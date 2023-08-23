5 упражнений для профилактики и лечения заболеваний щитовидной железы

Для профилактики болезней щитовидной железы, а также облегчения течения заболевания рекомендуется выполнять специальные упражнения. Регулярная тренировка поможет укрепить иммунитет, наладить вестибулярный аппарат, нормализовать кровообращение в области шеи, головы и соответственно щитовидной железы.
Если вы будете правильно выполнять упражнения, то вскоре забудете о проблемах с щитовидной железой.
Упражнения при проблемах щитовидной железы
Упражнение 1
Для выполнения нужно:
встать, расставить ноги на 60 см друг от друга, руки опустить и смотреть вперед;
не спеша вдохнуть, поднять руки, держать их параллельно друг другу и сделать несколько круговых движений, чтобы при подъеме вдох завершался;
выдыхая наклонить корпус и опустить руки, чтобы при касании пальцев (по возможности ладоней) пола выдох завершался;
задержаться на 6-8 секунд, расслабив только верхнюю часть корпуса;
руками коснуться ног и плавно вернуться к исходной позиции, ведя руки снизу вверх по ногам и не спеша вдыхая.
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