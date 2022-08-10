3 УПРАЖНЕНИЯ, которые НЕОБХОДИМЫ тем, кому за 40

Приведенные в статье УПРАЖНЕНИЯ не перегружают суставы, нацелены на основные группы мышц и ключевые места в теле, которые ослабевают по мере старения. ✅Делайте такую зарядку от одного до трех раз в неделю.
Посмотрим реальности в глаза: 40- или 50-летнее тело отличается от 25-летнего. Вы не в состоянии делать то, с чем справлялись без труда в юности. Но ежедневная зарядка – это путь к вашей свободе и качественной жизни.
С возрастом вы теряете мышечную массу, и нехитрые утренние упражнения могут помочь вам вернуть ее. Они приостанавливают, а иногда и улучшают течение серьезных возрастных заболеваний.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
1. Сядьте на устойчивый стул. Положите кисти на сиденье рядом с бедрами.
2. Сделав движение бедрами вперед, оторвите их от стула. Теперь вы должны удерживать вес тела всеми конечностями.
3. Согните ноги под 90-градусным углом. Сгибая локти, плавно приблизьте бедра к полу.
4. Поднимитесь назад (до полного выпрямления рук), но не помогайте себе ногами.
5. Сделайте от 8 до 15 раз.
Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!
Это забавное упражнение стоит того, чтобы написать о нем отдельно. Появилось оно в 1970-х годах. Считается, что разработал его знаменитый в свое время профессор Неумывакин. Однако сейчас репутация этого медика сильно пошатнулась в связи с ненаучными методами лечения, которые он пропагандировал.
Впрочем, такое упражнение взяли на вооружение и западные фитнес-инструкторы, поэтому можно включить его в свою зарядку. При первом дискомфортном ощущении, не говоря уже о боли, ходьбу на ягодицах надо прекратить.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Помните, что зарядка после 40 лет – это простой и бесплатный способ привести в тонус все свои мышцы. Описанные выше несложные упражнения помогут вам вернуть баланс и гибкость, предотвратить возрастные травмы и изменения.опубликовано econet.ru.
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ua/
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий