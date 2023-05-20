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5 продуктов для здоровья мозга

Автор: Econet 20 мая 2023 5724
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Полноценная деятельность мозга - это не только здоровье, но и качество жизни человека. Поддерживая функции мозга, мы сможем долгие годы оставаться активными и работоспособными. Эти 5 продуктов способствуют здоровью головного мозга, и их важно включать в свой пищевой рацион.

5 продуктов для здоровья мозга

Головной мозг и кишечник связаны между собой миллионами нейронов, а микробиом кишечника вырабатывает нейромедиаторы и отправляет сигналы мозгу через блуждающий нерв. Некоторые пищевые продукты позитивно влияют на функции мозга, позволяют сохранять его активность, препятствуют возникновению возрастных психических расстройств. Исследования говорят о том, что полезные продукты для мозга - это те, которые поддерживают функцию кардио-сосудистой системы.

«Пятерка» продуктов для работы мозга

Фрукты и ягоды

Такие ягоды как черника, ежевика, голубика, малина считаются отличными источниками антиоксидантов. Они замедляют процессы старения мозга, обеспечивают его полноценное кровоснабжение, укрепляют память. 

  • Голубика снижает вероятность болезни Альцгеймера (деменции).
  • Черника способствует избавлению мозга от свободных радикалов. Присутствие этой ягоды в вашем пищевом рационе поможет улучшить когнитивные функции и укрепить память. 
  • Яблоки, груши, абрикосы имеют в составе микроэлемент железо, что обеспечивает мозг кислородом. 

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5 продуктов для здоровья мозга

Орехи

Орехи и семечки отличаются высоким содержанием витамина Е, который обеспечивает активность и здоровье мозга долгие годы. 

Орехи способствуют усвоению жирорастворимых витаминов, содержат клетчатку, микроэлементы марганец и селен. 

  • 15 миндальных орехов миндаля обеспечивают 30% суточной нормы витамина Е, содержат белок и железо. 
  • Грецкие орехи - богатый источник Омега-3. Если съедать 5 орехов ежедневно, то будет синтезироваться гормон счастья – серотонин. Грецкие орехи - лучший продукт для здоровья мозга, снижают стресс. Они содержат высокий процент DHA-кислот (тип Омега-3), что дарит мозгу работоспособность. 
  • Фундук и миндальный орех отличаются высоким содержанием витамина Е, поэтому присутствие этих орехов в рационе замедляет снижение когнитивных функций.  

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5 продуктов для здоровья мозга

Морская рыба жирных сортов

В состав рыбы входят Омега-3 жирные кислоты. Из них в организме производится миелин - оболочка нервных волокон. Миелин обеспечивает функции мозга и передачу информации на клеточном уровне. 

Также жирная рыба необходима для кардио-сосудистой системы, помогает нормализовать артериальное давление, улучшает метаболизм.  

5 продуктов для здоровья мозга

Зелень

Все виды капусты и свежая зелень – отличный источник кальция. Зелень обеспечивает потребность организма в клетчатке, фолиевой кислоте, магнии, витамине К и прочих витаминах и микроэлементах. 

Брокколи содержит витамин К и бор, необходимые для мозговой активности. 

5 продуктов для здоровья мозга

Оливковое и льняное масло

Оливковое масло - известный антиоксидант. Оно борется с воспалительными процессами, которые являются фактором патологий мозга и тревожных расстройств, улучшает мозговую функцию, укрепляет память.

Антиоксиданты в сочетании с вит-нами А, D, Е противостоят старению мозга. Витамин Е необходим для здоровья нервной системы. 

Масло льна - отличный источник полиненасыщенных жирных кислот.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ua/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Георгина

      Вообще мозговое кровообращение очень важной вопрос, если оно нарушается, то и память может подводить и инсульт развиться. Очень важно чтобы густота крови была в норме, это снижает риск образования тромбов. Я сама уже несколько курсов гинкоум принимаю, для профилактики тромбообразования и нарушений мозговой активности очень полезно. Очень большой плюс, что натуральный состав у него - содержит экстракт гинкго двулопастного, насыщает мозг кислородом, снижает риск развития инсульта.

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