4 гормона, которые играют ключевую роль в управлении весом

Похудеть бывает очень непросто. Если происходит дисбаланс ключевых гормонов, задача усложняется. Комбинация приема гормональных добавок с коррекцией образа жизни поможет исправить ситуацию. Например, важно ограничить употребление сахара, алкоголя и рафинированных углеводов, хорошо высыпаться и контролировать стресс.

Вы следите за своим питанием, регулярно посещаете спортзал, но ваши джинсы стали застегивать с большим трудом. И чем дальше, тем ситуация с объемом талии хуже. Причиной набора веса могут быть гормональные колебания.

Как гормоны управляют вашим весом

Гормоны - это биохимические посредники, которые производят эндокринные железы. Гормоны перемещаются в кровотоке к клеткам и органам и дают им команду как функционировать. Определенные гормоны воздействуют на вес через регуляцию метаболизма, аппетита и содержания инсулина. Когда ваши гормоны разбалансированы, вес может увеличиваться.

Гормональный набор веса влечет за собой проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые недуги, деменцию, онкологию).

4 гормона, стимулирующие увеличение веса

Кортизол

«Гормон стресса» кортизол секретируется в надпочечниках, когда организм получает сигнал опасности. Но кортизол также имеет значение для контроля сахара в крови и регуляции метаболизма. Хронический стресс вызывает постоянную выработку кортизола, в результате чего возникает так называемое стрессовое питание, что приводит к увеличению веса.

Эстроген

Женщины на этапе менопаузы, когда содержание эстрогена падает, имеют риск увеличения веса. Эстроген - ключевой женский половой гормон, он отвечает за жировые накопления для обеспечения фертильности и беременности. В менопаузе яичники секретируют меньше эстрогена, а отложения меняются с подкожного жира в области бедер на висцеральный жир в зоне живота.

Инсулин

Инсулин секретируется поджелудочной железой, он перемещает сахар / глюкозу в клетки. Далее клетки расходуют этот сахар для выработки энергии. Кроме того, инсулин считается главным гормоном хранения жира в организме. Он дает сигнал клеткам накапливать жир и предотвращает его расщепление. Стойкое повышение инсулина / скачки этого гормона чреваты развитием резистентности к инсулину и увеличением веса, особенно в зоне живота.

Гормоны щитовидки

Щитовидная железа секретирует 2 ключевых гормона: трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4). В норме Т3 трансформируется в активный Т4, чтобы управлять скоростью метаболизма и преобразовывать калории и кислород в энергию. Низкий показатель Т3 и Т4 вызывает гипотиреоз, что вызывают увеличение веса.

Как избавиться от лишнего гормонального веса

Исключить (ограничить) потребление сахара и быстрых углеводов.

Ограничить потребление спиртных напитков.

Увеличить потребление фруктов, овощей.

Употреблять достаточный объем качественного белка.

Обеспечить 7-9-часовой ночной сон.

Практиковать разумные физические нагрузки.

Научиться контролировать стресс.

Практиковать различные методы релаксации.

Использовать в быту натуральные чистящие продуты и средства гигиены, которые не содержат вредных для гормонов химикатов.

Использовать стекло (а не пластиковые упаковки) для хранения пищи, ограничивая тем самым действие эстрогенов из внешней среды.

Добавки при сбое гормонов

Ашваганда

Это адаптогенное растение усиливает сопротивляемость организма стрессу. В этом помогают вещества витанолиды в составе ашваганды. Витанолиды при необходимости трансформируются в нужные человеческие гормоны. Поэтому ашваганда модулирует гормональные функции при стрессе, помогая избежать стрессового питания и влияния кортизола.

Омега-3

Омега-3 жирные кислоты в составе рыбьего жира – это важный компонент каждой клетки организма. Они играют роль в гормональном балансе, так как работают в секреции и функционировании гормонов. Омега-3 борются с воспалением, которое сопровождается гормональной прибавкой в весе.

Витамин Д

Люди, страдающие избыточным весом, обычно имеют дефицит витамина Д. Кроме того, они могут иметь резистентность к инсулину. Но восполнение нехватки витамина Д может активировать потерю жира и нормализовать вес.опубликовано econet

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