5 случаев, когда живот появляется не от лишнего веса

Многие девушки следят за фигурой – стараются правильно питаться и занимаются спортом, но все равно сталкиваются с проблемой наличия животика. Рассмотрим основные причины появления нежелательных объемов в области талии и узнаем, как бороться с проблемой.

Случается, что причиной появления заметного животика не является избыточный вес. Какие еще факторы играют роль в возникновении этой части тела? Предлагаем ознакомиться с пятью случаями, когда животик появляется не по причине лишнего веса. А также способы избавления от него.

Причины появления живота

1. «Спасательный круг»

В этом случае образуются жировые валики по бокам.

Такая проблема может возникнуть по причине:

чрезмерного потребления сладкого, рафинированных углеводов, алкоголя;

малоподвижного образа жизни.

Чтобы избавиться от лишних объемов необходимо:

исключить их рациона диетические продукты с малым содержанием жира;

есть больше яиц, постного мяса, свежих овощей, рыбы жирных сортов, орехов;

регулярно заниматься спортом или как минимум больше гулять на свежем воздухе;

минимизировать количество алкоголя.

2. «Стрессовый живот»

В этом случае жировые отложения локализуются вокруг пупка, сам живот при этом довольно плотный.

Причинами служат:

постоянные стрессы;

нерегулярное питание;

чрезмерное потребление кофе, нездоровых продуктов (фаст-фуда, чипсов, соленых орешков);

проблемы с кишечником.

Исправить ситуацию поможет:

нормализация режима сна;

умеренные физические нагрузки;

включение в рацион продуктов, богатых магнием (отрубей, орехов, овощей насыщенного зеленого цвета).

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3. «Опущенный живот»

В данном случае живот заметно выделяется даже у людей со стройной фигурой.

Основными причинами появления такой проблемы служат:

недавние роды;

чрезмерные физические нагрузки;

отсутствие разнообразия в рационе;

искривление осанки.

Исправить ситуацию можно посредством:

обогащения рациона клетчаткой, легкими белками и зелеными овощами;

отказ от приседаний;

равномерное распределение нагрузки на позвоночник.

В этом случае также рекомендуется пить больше жидкости.

4. «Вздутый живот»

Если живот в первой половине дня кажется плоским, а к вечеру «вздувается», то причиной этому могут служить следующие факторы:

проблемы с кишечником;

аллергическая реакция на определенные продукты питания.

Устранить проблему можно с помощью:

исключения из рациона хлеба, макарон, дрожжевой выпечки, обработанной молочной продукции, алкоголя;

употребления домашнего мяса, рыбы, свежих овощей и достаточного количества воды;

плотного завтрака;

включения в рацион пребиотиков и пробиотиков.

5. «Мамин животик»

Если спустя год или больше после родов состояние животика не изменилось, причинами этому могут служить:

малоподвижный образ жизни;

ослабленные мышцы таза;

слишком раннее начало тренировок (отсутствие отдыха после родов).

Чтобы исправить ситуацию достаточно:

употреблять рыбий жир;

включить в рацион орехи и маслины;

тренировать мышцы таза (выполнять упражнения Кегеля);

отказаться от скручиваний и приседаний;

дневной сон.

Воспользовавшись этими рекомендациями, вы сможете быстро привести себя в форму.*опубликовано econet

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