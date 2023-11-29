3 самых ярких симптома сердечной недостаточности

Узнайте основные симптомы сердечной недостаточности, а также, что может предотвратить развитие этого синдрома. Будьте здоровы!

Сердечная недостаточность - это не болезнь, а синдром. То есть набор признаков, которые указывают на серьезные проблемы с сердцем. В одном случае сердце может быть слабым и не справляется с перекачкой крови, в другом - оно не может расслабиться и нормально наполниться кровью. Обычно сердечная недостаточность наваливается постепенно. Симптомы усиливаются со временем. Каждой части нашего организма нужна кровь с кислородом, поэтому сердечная недостаточность действует на весь организм.

Сердечная недостаточность - это не болезнь, а синдром

Сердечная недостаточность бывает левожелудочковая и правожелудочковая.

При левожелудочковой недостаточности к сердцу притекает насыщенная кислородом кровь из легких, но сердце не может отправить всю эту кровь дальше по организму. Поэтому кровь переполняет легкие. Там начинается застой и даже отек.

к сердцу притекает насыщенная кислородом кровь из легких, но сердце не может отправить всю эту кровь дальше по организму. Поэтому кровь переполняет легкие. Там начинается застой и даже отек. При правожелудочковой недостаточности венозная кровь возвращается к сердцу, но с с трудом попадает в легкие. От этого кровь застаивается где-то внизу: в ногах, в животе. Там появляются отеки.

Признаки сердечной недостаточности

1. Одышка. Кровь переполняет легкие, появляется частое дыхание и ощущение нехватки воздуха.

2. Ортопноэ. Это одышка, которая появляется, когда человек лежит. Кровь от ног сама легко притекает к сердцу, но слабый левый желудочек не может ее перекачать. От этого переполняются легкие, и появляется одышка. Такие больные не могут лежать. Им срочно нужно сесть. Они постоянно подкладывают себе подушку повыше.

3. Бендопноэ. Это относительно новый и не очень удачный термин. Американцы в нем смешали английский язык с греческим.

Бендопноэ - это одышка, которая появляется в течение 30 секунд после того, как человек согнулся. Например, когда, сидя на стуле, надевают носки или завязывают шнурки.

При сгибании туловища дополнительная часть крови выжимается снизу в сторону сердца, а слабое сердце с этим не справляется. Этот признак хорошо помогает измерить одышку.

Было бы неудобно для проверки одышки укладывать больного спать в кабинете у врача. Зато очень просто усадить человека на стул, предложить наклониться и 30 секунд следить за одышкой.

Задержка жидкости и отеки

Когда кровь застаивается, жидкая часть крови может переходить в ткани, и они отекают. Обычно отеки появляются на ногах и животе.

Бывает так, что вода задерживается равномерно по всему телу. Тогда это сложно сразу заметить. Тут поможет частое взвешивание. Если человек замечает, что за пару дней набрал несколько килограммов, то это скорее вода, чем жир.

Симптомы нарушенного кровоснабжения разных органов

Слабость и утомляемость. Кровь плохо притекает к мышцам, они не получают кислорода и слабнут. Это особенно хорошо заметно при физической работе.

Когда организму не хватает кислорода, он в первую очередь пускает кровь в жизненно важные органы. Зато меньше крови попадает в руки, ноги и кожу. Эти части тела станут бледными и холодными, кое-где может появиться синюшность.

Когда сердечная недостаточность усиливается, появляется головокружение, снижение памяти, сонливость и странные ощущения, связанные с недостатком кровоснабжения мозга.

Профилактика - это лучшее лечение

Лечить сердечную недостаточность сложно. В условиях больницы это еще получается, а дома таким больным становится все хуже и хуже.

Лучше не допускать развития сердечной недостаточности. Причины вроде повышенного артериального давления, инфарктов, сахарного диабета можно предотвратить. Держите под контролем эти факторы риска и тогда не узнаете, что такое одышка по ночам. опубликовано econet

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