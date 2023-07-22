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5 аюрведических способов разогнать метаболизм

Автор: Econet 22 июля 2023 6138
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От нормального пищеварения зависит фигура, самочувствие и настроение любого человека. Поэтому здоровый метаболизм является ключевым моментом, когда речь заходит о функциях организма. Как можно "запустить " метаболизм? Вот пять простых и доступных способов.

5 аюрведических способов разогнать метаболизм

Не может быть стройной фигуры, хорошего самочувствия и полноценной, быстрой работы разума без здорового пищеварения. Как можно помочь себе и наладить нормальный метаболизм? Вот 5 способов нормализовать эту важнейшую функцию организма. 

Запускаем нормальный метаболизм

Эти способы и продукты помогут оптимизировать работу желудочно-кишечного тракта. 

Пряности

Какие именно пряности «запускают» обмен веществ? Это чёрный перец, кайенский перец, имбирь, корица, карри, кардамон, гвоздика, горчица.

Перец вводят на заключительной стадии приготовления блюда; имбирь, корицу, кардамон - в виде порошка добавляют в тёплое масло гхи, перед началом приготовления овощей. И само по себе топлёное масло – тоже полезный продукт для оптимизации пищеварения.

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5 аюрведических способов разогнать метаболизм

Стакан тёплой воды на голодный желудок

Стакан тёплой воды также полезно выпивать перед каждой трапезой. Вода выступает не только растворителем для полноценного переваривания пищи, но и знак для всего ЖКТ о том, что готовится приём пищи.

А после еды врачи пить вообще не советуют: пусть желудок будет на 1/4 свободным, чтоб обеспечить пространство для кислорода, принимающего участие в окислительных реакциях.

Приём пищи в постоянное время

Тело человека позитивно реагирует на режим. Постоянный график всей вашей жизни (не только питания) обеспечит вам стройнее тело.

Оптимальное время для завтрака – с 7.00 до 9.00, а обед (основной прием пищи) должен проходить с 11.00 до 13.00. Вечером большую пользу принесут зелёные смузи или стакан тёплого молока (это нормализует ночной сон).

5 аюрведических способов разогнать метаболизм

Здоровье кишечника

Витамины, необходимые организму, это продукты метаболизма «хороших» бактерий, обитающих в кишечнике. Как можно стимулировать их жизнедеятельность? Полезные бактерии предпочитают кисломолочные продукты, сложные углеводы (которые присутствуют в кашах), ненасыщенные жиры (имеются в растительных нерафинированных маслах).

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Но в кишечнике обитают и вредоносная микрофлора, которая питается продуктами гниения и брожения (сахар и белая мука). Между двумя «лагерями» бактерий идёт непрекращающееся единоборство за среду обитания. Какие из них побеждают? Правильно - те, которых мы подкармливаем.

Лечебные позы

Существуют специальные упражнения, которые позитивно действуют на щитовидку, регулирующую скорость метаболизма. Давайте остановимся на этом вопросе подробнее.

Поза №1

Запускает механизмы омоложения, «обнуляет» нервную систему и является хорошей профилактикой варикозного расширения вен. Это упражнение полезно по утрам в продолжение 3-7 мин., чтоб «запустить» работу систем организма и по 3-7 мин. в вечернее время, чтоб обеспечить расслабление нервной системе, нижним конечностям и органам, расположенным в брюшной полости.

5 аюрведических способов разогнать метаболизм

Техника выполнения

  • Ложимся на спину на пол, руки расположены вдоль туловища.
  • На вдохе поднимаем ноги под углом 90 градусов к полу.
  • Далее, скругляя позвоночный столб, стараемся поставить нижние конечности за головой. В указанной позиции ставим руки на поясницу, обеспечивая опору для таза и вытягиваем нижние конечности вертикально.
  • Вес тела при этом распределяется на плечи и лопатки, шея должна быть свободна.  

Эффект упражнения

  • Запускает механизмы обновления и омоложения.
  • Является профилактикой варикозного расширения вен и способом его терапии. 
  • Позитивно действует на щитовидную и паращитовидную железы.
  • Активирует переваривание пищи, хорошо действует на состояние всех органов брюшной полости.
  • Положительно действует на рост и красоту шевелюры.
  • Убирает стрессовое состояние и способствует «перезагрузке» нервной системы.

В каких случаях поза противопоказана:

  • Высокое давление и недуги сердечно-сосудистой системы.
  • Остеохондроз и травмы позвоночника в прошлом.
  • Атеросклероз сосудов мозга и черепно-мозговые травмы.
  • Глаукома и болезни глазной сетчатки.
  • Респираторные инфекции.
  • Гиперфункция щитовидки.
  • Рефлюкс-эзофагит, гастрит.
  • Новообразования головного мозга.
  • Интоксикация организма.

Поза №2

Техника выполнения:

  • Садимся на пол и вытягиваем ноги перед собой. 

5 аюрведических способов разогнать метаболизм

  • Немного наклоняем тело вперед, возвращаемся в исходную позицию. 
  • Заворачиваем бедра внутрь и прижимаем к полу. 
  • Работаем стопами, как бы выталкивая пятки от себя. 
  • Ставим кончики пальцев рук на пол по разные стороны таза и втягиваем лопатки. 
  • Поднимаем верхнюю область груди, однако, не выталкиваем вперед её основание — это будет сжимать верхнюю область живота и поясницу. Немного направляем основание грудной клетки внутрь и вниз, в сторону пупка. Может возникнуть чувство, что грудина слабо раскрыта. Но когда вы примете положение - верхняя область грудной клетки направлена вверх, под углом 90 градусов к полу, - то ощутите лёгкость.
  • Опускаем подбородок к груди, но не толкаем их навстречу друг другу. Не роняем голову, продолжаем вытягивать позвоночник вверх. 
  • Фиксируем данную позу.
  • Разводим руки в стороны и немного сгибаем их в локтях, ладони повёрнуты вверх. 
  • Начинаем двигать руки так, чтоб ладони были повернуты назад, а большие пальцы – в сторону пола. 
  • Фиксируем данную позицию на 60 секунд. Разворот рук даёт возможность втянуть и опустить вниз лопатки, а грудную клетку, наоборот, поднять. 

Напоминаем, что указанные позы не выполняют при месячных, повышенном давлении, в период обострения недугов и ещё в ряде случаев. Перед началом практики имеет смысл проконсультироваться с вашим доктором.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ua/

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