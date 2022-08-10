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3 УПРАЖНЕНИЯ, которые НЕОБХОДИМЫ тем, кому за 40

Источник: zen.yandex.ru 10 августа 2022 7250
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Приведенные в статье УПРАЖНЕНИЯ не перегружают суставы, нацелены на основные группы мышц и ключевые места в теле, которые ослабевают по мере старения. ✅Делайте такую зарядку от одного до трех раз в неделю.

3 УПРАЖНЕНИЯ, которые НЕОБХОДИМЫ тем, кому за 40

Посмотрим реальности в глаза: 40- или 50-летнее тело отличается от 25-летнего. Вы не в состоянии делать то, с чем справлялись без труда в юности. Но ежедневная зарядка – это путь к вашей свободе и качественной жизни.

Возраст 40+: Ходьба на ягодицах + 2 простых упражнения

С возрастом вы теряете мышечную массу, и нехитрые утренние упражнения могут помочь вам вернуть ее. Они приостанавливают, а иногда и улучшают течение серьезных возрастных заболеваний.

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3 УПРАЖНЕНИЯ, которые НЕОБХОДИМЫ тем, кому за 40

Планка

  • Лягте на твердую поверхность. Расположите свои предплечья так, чтобы локти оказались точно под плечами.
  • Выпрямитесь с опорой на пальцы ног и напрягите ягодицы, чтобы зафиксировать нижнюю половину тела.
  • Попробуйте сохранять эту позицию в течение 20 секунд. Когда вы почувствуете себя более комфортно, держите планку как можно дольше, не жертвуя правильным положением тела или дыханием.

3 УПРАЖНЕНИЯ, которые НЕОБХОДИМЫ тем, кому за 40

Приседания со стулом

1. Сядьте на устойчивый стул. Положите кисти на сиденье рядом с бедрами.

2. Сделав движение бедрами вперед, оторвите их от стула. Теперь вы должны удерживать вес тела всеми конечностями.

3. Согните ноги под 90-градусным углом. Сгибая локти, плавно приблизьте бедра к полу.

4. Поднимитесь назад (до полного выпрямления рук), но не помогайте себе ногами.

5. Сделайте от 8 до 15 раз.

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3 УПРАЖНЕНИЯ, которые НЕОБХОДИМЫ тем, кому за 40

Приседания

  • Встаньте. Медленно отведите таз назад и сделайте неглубокий присед (не больше, чем на 90 градусов).
  • Когда вы опуститесь, поднимите обе руки вперед. В самой нижней точке ягодицы должны остановиться, как если бы вы собирались сесть в кресло. Ваш вес должен приходиться на пятки. Если вы находитесь в правильном положении, вы должны быть в состоянии оторвать от пола и увидеть пальцы своих ног.
  • Выпрямитесь, разведя руки в стороны.

3 УПРАЖНЕНИЯ, которые НЕОБХОДИМЫ тем, кому за 40

Ходьба на ягодицах

Это забавное упражнение стоит того, чтобы написать о нем отдельно. Появилось оно в 1970-х годах. Считается, что разработал его знаменитый в свое время профессор Неумывакин. Однако сейчас репутация этого медика сильно пошатнулась в связи с ненаучными методами лечения, которые он пропагандировал.

Впрочем, такое упражнение взяли на вооружение и западные фитнес-инструкторы, поэтому можно включить его в свою зарядку. При первом дискомфортном ощущении, не говоря уже о боли, ходьбу на ягодицах надо прекратить.

  • Сядьте на ковер или коврик, выпрямив ноги.
  • Поднимите одну сторону ягодицы и потяните себя вперед с помощью пятки.
  • Повторите на другой стороне, чтобы протолкнуть себя вперед.
  • Вы можете сложить руки лодочкой, чтобы задать движению хороший ритм.
  • Начните с 25 «шагов», но старайтесь увеличивать расстояние, которое вы проходите вперед и назад каждый раз, когда вы выполняете это упражнение.

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Помните, что зарядка после 40 лет – это простой и бесплатный способ привести в тонус все свои мышцы. Описанные выше несложные упражнения помогут вам вернуть баланс и гибкость, предотвратить возрастные травмы и изменения.опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.ua/

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