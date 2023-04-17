5 приносящих здоровье специй

До того, как фармацевтические компании появились на исторической сцене, традиционная медицина полагалась на травы, специи и другие дары природы, известные своими лекарственными свойствами.
Аюрведа здесь не исключение, и современные исследования, проводимые в основном в Индии, продолжают изучать эти целительные продукты. Лечебные свойства большинства лекарств нельзя распознать заранее просто благодаря химическому анализу, поэтому фармацевтические компании все еще роются в аптечке с натуральными лекарственными препаратами в поисках новых идей.
Ниже описаны несколько специй и других пряностей и я расскажу, чем они могут быть полезны в сохранении здоровья. Специи обладают особенными вкусовыми качествами, поэтому отправляют важное послание телу (не добавляя в рацион калорий). Хотя исследователи выделили активные ингредиенты некоторых пряных трав и специй и создали на их основе таблетированные формы, однако в таблетках эти вещества лишены своего природного окружения и, очевидно, принимать их не так приятно, как наслаждаться цельной пищей, приправленной свежими специями и пряностями.
Внимание! Упомянутые лечебные свойства каждой приправы взяты из Аюрведической традиции; мы не претендуем на строгое научное знание. Если вы страдаете от симптомов каких-либо заболеваний, что Аюрведа считает далеко зашедшими стадиями состояния потери равновесия, западная медицина зачастую здесь наиболее эффективна, поскольку специализируется на лечении проявлений болезни. Аюрведа же, скорее, сосредоточена на поддержании долговременного баланса и здоровья, и это в корне иной подход.
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Имбирь – жгучая, ароматная приправа, которая используется в традиционных системах врачевания для улучшения пищеварения и облегчения состояния организма при тошноте, кишечных газах и менструальных спазмах. Аюрведа рекомендует использовать свежий корень, а не сухой порошок имбиря.
Исследователи обнаружили, что имбирь содержит противовоспалительные фитонутриенты, известные как гингеролы, обладающие сильными антиоксидантными и антибактериальными свойствами. Вот несколько недавних открытий, касающихся возможной пользы имбиря.
Имбирь можно употреблять по-разному. Лучше всегда использовать свежий имбирь, а не сухой порошок этой специи – свежий имбирь имеет превосходный вкус и более высокий уровень содержания гингерола и других противовоспалительных компонентов. Если вы используете сухой имбирь, постарайтесь найти органически выращенный продукт, которой не подвергался воздействию облучения.
Еще совет из Аюрведы: пейте имбирный чай или теплую воду с имбирем перед каждой едой. Это улучшит пищеварение и уменьшит тенденцию к перееданию.
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Согласно Аюрведе, эта красивая желтая пряность сама по себе лекарство. Некоторые исследования говорят о том, что куркума обладает всевозможными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами – что очень ценно, принимая в расчет связь между вялотекущим хроническим воспалением и многими болезнями, связанными с образом жизни. Вот несколько предложений по использованию куркумы.
Один из главных действующих компонентов куркумы – куркумин – трудно усваивается организмом, но присутствие другого вещества – пиперина – содержащегося в черном перце, может усилить усвоение куркумина. Куркума и перец входят в состав большинства смесей карри.
Исследования эпидемиологов показывают, что в Индии, где карри – обязательный компонент ежедневного рациона, уровень заболеваемости болезнью Альцгеймера один из среди самых низких в мире. Для населения в возрасте 70–79 лет этот уровень составляет менее 25 % от уровня Соединенных Штатов. Хотя более низкая средняя продолжительность жизни и смертность от других причин играют важную роль в таких данных, некоторые исследователи выдвигают гипотезу, что противовоспалительные и антиоксидантные свойства химических соединений, таких как куркумин, могут быть главным фактором в предотвращении болезни Альцгеймера.
Куркуму можно добавлять в супы, тушеные овощи и другие блюда, в которые яркий цвет и мягкая пряность куркумы добавит новое измерение.
Корица – сладкая, разогревающая, пикантная приправа, получаемая из внутреннего слоя коры коричного дерева. С древних времен корицу использовали для повышения энергии и лечения простуд, при несварении и для купирования спазматических приступов. Хотя в мире существует почти сотня разновидностей деревьев вида Сinnamonum verum, наиболее распространенной разновидностью в Соединенных Штатах является кассия.
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Корица – мощный антиоксидант и содержит соединения, которые уменьшают воспаление и борются с бактериями, вирусами и грибками. Корица может помочь при лечении хронических воспалительных процессов, которые связывают с заболеваниями нервной системы, такими как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз и менингит. Исследователи продолжают делать все новые открытия в этой области. Вот несколько недавних находок:
При покупке корицы в палочках или в порошке понюхайте ее, чтобы убедиться, что она обладает сильным сладким ароматом.
Используемые во многих кухнях мира, острые и сладкие перцы содержат множество фитохимических веществ с антиоксидантными свойствами (несмотря на одинаковое название, черный перец горошком не принадлежит к тому же семейству, что чили, сладкий болгарский перец и др.).
Свежие перцы бывают всевозможных цветов, включая красный, желтый, зеленый и пурпурный. Каждый цвет связан с особой семьей фитохимических веществ и других нутриентов. Красный перец, к примеру, богат ликопином, лютеином (полезным для здоровья глаз), бета-каротином и витаминами В6, С и А.
Острые перцы, такие как халапеньо и хабанеро, содержат большое количество энзима, называемого капсаицин, естественного антиоксиданта, который вызывает усиленное потоотделение и слезотечение, если вы откусите кусочек содержащего его продукта. Исследователи обнаружили, что острые перцы могут улучшать обмен веществ и уменьшать аппетит – свойство, полезное для тех, кто хочет похудеть. Вот несколько недавних находок относительно капсаицина (который в ничтожных количествах присутствует также в сладком перце и других сладких сортах):
Поскольку американская диета становится все более разнообразной и включает блюда со всего мира, повара используют перец в салатах, сальсе, гуакомоле и карри. Старайтесь есть различные перцы, чтобы получить пользу от широкого круга содержащихся в них фитохимических веществ.
Чеснок родом из Азии, но уже был хорошо известен в Древнем Китае, Греции и Египте. Многие века это острое растение, ценимое за целебные и за кулинарные свойства, было ключевым продуктом питания в средиземноморском регионе. Чеснок имеет прочную репутацию средства от застойных легочных состояний и тугоподвижности и болях при артрите.
В народной медицине чеснок также используют для уменьшения тревожности, нормализации гормонального цикла у женщин и повышения либидо у мужчин. Чесночное масло местно применяется для смягчения боли в мышцах и ускорения заживления ран.
Были опубликованы тысячи научных исследований, в которых изучался сложный состав чеснока – нашего союзника из мира растений, содержащего почти 200 различных химических соединений. Большинство из них еще не изучены с достаточной тщательностью. Большая часть исследований на сегодняшний день сосредоточена на аллицине, фитохимическом соединении чеснока, имеющим различные лечебные свойства. Я перечислю некоторые наиболее свежие научные открытия, касающиеся полезных свойств этого растения.
Помните, что термически обработанный и высушенный чеснок теряет большинство лечебных свойств. Поэтому лекарственные препараты с чесноком не настолько полезны, как употребление в пищу свежего сырого чеснока. Если вы любите приправленную чесноком пищу, но вам не нравится запах ее во рту, вам может помочь петрушка, которую нужно пожевать после еды. Или принимайте чеснок в таблетках, продающихся в магазинах здорового питания.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
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