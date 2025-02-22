5 скрытых БОЛЕЗНЕЙ, которые сопровождаются трещинами на пятках

Если вы соблюдали все меры по предотвращению трещин, а они все равно появились, обратитесь к врачу. Своевременное лечение может избавить вас от болезни или осложнений.

Если вы трете пятки пемзой, чтобы избавиться от трещин, а они не проходят, есть повод обратиться к врачу. То, что вы списываете на неудобную обувь и сухость кожи, может оказаться симптомом серьезного заболевания. Врачи называют пять болезней, которые могут сопровождаться трещинами на пятках.

5 болезней, на которые указывают трещины на пятках

1. Варикоз

Трещины на пятках — один из симптомов скрытого варикозного расширения вен. Вздутые вены могут находиться глубоко под кожей, и их будет не видно. При этом происходит закупорка сосудов, кожа на стопах не получает питания и начинает трескаться. От скрытого варикоза нельзя избавиться полностью. Но лечение нужно начать как можно раньше, чтобы предотвратить осложнения.

Чтобы укрепить сосуды, врачи рекомендуют прием рутина. Источниками витамина Р являются в основном белая кожура и междольковая часть цитрусовых. Также его много в малине, черной смородине, шиповнике. Обязательно ешьте капусту, помидоры, петрушку, укроп. Витамин Р в большом количестве содержится в гречке.

Также следует дополнить свой рацион продуктами, содержащими витамин С: черной смородиной, киви, болгарским перцем. Аскорбиновая кислота укрепляет стенки сосудов и способствует уменьшению отеков.

2. Почечная недостаточность

Казалось бы, что общего у трещин на пятках и почек? Но связь все-таки есть. При почечной недостаточности в крови повышается уровень мочевины. Она препятствует нормальному кровообращению. Поэтому кожа становится сухой, пятки трескаются.

При почечной недостаточности важно правильно питаться. Мочевина в крови свидетельствует о том, что в организме слишком много белка. Поэтому его употребление следует сократить.

3. Декомпенсированный сахарный диабет

Декомпенсированный диабет — состояние организма, при котором у больного наблюдается стабильно высокий уровень глюкозы в крови и отсутствует эффект от лечения. При таком состоянии кожа на стопе похожа на сухую, растрескавшуюся землю. Трещины, как правило, глубокие. Обратите также внимание на пальцы ног. Между ними могут появиться водянистые волдыри, которые лопаются. Также возникают пигментные пятна. В таком случае нужно сдать анализы и обратиться к врачу.

4. Микоз

Микоз — грибок, если говорить простыми словами. Если он поражает пятки, то могут возникнуть трещины. Грибок сначала разрушает верхний слой кожи, со временем проникая все глубже. Покров вокруг углублений может побелеть или позеленеть. Главное — начать лечение.

Обратитесь к врачу, который назначит вам внутреннее и наружное применение препаратов. А вы, в свою очередь, можете добавить в свой рацион продукты, обладающие антибактериальными и противогрибковыми свойствами: чеснок, шпинат и шиповник.

5. Гастрит

Почти незаметные трещины на пятках могут указывать на гастрит. Их часто принимают за обычную сухость кожи. Но тут важно обратить внимание на сопутствующие симптомы: трещинки в уголках губ, а также сухость во рту и изжогу. Рекомендуется наблюдение у врача и изменение рациона.

Если вы заметили сухость на пятках, действуйте следующим образом:

Избавьтесь от неудобной обуви из некачественных материалов, которая не подходит по размеру.

Проводите регулярно гигиенические процедуры.

Давайте периодически ногам отдых, если вы часто ходите или стоите.

Увлажняйте кожу пяток кремами.

Если вы соблюдали все меры по предотвращению трещин, а они все равно появились, обратитесь к врачу. Своевременное лечение может избавить вас от болезни или осложнений. опубликовано econet

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