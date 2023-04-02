22 совета по улучшению гормонального здоровья

Сон играет невероятно важную роль в гормональном здоровье. Если вы плохо спите, очень вероятно, что ваш гормональный баланс нарушается. Железа, которая контролирует наш циркадный ритм (цикл сна), называется шишковидной железой. Пинеальная железа является основной контролирующей железой и регулирует фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) и лютеинизирующий гормон (ЛГ) через гипофиз. Эти два гормона являются очень важными в регуляции женских гормональных циклов.

Шишковидное тело - очень маленькая железа в мозге, но очень сосудистая, она получает огромное количество крови, уступая только почкам, что показывает, как она регулирует баланс гормонов, циркулирующих в кровоснабжении. Пинеальная железа также регулирует сон с помощью мелатонина и серотонина. При плохом или недостаточном сне уровень этих гормонов падает, что влияет на репродуктивный гормональный баланс. Интересно, что в течение первых 6 месяцев после родов эти гормоны повышаются, чтобы помочь матерям во время кормления грудью.

Здоровый сон – ключ к гормональному благополучию

Сон является наиболее важным фактором для поддержания здоровых биоритмов. Цикл бодрствования и сна, или циркадный ритм, запускает любой другой биоритм для правильной работы. Длительное нарушение количества или времени сна нарушит циркадный ритм и, следовательно, целый ряд биоритмов, включая железистую систему и гормональный уровень.

Самый глубокий эффект сна - это исцеление и восстановление. Ежедневная активность создает множество метаболических токсинов. Мы накапливаем стресс и эмоции в наших мышцах. Наше тело должно устранить физические и эмоциональные токсины, а также восстановить любые поврежденные ткани.

Причина, по которой мы спим, состоит в том, чтобы сохранить энергию, которая будет распределяться на целительные биохимические реакции, такие как восстановление и детоксикация. При недостаточном сне у тела нет времени или энергии для выполнения этих функций. Во время сна шишковидная железа вырабатывает гормон мелатонин. Уровни мелатонина повышаются во время сна и отвечают за циклы сна.

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Интересно, что мелатонин является сильным антиоксидантом. Антиоксиданты защищают организм и помогают в процессе заживления и детоксикации. В исследовании 82 000 медсестер было обнаружено, что у тех, кто каждую ночь спал по шесть часов или менее, значительно повышен риск развития рака молочной железы. В отдельных исследованиях низкий уровень мелатонина также был связан с раком молочной железы.

Пинеальная железа и качество сна

Когда мы просыпаемся утром, наш уровень благополучия и чувство свежести зависят от нашей общей жизненной силы. Чем больше токсинов необходимо удалить, тем хуже вы будете чувствовать себя утром.

Часто вам не захочется есть, пока организм полностью не выведет токсины, выделившиеся накануне вечером. В таком случае лимонная вода - прекрасное начало дня.

Качество сна также является важной проблемой. Вы можете проспать восемь часов, но сон не будет глубоким, и вы все равно останетесь уставшими и раздражёнными. Уровень психического или эмоционального стресса играет здесь свою роль. Если накопленный за день стресс не снимается с помощью упражнений или расслабления, в течении ночи он «ищет выход», что приводит к нарушению сна.

Качество сна также связано с уровнем затоксичености организма и / или неправильной пищи. Если существует высокий уровень токсинов, которые необходимо устранить, или потребляются вредные продукты, организм часто имеет беспокойный или нарушенный сон.

Причина в том, что выброс этих токсинов в течение ночи оказывает раздражающее воздействие на нервную систему. Это приводит к нарушению сна.

Большинство людей, придерживающихся питания с высоким содержанием рафинированного сахара, усилителей вкуса и нездоровой пищи в целом, часто сталкиваются с этим явлением. Дети, которые мочатся в постель, обычно имеют пищевую непереносимость или едят нездоровую пищу и пьют газированные напитки в течение дня.

Недавние исследования показали, что недостаток сна повышает уровень гормонов стресса.Повышенные гормоны стресса оказывают множество вредных воздействий на организм. Повышенные гормоны стресса снижают выработку половых гормонов, что снижает связь с репродуктивными тканями, поэтому они больше не могут адекватно поддерживать здоровый месячный цикл. Интересно отметить, что недостаток сна повышает уровень гормонов стресса, а повышенный стресс снижает уровень сна. Это порочный круг.

Повышенные гормоны стресса также снижают обмен веществ. Исследования показали, что люди, которые спят менее 6 часов в сутки, чаще страдают ожирением. Длительное повышение уровня гормонов стресса также нарушает баланс сахара в крови, что объясняет увеличение случаев диабета у людей, которые спят менее 6 часов в сутки.

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Нарушенный уровень сахара в крови является фактором, способствующим ожирению, и фактором, способствующим диабету. Нарушение уровня сахара в крови и снижение функции щитовидной железы являются факторами гормонального дисбаланса.

Конечным результатом плохого сна является снижение детоксикации и восстановления, нарушение регуляции уровня сахара в крови и повышение уровня гормонов стресса. Эти биохимические реакции приводят к повышению уровня медиаторов воспаления. И усиленное долговременное воспаление является основным предшественником всех хронических заболеваний, особенно рака.

Триггеры, которые запускают бессонницу

Избегайте телевидения перед сном, а еще лучше уберите телевизор из спальни. Телевидение слишком стимулирует и нарушает функцию шишковидной железы, которая необходима для производства достаточного количества мелатонина для хорошего ночного сна.

Не ешьте слишком поздно. Сон может наступить быстро, однако, если уровень сахара в крови падает слишком низко, вы можете проснуться и испытать трудности с возвращением ко сну. Избегайте перекусов перед сном по той же причине.

Спите в комнате, которая является настолько темной насколько возможно. Даже небольшое количество света может снизить выработку серотонина и мелатонина. Кроме того, держите свет выключенным, когда вы пользуетесь санузлом в ночное время

Избегайте громких будильников. Внезапное пробуждение только добавит в вашу жизнь стресс. В идеале, вы должны медленно просыпаться с восходом солнца. Если это невозможно, есть будильники, называемые солнечными, которые постепенно увеличивают количество света в комнате, позволяя регулировать циркадный ритм.

Избегайте кофеина. Кофеин и другие стимуляторы, очевидно, могут не дать вам уснуть. Некоторые люди, однако, не усваивают кофеин до шести часов спустя; так что знайте, что послеобеденный кофе может не дать вам уснуть.

Имейте в виду, что уровень стресса влияет на качество сна и возможность полноценного ночного отдыха. Чаще всего люди просыпаются рано и начинают переоценивать стрессовые ситуации в своей жизни.

Ведите дневник. Запись событий дня может помочь устранить любые факторы стресса и помочь вам спланировать действия на следующий день, а не думать об этом, когда вы ложитесь спать или когда вы просыпаетесь.

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Избегайте воздействия электромагнитных полей. Это означает, что будильник следует держать подальше от кровати; избегайте горячих одеял; проверьте расположение кабелей и трансформаторов. ЭМП могут влиять на функцию желез, и, следовательно, уровень мелатонина и серотонина.

Избегайте алкоголя и наркотиков. Тело должно войти в цикл сна естественно. Наркотики и алкоголь вызывают неестественный сон и вызывают привыкание. Алкоголь часто заставляет людей просыпаться позже и не возвращаться ко сну. Кроме того, алкоголь и наркотики «убивают» большую часть целебного потенциала сна, поскольку организм имеет дело с химическими веществами, а не с детоксикацией. Здоровье кишечника оказывает влияние на уровень мелатонина, и часть кишечника снабжает организм мелатонином.

Слипхакинг

Как только вы устраните мешающие факторы, вам нужно прервать цикл плохого сна. Ниже приведены советы, как добиться полноценного и здорового ночного сна.

Упражнения - это самый простой и эффективный способ обретения крепкого ночного сна.

Если у вас много умственной деятельности или эмоционального напряжения в течение дня, для снятия этого напряжения необходимы физические упражнения. Убедитесь, что вы тренируетесь регулярно. Занятия спортом не менее 30 минут каждый день могут помочь вам крепко заснуть. Но не занимайтесь спортом поздно вечером, иначе это может наоборот не дать вам уснуть.

Слушайте расслабляющую музыку. Стресс является одним из главных ингибиторов здорового ночного сна.

Увеличьте воздействие солнечного света в течение дня. Гуляйте утром и днем, проводите время на свежем воздухе. Естественный солнечный свет усиливает выработку мелатонина вечером, а также уровень витамина D, который при нехватке связан с бессонницей и подавленным настроением.

Проветривайте спальню регулярно. Прохладная температура и свежий воздух предотвращают пробуждения ночью.

Попробуйте ложиться спать в одно и то же время каждый день. Как вы узнали, здоровье тело - это привычка. Если вы ложитесь спать каждую ночь в 10 часов вечера, ваше тело естественным образом будет производить серотонин и мелатонин в это время, даже если вы, возможно, не сделали все правильные вещи заранее.

Примите горячую ванну или душ. Вода оказывает расслабляющее действие и смывает дневной стресс.

Используйте эфирные масла, чтобы расслабиться и обрести чувство спокойствия перед сном. Масло лаванды, ромашки и копайба - превосходны.

Выполнение всех этих простых действий поможет вам наладить здоровый и крепкий сон, что сразу же скажется на общем состоянии всего организма!

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