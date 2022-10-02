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4 вещи, которые похищают вашу молодость

Автор: Econet 02 октября 2022 6122
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Существует ряд факторов, которые делают женщин старше реального возраста. В этой статье мы проанализируем женскую внешность и выясним, что именно заставляет окружающих завышать возраст женщин.

4 вещи, которые похищают вашу молодость

Самая большая ошибка женщин ничего не делать вообще. Если вы хотите хорошо выглядеть, нужно внести некоторые коррективы.

Почему женщины кажутся старше

1. Обезвоженная кожа.

Если кожа недостаточно насыщена влагой, она становится тусклой и рельефной, морщины становятся более выраженными и это непременно старит. Кроме того, обезвоживание организма истончает волосы и ногти.

Причин недостатка влаги может быть несколько – употребление малого количества воды, несбалансированный рацион (чрезмерное потребление углеводов и жиров), закисленный организм, применение некачественной косметики (в частности пленкообразующих кремов). К сожалению, некоторые женщины не уделяют достаточно внимания коже лица, а потом бывает поздно бороться с изменениями.

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2. Серый цвет волос.

Некоторым женщинам пепельный цвет волос действительно идет, но у них, как правило, нет проблем с кожей. А если покрасить волосы в серый цвет при наличии болезненной пигментации и прочих дефектов на лице, то женщина будет выглядеть старше.

4 вещи, которые похищают вашу молодость

3. Тонкие волосы и ресницы.

Чтобы придать волосам объем можно использовать профессиональные укладочные средства, а для укрепления и густоты ресниц рекомендуется применять специальные сыворотки. Ухоженные волосы и пышные ресницы позволяют женщинам выглядеть моложе реального возраста.

4. Мимика.

Если женщина часто выражает недовольство, поджимая губы, хмуря брови и сужая глаза, то носогубные складки становятся более выраженными, а это никак не молодит. Поэтому старайтесь следить за собственной мимикой и не превращайтесь в вечно недовольную женщину. опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.ua/

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