Бакопа

Среди своего длинного списка преимуществ, бакопа улучшает функцию мозга, уменьшает воспаление и предотвращает беспокойство и стресс.

Базилик

Священный базилик, также известный как туласи, обладает противовоспалительным и противомикробным действием. Он использовался в течение тысяч лет, чтобы помочь организму реагировать на стрессовые воздействия, а также для лечения иммунной, кровеносной и нервной систем. Спектр применения его огромен: от профилактики рака до ухода за кожей и улучшения концентрации.

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Черника

Черника, которая по сути является северноевропейской черникой, используется для лечения заболеваний мочевыводящих путей, а также дыхательной, репродуктивной и эндокринной систем. Говорят, что этот суперпродукт улучшает зрение, снижает уровень сахара в крови и уровень холестерина.

Кордицепс

Лечебный гриб кордицепс использовался в качестве усилителя иммунитета на протяжении веков. Это гений среди паразитических грибов, которые растут на личинках насекомых. Гриб используется в китайской медицине для лечения усталости и истощения, болезней почек и при проблемах с половым влечением.

Женьшень

Женьшень является распространенным адаптогеном со многими преимуществами. Обладает противораковым и противовоспалительным свойствами. Снимает усталость. Есть довольно много доступных форм женьшеня - включая перуанский женьшень или мака, который является корнем, и, как известно, увеличивает силу, выносливость и либидо.

Гудучи

Гудучи - традиционная индийская аюрведическая трава, используемая для детоксикации и омоложения. Она известна как стимулятор иммунитета и связана со всем, от профилактики гриппа до смягчения подагры и артрита.

Цзяогулань

Цзяогулань, которую часто называют «травой бессмертия», принадлежит к семейству огурцов. Ее листья используются для приготовления чая, и обладают такими же преимуществами, что и женьшень.

Корень лакрицы

Другим популярным адаптогеном является корень солодки, который, повышает выносливость и помогает в снижении стресса.

Дереза китайская

Дереза, также известна как ягоды лайчи или годжи, содержит как антиоксидантные, так и противовоспалительные свойства. Она укрепляет мышцы и используется для поддержки печени и почек, а также иммунной системы.

Моринга

Моринга обеспечивает природную энергию и содержит большое количество витаминов и питательных веществ, которые помогают повысить вашу устойчивость к стрессу. Также она обладает омолаживающим эффектом.

Грибы рейши

Лечебные грибы, известные как грибы рейши, известны тем, что облегчают все виды симптомов, начиная от усталости и заканчивая респираторными жалобами.

Родиола

Родиола используется для укрепления иммунной системы и восстановления баланса сахара в крови. Повышает настроение и умственную активность.

Лимонник

Считается, что лимонник защищает печень, улучшает память и помогает при респираторных заболеваниях.

Облепиха

Облепиха, известная как «святой фрукт» в Гималайских горах, содержит все омеги, включая редкую омегу 7. Она содержит 60 антиоксидантов и используется для здоровья кожи и пищеварения.

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Шатавари

Известная как «королева» трав, шатавари часто используется женщинами как тонизирующее средство для повышения фертильности или баланса гормонов.

Сума

Сума, часто называемая бразильским женьшенем, часто используется для повышения энергии и предотвращения усталости.

Куркума

Известно, что ярко-желтая куркума обладает мощными противовоспалительными свойствами. Это помогает поддерживать баланс в организме, начиная от уровня глюкозы в крови до уровня холестерина.

Попробуйте 21 день добавлять в свой рацион травы из вышеперечисленного списка, и поверьте, они станут обязательным пунктом в вашей программе здорового питания. Вы можете принимать их самостоятельно или добавлять в коктейли, супы и выпечку. Лучше всего принимать адаптогены вместе со здоровыми жирами, такими как авокадо, кокос, орехи или масло.



Список преимуществ адаптогенов

Помогут поддерживать здоровую реакцию на стресс, физическое, эмоциональное и психическое состояние, а также регулировать уровень гормона стресса кортизола.

Помогают повысить ясность ума, концентрацию, сосредоточенность и выносливость

Увеличивают мышечную силу, выносливость и улучшают спортивные результаты

Улучшают сексуальную функцию и либидо у мужчин и женщин

Значительно повышают уровень тестостерона (у мужчин)

Балансируют гормоны и укрепляют общее здоровье

Поддерживают здоровую функции иммунной системы

Поддерживают здоровый вес

Поддерживают здоровье глаз

Способствуют успокаивающему, расслабляющему состоянию

Способствуют спокойному сну

Уменьшают стресс

Повышают энергию и уменьшают усталость

Помогают поддерживать уровень энергии

Защищают печень + почки

Лечат проблемы с желудком, особенно запоры, гастриты и язвенный колит

Ускоряют заживление ран

Защищают сердечно-сосудистую систему

Уменьшают количество глюкозы в крови

Помогают организму усваивать больше железа

Помогают организму преобразовать жиры в энергию. опубликовано econet

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