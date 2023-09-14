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3 в 1: худеем, лечим печень и нервы

Автор: Econet 14 сентября 2023 6842
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Как можно при помощи одного простого средства решить несколько проблем со здоровьем? Вам поможет напиток с медом, цикорием и корицей. Он даст возможность похудеть, нормализовать сон и улучшить функции печени и поджелудочной железы. Вот как можно приготовить этот состав.

3 в 1: худеем, лечим печень и нервы

При помощи самых простых и доступных компонентов можно приготовить целительный состав, который даст возможность решить ряд проблем со здоровьем. Вам понадобятся цикорий, корица и мед. Ниже приведен рецепт приготовления целебной смеси.

Целебный состав для похудения, лечения печени и нервов

Это простой и эффективный метод лечения:

  • бессонницы, 
  • проблем с печенью,
  • проблем с поджелудочной.
  • Плюс снижение веса (это мочегонное средство). 

Рецепт приготовления

Ингредиенты

  • цикорий измельченный – 1 чайная ложка,
  • цейлонская корица – 1 чайная ложка, если корица другая – 0,5 чайной ложки, 
  • вода – 0,5литра,
  • мед натуральный – 2 чайных ложки.

Цикорий (лучше взять корень), добавляем в воду, кипятим. Во время кипячения всыпаем цейлонскую корицу. 
Кипятим смесь 10 минут, даем остыть, сливаем. Добавляем мед. 

Принимаем за полчаса до еды (выпиваем по 100г напитка за 1 раз). 

Средство улучшит функции печени, поможет эффективно снизить вес и хорошо спать (состав внимает нервное напряжение).

Полезно в мероприятия по общему оздоровлению организма включать любые физические нагрузки согласно вашему состоянию здоровья.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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