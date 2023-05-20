5 продуктов для здоровья мозга

Полноценная деятельность мозга - это не только здоровье, но и качество жизни человека. Поддерживая функции мозга, мы сможем долгие годы оставаться активными и работоспособными. Эти 5 продуктов способствуют здоровью головного мозга, и их важно включать в свой пищевой рацион.
Головной мозг и кишечник связаны между собой миллионами нейронов, а микробиом кишечника вырабатывает нейромедиаторы и отправляет сигналы мозгу через блуждающий нерв. Некоторые пищевые продукты позитивно влияют на функции мозга, позволяют сохранять его активность, препятствуют возникновению возрастных психических расстройств. Исследования говорят о том, что полезные продукты для мозга - это те, которые поддерживают функцию кардио-сосудистой системы.
Такие ягоды как черника, ежевика, голубика, малина считаются отличными источниками антиоксидантов. Они замедляют процессы старения мозга, обеспечивают его полноценное кровоснабжение, укрепляют память.
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Орехи и семечки отличаются высоким содержанием витамина Е, который обеспечивает активность и здоровье мозга долгие годы.
Орехи способствуют усвоению жирорастворимых витаминов, содержат клетчатку, микроэлементы марганец и селен.
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В состав рыбы входят Омега-3 жирные кислоты. Из них в организме производится миелин - оболочка нервных волокон. Миелин обеспечивает функции мозга и передачу информации на клеточном уровне.
Также жирная рыба необходима для кардио-сосудистой системы, помогает нормализовать артериальное давление, улучшает метаболизм.
Все виды капусты и свежая зелень – отличный источник кальция. Зелень обеспечивает потребность организма в клетчатке, фолиевой кислоте, магнии, витамине К и прочих витаминах и микроэлементах.
Брокколи содержит витамин К и бор, необходимые для мозговой активности.
Оливковое масло - известный антиоксидант. Оно борется с воспалительными процессами, которые являются фактором патологий мозга и тревожных расстройств, улучшает мозговую функцию, укрепляет память.
Антиоксиданты в сочетании с вит-нами А, D, Е противостоят старению мозга. Витамин Е необходим для здоровья нервной системы.
Масло льна - отличный источник полиненасыщенных жирных кислот.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ua/
Вообще мозговое кровообращение очень важной вопрос, если оно нарушается, то и память может подводить и инсульт развиться. Очень важно чтобы густота крови была в норме, это снижает риск образования тромбов. Я сама уже несколько курсов гинкоум принимаю, для профилактики тромбообразования и нарушений мозговой активности очень полезно. Очень большой плюс, что натуральный состав у него - содержит экстракт гинкго двулопастного, насыщает мозг кислородом, снижает риск развития инсульта.Ответить
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