3 привычки, которые истощают вашу энергию + как это исправить

Чувствуете себя истощенным, вялым, неэффективным? Хотите восстановить свою энергию? Первым делом важно выявить факторы, которые способствуют утечке ваших сил. Это могут быть люди, еда или ваши собственные действия.

Человек обладает энергией разной природы - эмоциональной, физической, духовной. Каждый тип энергии имеет собственный набор барьеров и стимулов. Энергия может поступать из пищи, из эмоций, от движения или сна. Что именно забирает у нас силы?

Вот 3 хитрых привычки, которые лишают нас энергии

Несоблюдение хронотипа

Хронотип – это типичный для конкретного человека режим суточной активности.

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Тип сна человека зависит от его генетической предрасположенности.

Известно, что есть люди-«жаворонки», которые поднимаются рано и максимально активны в утренние часы. Спать они отправляются до полуночи.

«Совы» же, напротив, привыкли полуночничать и даже работать по ночам. Но им крайне трудно вставать ранним утром.

Знание своего хронотипа - это ваше оружие, которое поможет вам быть максимально эффективным. Вы будете правильно распоряжаться своей энергией.

Попытки перестроить свои биологические часы чаще всего обречены на неудачу. К тому же, это серьезное испытание для организма.

Негативное окружение

Негативные люди истощают нашу эмоциональную и физическую энергию. Их поэтому и называют «энергетическими вампирами». Токсичные люди стремятся найти слабое место в нашей эмоциональной броне и буквально питаются энергией других людей.

Как выявить энергетических вампиров в своем окружении? Просто проанализируйте чувства, которые вы испытываете рядом с ними. Если вами владеет раздражение, стыд, бессилие, растерянность при общении с человеком, постарайтесь минимизировать все контакты с ним.

Есть ряд стратегий, которые, напротив, помогут не терять позитивный настрой (это практика благодарности, ведение дневника, прогулки на природе).

Сахар

Сахар способен лишь на короткое время поднять нам настроение. Но через час-полтора произойдет скачок его уровня в крови, в результате чего вы будете чувствовать себя истощенным, раздраженным, голодным. И вы снова тянетесь к сладкому - цикл продолжается. Так возникает порочный замкнутый круг и нам все сложнее отказаться от сахаросодержащих продуктов.

Важно помнить, что переработанный сахар провоцирует воспаление в организме, которое забирает нашу энергию.

Как зарядиться энергией

Вот недооцененные простые привычки, которые помогают повысить уровень энергии.

Смех. К аких-то 10-15 минут веселого, естественного смеха в день увеличивают ваш потенциал энергии.

Музыка позитивно влияет на ваше внимание, настроение, эмоциональную и физическую энергию. Главное – выбрать ее по своему вкусу.опубликовано econet

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