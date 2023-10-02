3 причины резкой боли в шее и способы её устранения

Болит шея? В этой статье вы узнаете о 3-х причинах резкой боли в шее и несколько способов ее устранения.
Наверняка каждый из нас в жизни сталкивался хоть раз с резкой болью в шее. Это состояние способно выбить из строя не на один день. Совершенно неважными становятся работа и отдых, все мысли только о том, как бы избавиться от острых проявлений и вернуть хорошее самочувствие.
Причин боли в шее может быть несколько. Некоторые из них вполне безобидны и легко поддаются устранению, но иногда такие боли могут быть симптомом заболеваний позвоночника.
После сна в неудобной позе вы можете проснуться разбитыми. Тело ноет, шея болит. В большинстве случаев из-за продолжительного неправильного положения тела в перенапряжённых мышцах защемляется нерв. Боль в этом случае очень интенсивная, не позволяющая повернуть шею.
Такие болевые ощущения неопасны, и для того, чтобы избавиться от них, достаточно предпринять несложные действия.
1. Обхватите руками голову и медленно тяните её вверх макушкой. Выполняйте в течение 15 спокойных дыхательных циклов.
2. Уложите правую ладонь на голову и создайте максимальное давление, толкая голову в ладонь, а ладонь в голову. Выполняйте в течение 15 спокойных дыхательных циклов.Повторите в противоположную сторону
3. Обхватите руками голову сзади. Вытягивая шею, сильно выталкивайте руки вперёд, а голову назад. Выполняйте в течение 15 спокойных дыхательных циклов.
4. Уприте ладони в лоб. Выталкивая голову вперёд, сопротивляйтесь руками Выполняйте в течение 15 спокойных дыхательных циклов.
5. Обхватите голову руками. Тяните голову макушкой вперёд (не вниз). Выполняйте в течение 15 спокойных дыхательных циклов.
6. Потянитесь подбородком к левому плечу, правому, груди и потолку, не заламывая при этом шею. Выполняйте в течение 15 спокойных дыхательных циклов.
7. Медленно вращайте головой, описывая подбородком окружность с максимальным радиусом по крайним точкам из прошлого пункта. Шея всё время натянута, и спереди, и сзади. Выполните 5 вращений по часовой стрелке и 5 — против часовой стрелки.
Также важно создать хорошие условия для сна.
И научиться правильно вставать с постели.
Из-за резкого переохлаждения шеи может произойти простудное воспаление мышц — миозит. Оно может подстерегать нас в любое время года. Резкий перепад температур из-за частых переходов помещение-улица зимой без должного утепления шеи, сон на сквозняке, интенсивный кондиционер летом – список причин может быть длинным. Миозит характеризуется острой нестерпимой болью. Повернуть голову просто невозможно.
Если вы точно знаете, что у вас миозит, например, приступу острой боли предшествовала прогулка на зимнем ветру без шарфа, то перед посещением специалиста нужно:
Миозит – заболевание, которое не переносится на ногах. Важен качественный курс лечения по рекомендациям врача. Если отнестись к болезни халатно, она будет возвращаться.
Эта болезнь грозит каждому человеку, работа которого вынуждает очень мало двигаться. Заболевание сопровождается хрустом в шейных позвонках и разрушениями межпозвоночных хрящей.
Характерные признаки остеохондроза:
Точный диагноз может поставить только специалист-невролог, после специального обследования. Даже осмотра недостаточно. Процесс развития остеохондроза невозможно остановить, но можно замедлить.
Лучшая профилактика остеохондроза – это зарядка. Без движения межпозвоночные диски начинают разрушаться, а на позвонках образуются солевые наросты. В профилактических целях рекомендуется диета с низким количеством солей и активные физические нагрузки.опубликовано econet
Автор Андрей Шушвалюк
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Источник: https://econet.ua/
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