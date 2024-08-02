5 типов дефицита микроэлементов, которыми страдают почти все

Полезные микроэлементы требуются нашему организму для многих химических реакций. Они необходимы для производства гормонов и ферментов, слаженной работы сосудов и сердечной мышцы. Неорганические соединения обеспечивают здоровье и отличное самочувствие, работают в сочетании с витаминами и питательными веществами.

Минеральные микроэлементы занимают менее 5% в тканях человеческого тела, но без их участия не вырабатываются белки, не происходит расщепление жиров и углеводов. По статистике дефицит полезных веществ испытывает более 25% всех жителей земного шара. Их недостаток сказывается на умственных и физических способностях, снижает иммунитет, ухудшает состав крови.

Железо

Медицинские исследования показали, что дефицит микроэлемента испытывает 30–35% людей любого возраста. Его снижение наблюдается у молодых женщин, при обильной кровопотере, неправильном питании. Железо – основной компонент гемоглобина, который поставляет тканям и мозгу кислород. Оно поддерживает оптимальный уровень эритроцитов, предотвращает гипоксию внутренних органов.

Основные симптомы недостатка железа в организме:

хроническая усталость;

бледная кожа;

ощущение нехватки воздуха;

учащенное сердцебиение.

При пониженном уровне железа врачи рекомендуют диету. Ежедневно употребляйте мясо птицы, говяжью печень, зеленые овощи (брокколи, шпинат, капусту). Ешьте больше морепродуктов и бобовых, перекусывайте изюмом, финиками и черносливом.

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Магний

Микроэлемент запускает более 300 химических реакций, участвует в формировании костной ткани и нервных окончаний, поддерживает работы мышц и головного мозга. При низком содержании магния в крови обостряются хронические заболевания, появляется бессонница, раздражительность, нервозность. Среди причин дефицита полезного вещества:

перенесенные операции на желудочно-кишечном тракте;

нерациональное питание;

болезни кишечника;

дисбактериоз.

Недостаточное количество магния – причина судорог в ногах, хронических запоров и гипертонии. Более 70% людей употребляют его в минимальном количестве. Если у вас дефицит ценного микроэлемента, не спешите налегать на витаминные комплексы и добавки. Добавляйте в рацион больше орехов, морской капусты, фасоли, завтракайте овсяной или гречневой кашей, пейте чай с кусочком черного шоколада.

Кальций

В организме взрослого человека до 2% от массы тела приходится на этот полезный микроэлемент. Он является основной для костной ткани, эмали зубов, поддерживает работу сердечно-сосудистой и нервной системы. Но неправильное питание, строгие диеты, вегетарианство или болезни кишечника приводят к резкому снижению кальция.

Среди симптомов дефицита, ухудшающих самочувствие:

сонливость и чувство усталости;

разрушение зубной эмали;

ломкость ногтей и волос;

депрессивное состояние;

боль и сбой менструального цикла;

развитие остеопороза.

Недостаток кальция наиболее опасен для женщин в период менопаузы: кости становятся хрупкими, а любой удар заканчивается переломом. Кроме молока и молочных продуктов, восполнить баланс можно с помощью полезных блюд из фасоли, чечевицы, морской рыбы, фиников, капусты и яиц. Добавляйте в салат кунжут, балуйте себя горсткой сладкого миндаля на десерт.

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Йод

Дефицит микроэлемента испытывает каждый второй человек. Йод – основной элемент для выработки гормонов, запускающий обменные процессы. При его недостатке возникают серьезные осложнения и нарушения:

болезни щитовидной железы;

резкий набор веса;

снижение умственной деятельности и активности;

перепады настроения;

рассеянное внимание;

проблемы с кожей, волосами;

падение иммунитета.

Йод организм получает из продуктов питания, поэтому основная причина дефицита – нерациональное меню. Чтобы получать необходимый объем микроэлемента, ежедневно ешьте морепродукты и рыбу, попробуйте вкусный фрукт фейхоа. Готовьте салат из морской капусты 2 раза в неделю, не забывайте о йодированной соли.

Цинк

В недостаточном количестве микроэлемент потребляет каждый пятый человек. Он важен для формирования иммунитета, регенерации тканей, работы мозга. При дефиците цинка замедляется рост и умственное развитие детей, чаще атакуют вирусы и бактерии. Причина понижения уровня вещества скрывается в строгой диете, регулярном использовании мочегонных препаратов и алкоголя, болезнях кишечника.

На недостаток цинка в организме могут указывать следующие признаки:

снижение полового влечения;

выпадение волос;

нарушение памяти, провалы;

незаживающие раны и ссадины;

снижение остроты обоняния.

В зависимости от возраста и роста человеку необходимо употреблять до 13 мг цинка в сутки. Для пополнения его запасов готовьте блюда из говядины, индейки, куриных яиц, налегайте на тыквенные семечки, кунжут и арахис. Он содержится в субпродуктах, грецких и кедровых орехах.

Врачи выделяют 5 микроэлементов, недостаток которых влияет на самочувствие и здоровье человека, приводит к обострению хронических болезней, стрессу и бессоннице. Чтобы восполнить запас цинка, кальция или йода, можно скорректировать питание, употреблять больше свежих и полезных продуктов. опубликовано econet

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